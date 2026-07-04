Интерес към маломерни апартаменти край морето (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - студио в Приморско. Имотът се намира на 100 метра от плажа и на 150 метра от центъра на града в сграда построена през 2014 г. Може да се купи срещу 74 900 EUR.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
Настоящият срив обаче прави нещо много по-значимо той връща активността под базовата линия от предпандемичната 2019 г. (когато сделките бяха 92 506).
08:05 04.07.2026
2 Аз Кочо
08:10 04.07.2026
3 Кочо
Коментиран от #4
08:10 04.07.2026
4 Аз Кочо
До коментар #3 от "Кочо":Да, до края на август прикючва ПВО от което ще загубим много пари. От 2027 ще трябва да се оправяме на собствени мускули. БВП вече пада. От тук натам предстои корекция с колко и до кога не се знае. Успех на кредитополучателите и на спекулантите
08:13 04.07.2026
5 За тези пари,
08:14 04.07.2026
6 Тръпчо
08:16 04.07.2026
7 Акт16, параграф 22
08:29 04.07.2026
8 Бфбж
08:35 04.07.2026
9 коко
08:37 04.07.2026
10 пръц
08:40 04.07.2026
11 коко
08:43 04.07.2026
12 Аз Кочо
Коментиран от #20
08:43 04.07.2026
13 Коста
08:44 04.07.2026
14 коко
08:45 04.07.2026
15 Къде е Вуето
Коментиран от #19
08:45 04.07.2026
16 Коста
08:47 04.07.2026
17 Васил
09:03 04.07.2026
18 Млад Меринджей 25
09:15 04.07.2026
19 Умен
До коментар #15 от "Къде е Вуето":Какво не е казал и не е било верно каде са са цените спремо 1989 година сичко е нагоре , батко е по шезлонгите на олинклусив у Сънито и си гледа живота и ти си налегай парцалите поднаем още триесе години и те така те
09:20 04.07.2026
20 Лопата Орешник
До коментар #12 от "Аз Кочо":Не знам дали си наясно, но сме на първо място по поскъпване на имотите за 2026! Не ви знам кво падане на цените чакате, тъй като самите материали за построяването и цената на труда на строителите е толкова висока, че просто няма как да се случи някакво поевтиняване!! Пак казвам, проверка направи! Макар броя на сделките да пада, цените растат!!! Бетонът, тухлите и желязото не стават по евтини?!!
09:24 04.07.2026