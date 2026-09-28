От ДБ предлагат законопроект, с който хората спокойно могат да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино

“Демократична България" разработва законопроект, с който производителите на неголеми количества домашен алкохол, ще могат спокойно да спазват закона, без да се крият и без някой да ги тормози с проверки за подарена от другиго домашна ракия, както предлагат управляващите.
“Предлагаме разработен с експерти и различни заинтересовани страни законопроект, с който хората спокойно ще могат да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино. С тази инициатива ще спрат глупостите, които властта твори в момента. Всичко ще е в рамките на закона, без домашните производители да се притесняват, че някой от Агенция “Митници" ще почука на вратата с въпрос “Може ли да вляза да ви проверя ракията?", заяви Божидар Божанов, цитиран от пресцентъра на формацията.
Той подчерта, че идеята на Министерството на финансите да забрани притежанието на чужда домашна ракия предизвиква насмешка и обеща унищожителна критика, ако подобни текстове влязат за гласуване в парламента.
“Притеснителното е, че същото ведомство предлага данъчни закони и бюджет. Ако нещо подобно излиза от тях, макар и само за обществено обсъждане, може да се постави ребром въпросът за политическата адекватност", заключи Божанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
18:18 28.09.2026
2 САНДОКАН
18:18 28.09.2026
3 Джим Кери
18:19 28.09.2026
4 Овчар
18:19 28.09.2026
5 аеантгард
Освен ако не го каниш сам да дегустира.
Ха!
18:22 28.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Това на снимката
18:27 28.09.2026
9 Радев
18:27 28.09.2026
10 Започна протеста пред съдебната палата
Прокуратурата внася обвинение срещу славуца. Наказанието по НПК за вандализъм е до 5 години затвор. Ще вкарват в следствието и 3- ма мускулести ЛАМИ да го обладават на живо и снимат.
18:29 28.09.2026
11 славуца е единствения доказан педофил
"Един шоумен, който вече със зъби и нокти се бори да стане премиер, финансирани от съмнителни бизнес олигарси, каквито са Орлин Алексиев и Таки , в нашите среди носи името Славуца. Това е небезизвестният Слави Трифонов", коментира рокаджията.
"По времето, когато са били много близки с друга звезда Камен Воденичаров, двамата са имали по-други отношения. Ако Камен Во харесал някой пич, веднага звъни по телефона на Господаря и му казва, че има интересен човек за него, ако той има интерес, може да му го предложи", разкрива сензационно геят Ицо Петрофф.
"Слави е поставял условие да изпълнява пасивната роля в сексуалния контакт. Така е възникнал конфликт между единия ромски рапър, чийто прякор е Якудзата, който не е бил съгласен да бъде активният . Този рапър участва в "Мюзик Айдъл" и там се разрази голям скандал с него", обяви председателят на Движение „ЛГБТ Идея”.
"Другите две лица се казват Боби Малкия и Мартин. Те са в друга ромска формация и познават лицето Слави Трифонов. Те са категорични, че Славуца е имал същите забежки и към тях. Едното момче, Мартин, не е бил съгласен, докато другото - Боби Малкия е имал контакт с него. Все още н
Коментиран от #19, #20
18:31 28.09.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ХРИСТО ГРОЗЕВ
ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ НЕ ПИЯТ - ТЕ СА ПО МЪЖКИТЕ ЛАСКИ
.....
ЗНАЧИ ПАК Е ПОПУЛИЗЪМ :)
18:31 28.09.2026
13 славуца е единствения доказан педофил
Ицо Петрофф обяви, че разполага със сензационни снимки и видеа , с които ще докаже твърденията си за интимния контакт между Славуца и рапъра Боби Малкия. По думите му фотосите са изключително шокиращи и ще бъдат предоставени в най-скоро време.
18:31 28.09.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ СА СЕ ИЗКАЗАЛИ ОЩЕ ЗА
" РАДОСТТА НА НАРОДА" ????
18:32 28.09.2026
15 Ето ги тия,
18:33 28.09.2026
16 Снимките тогава публикува Недялко Недялк
Тогава славуца окуця и плати билбордове из цяла София сниман по потник и прашки че е такъв и обича Недялко Недялков тогава собственик на сайта ПИК и му изпрати и букет с 21 червени рози като признак на любов към него.
Коментиран от #21
18:33 28.09.2026
17 Дзак
18:34 28.09.2026
18 Дон Балон
18:34 28.09.2026
19 Точен сте
До коментар #11 от "славуца е единствения доказан педофил":Да си единствения доказан гей и педофил в България, да те знае цялата страна като славуца и в същото време да обвиняваш други в педофилия е меко казано кошмарно
18:35 28.09.2026
20 Да бе!
До коментар #11 от "славуца е единствения доказан педофил":В шоуто на Слави, Ицо Петрофф разкри, кой се крие зад прякора Рада Дълбоката! Твоите измислици са изсмукани от пръстите.
Коментиран от #22
18:36 28.09.2026
21 УжАсен
До коментар #16 от "Снимките тогава публикува Недялко Недялк":Славуца по прашки? Безценно и потресаващо!
Всеки би повърнал и колабирал!
Гледката ще е кошмарна
18:36 28.09.2026
22 Ами всеки може да напише
До коментар #20 от "Да бе!":Ицо Петрофф за Слави Трифонов в гугъл и ще му излязат фактите
18:37 28.09.2026