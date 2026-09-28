Новини
България »
Всички градове »
От ДБ предлагат законопроект, с който хората спокойно могат да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино

От ДБ предлагат законопроект, с който хората спокойно могат да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино

28 Септември, 2026 18:12 460 22

  • демократична българия-
  • законопроект-
  • ракия-
  • вино-
  • без проблеми

"С тази инициатива ще спрат глупостите, които властта твори в момента. Всичко ще е в рамките на закона, без домашните производители да се притесняват, че някой от Агенция “Митници" ще почука на вратата с въпрос “Може ли да вляза да ви проверя ракията?", заяви Божидар Божанов

От ДБ предлагат законопроект, с който хората спокойно могат да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

“Демократична България" разработва законопроект, с който производителите на неголеми количества домашен алкохол, ще могат спокойно да спазват закона, без да се крият и без някой да ги тормози с проверки за подарена от другиго домашна ракия, както предлагат управляващите.

“Предлагаме разработен с експерти и различни заинтересовани страни законопроект, с който хората спокойно ще могат да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино. С тази инициатива ще спрат глупостите, които властта твори в момента. Всичко ще е в рамките на закона, без домашните производители да се притесняват, че някой от Агенция “Митници" ще почука на вратата с въпрос “Може ли да вляза да ви проверя ракията?", заяви Божидар Божанов, цитиран от пресцентъра на формацията.

Той подчерта, че идеята на Министерството на финансите да забрани притежанието на чужда домашна ракия предизвиква насмешка и обеща унищожителна критика, ако подобни текстове влязат за гласуване в парламента.

“Притеснителното е, че същото ведомство предлага данъчни закони и бюджет. Ако нещо подобно излиза от тях, макар и само за обществено обсъждане, може да се постави ребром въпросът за политическата адекватност", заключи Божанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    4 0 Отговор
    аз си пия сокчето и въобще ми е през оная работа за ракията разбираш ли

    18:18 28.09.2026

  • 2 САНДОКАН

    7 0 Отговор
    А ние си мислихме че тези са шарлатани. Но прогресивните явно са решили да ги задминат

    18:18 28.09.2026

  • 3 Джим Кери

    6 0 Отговор
    От глупав по глупав.

    18:19 28.09.2026

  • 4 Овчар

    8 3 Отговор
    ДБ е партия създадена от измамника Иван Костов който разруши и разпродаде на безценицата индустрията на България..!

    18:19 28.09.2026

  • 5 аеантгард

    3 1 Отговор
    На въпроса можело ли да влиза някой без надлежна заповед за претърсване се отговаря НЕ.
    Освен ако не го каниш сам да дегустира.
    Ха!

    18:22 28.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това на снимката

    1 0 Отговор
    Когато пийне поне 50г. домашарка, може би да се превърне в мъж

    18:27 28.09.2026

  • 9 Радев

    3 0 Отговор
    ще последва съдбата на Киро умното, само малко отложена във времето. Но за сметка на това - с тояги и камъни. Крадци, лъжци, некадърници и безродници. Оставка!

    18:27 28.09.2026

  • 10 Започна протеста пред съдебната палата

    5 2 Отговор
    На близките на убитите в Петрохан и Околчица. Искат международна експертиза.
    Прокуратурата внася обвинение срещу славуца. Наказанието по НПК за вандализъм е до 5 години затвор. Ще вкарват в следствието и 3- ма мускулести ЛАМИ да го обладават на живо и снимат.

    18:29 28.09.2026

  • 11 славуца е единствения доказан педофил

    4 2 Отговор
    Сензационно разкритие направи рокаджия и гей №1 у нас Ицо Петрофф. По време на пресконференция, на която представи новата си книга „Петзвезден живот – тайните на гей елита”, председателят на Движение „ЛГБТ Идея” за хора с различна сексуална ориентация обяви, че Слави Трифонов е имал интимна връзка с млад ромски рапър.
    "Един шоумен, който вече със зъби и нокти се бори да стане премиер, финансирани от съмнителни бизнес олигарси, каквито са Орлин Алексиев и Таки , в нашите среди носи името Славуца. Това е небезизвестният Слави Трифонов", коментира рокаджията.

