Ръст от 13% на инвестициите в имоти

Глобалната инвестиционна активност на пазара на недвижими имоти е достигнала около 250 млрд. USD през второто тримесечие на 2026 г., което представлява ръст от 13% на годишна база, показват последните данни на консултантската компания Savills.

В Европа инвестициите в недвижими имоти са достигнали 54 млрд. EUR за периода април–юни, или с 7,7% повече спрямо същото тримесечие на 2025 г. Инвеститорският интерес остава насочен основно към сегменти с устойчиво търсене и потенциал за ръст на наемите. Жилищните и свързаните с тях имотни сектори са формирали 29% от общите инвестиции в Европа през първото полугодие на 2026 г.

Според Savills броят на сделките, които вече са договорени, но все още не са приключени, показва активен пазар и през втората половина на годината. Компанията прогнозира, че глобалната инвестиционна активност в недвижими имоти може да нарасне с около 16% за цялата 2026 г.

Второто тримесечие е надминало очакванията, споделя Рашид Хасан, управляващ директор „Глобални капиталови пазари“ в Savills. По думите му инвеститорите все по-често търсят възможности въпреки настоящата несигурност и се опитват да оценят активите спрямо очакванията за по-добра пазарна среда в бъдеще.

Тенденцията се потвърждава и от други международни анализи. Според JLL глобалните директни инвестиции в недвижими имоти са нараснали с 28% на годишна база през второто тримесечие, като активността се е увеличила във всички основни региони. В Северна и Южна Америка ръстът е 26%, в региона Европа, Близък изток и Африка – 27%, а в Азиатско-тихоокеанския регион – 38%.

JLL отчита най-силен напредък при търговските имоти, индустриалните и логистичните площи, както и хотелите. Пазарът на офиси също показва признаци на възстановяване, като глобалното отдаване под наем през първото полугодие е достигнало най-високото си ниво след пандемията.

Въпреки подобрението инвеститорите продължават да отчитат рискове, свързани с геополитическото напрежение, лихвените проценти и икономическата несигурност. Според анализаторите това не блокира пазара, но води до по-селективен подход към активите и по-голямо значение на устойчивите приходи, качеството на локацията и перспективите за дългосрочен ръст.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg