От ДБ предлагат законопроект, с който хората спокойно могат да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино

“Демократична България" разработва законопроект, с който производителите на неголеми количества домашен алкохол, ще могат спокойно да спазват закона, без да се крият и без някой да ги тормози с проверки за подарена от другиго домашна ракия, както предлагат управляващите.

“Предлагаме разработен с експерти и различни заинтересовани страни законопроект, с който хората спокойно ще могат да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино. С тази инициатива ще спрат глупостите, които властта твори в момента. Всичко ще е в рамките на закона, без домашните производители да се притесняват, че някой от Агенция “Митници" ще почука на вратата с въпрос “Може ли да вляза да ви проверя ракията?", заяви Божидар Божанов, цитиран от пресцентъра на формацията.

Той подчерта, че идеята на Министерството на финансите да забрани притежанието на чужда домашна ракия предизвиква насмешка и обеща унищожителна критика, ако подобни текстове влязат за гласуване в парламента.

“Притеснителното е, че същото ведомство предлага данъчни закони и бюджет. Ако нещо подобно излиза от тях, макар и само за обществено обсъждане, може да се постави ребром въпросът за политическата адекватност", заключи Божанов.