    "По времето, когато са били много близки с друга звезда Камен Воденичаров, двамата са имали по-други отношения. Ако Камен Во харесал някой пич, веднага звъни по телефона на Господаря и му казва, че има интересен човек за него, ако той има интерес, може да му го предложи", разкрива сензационно геят Ицо Петрофф.

    "Слави е поставял условие да изпълнява пасивната роля в сексуалния контакт. Така е възникнал конфликт между единия ромски рапър, чийто прякор е Якудзата, който не е бил съгласен да бъде активният . Този рапър участва в "Мюзик Айдъл" и там се разрази голям скандал с него", обяви председателят на Движение „ЛГБТ Идея”.
    "Другите две лица се казват Боби Малкия и Мартин. Те са в друга ромска формация и познават лицето Слави Трифонов. Те са категорични, че Славуца е имал същите забежки и към тях. Едното момче, Мартин, не е бил съгласен, докато другото - Боби Малкия е имал контакт с него. Все още н

    Коментиран от #19, #20

    18:31 28.09.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор
    БОЖАНКАТА И НЕГОВИЯ СЪДРУЖНИК
    ХРИСТО ГРОЗЕВ
    ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ НЕ ПИЯТ - ТЕ СА ПО МЪЖКИТЕ ЛАСКИ
    .....
    ЗНАЧИ ПАК Е ПОПУЛИЗЪМ :)

    18:31 28.09.2026

  • 13 славуца е единствения доказан педофил

    4 1 Отговор
    "Другите две лица се казват Боби Малкия и Мартин. Те са в друга ромска формация и познават лицето Слави Трифонов. Те са категорични, че Славуца е имал същите забежки и към тях. Едното момче, Мартин, не е бил съгласен, докато другото - Боби Малкия е имал контакт с него. Все още не знам до каква степен е бил контактът, дали е било само самозадоволяване или се е стигнало по-далече", сподели още той.

    Ицо Петрофф обяви, че разполага със сензационни снимки и видеа , с които ще докаже твърденията си за интимния контакт между Славуца и рапъра Боби Малкия. По думите му фотосите са изключително шокиращи и ще бъдат предоставени в най-скоро време.

    18:31 28.09.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 3 Отговор
    САМО ГЮРО И ЙОТОВИЦА
    НЕ СА СЕ ИЗКАЗАЛИ ОЩЕ ЗА
    " РАДОСТТА НА НАРОДА" ????

    18:32 28.09.2026

  • 15 Ето ги тия,

    0 2 Отговор
    Да не останат по назад,натягат се здраво,но сглобката я помним.

    18:33 28.09.2026

  • 16 Снимките тогава публикува Недялко Недялк

    3 0 Отговор
    По това време собственик на сайта ПИК.
    Тогава славуца окуця и плати билбордове из цяла София сниман по потник и прашки че е такъв и обича Недялко Недялков тогава собственик на сайта ПИК и му изпрати и букет с 21 червени рози като признак на любов към него.

    Коментиран от #21

    18:33 28.09.2026

  • 17 Дзак

    0 1 Отговор
    То така е в Русия?

    18:34 28.09.2026

  • 18 Дон Балон

    0 1 Отговор
    Продавам ракия натурална гроздова направена от 0.500 л спирт 0.500 л вода ,аромат грозде

    18:34 28.09.2026

  • 19 Точен сте

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "славуца е единствения доказан педофил":

    Да си единствения доказан гей и педофил в България, да те знае цялата страна като славуца и в същото време да обвиняваш други в педофилия е меко казано кошмарно

    18:35 28.09.2026

  • 20 Да бе!

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "славуца е единствения доказан педофил":

    В шоуто на Слави, Ицо Петрофф разкри, кой се крие зад прякора Рада Дълбоката! Твоите измислици са изсмукани от пръстите.

    Коментиран от #22

    18:36 28.09.2026

  • 21 УжАсен

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Снимките тогава публикува Недялко Недялк":

    Славуца по прашки? Безценно и потресаващо!
    Всеки би повърнал и колабирал!
    Гледката ще е кошмарна

    18:36 28.09.2026

  • 22 Ами всеки може да напише

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Да бе!":

    Ицо Петрофф за Слави Трифонов в гугъл и ще му излязат фактите

    18:37 28.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол