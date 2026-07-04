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Интерес към маломерни апартаменти край морето (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Интерес към маломерни апартаменти край морето (ВИДЕО)

4 Юли, 2026 08:00 1 150 20

  • imot.bg-
  • приморско-
  • студио-
  • продажба

Едностаен в Приморско може да се купи срещу 74 900 евро

Интерес към маломерни апартаменти край морето (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - студио в Приморско. Имотът се намира на 100 метра от плажа и на 150 метра от центъра на града в сграда построена през 2014 г. Може да се купи срещу 74 900 EUR.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    7 2 Отговор
    От една страна, агенциите за недвижими имоти отчитат нормализиране.Дори ако приемем, че 2025 г. бе изключителна заради вълнението и инвестиционната треска около влизането в еврозоната, и сравним резултатите със същия период на 2024 г., спадът отново е внушителен 15.5%.Данните недвусмислено показват, че пазарът се е свил с 12.4% дори спрямо нормалната 2019 г. Очакванията, че еврото ще доведе до нова спекулативна вълна, се сблъскаха с реалността на изчерпаната покупателна способност и достигнатия таван на цените. За първите шест месеца на 2026 г. в България са реализирани общо 84 119 покупко-продажби на имоти. Ако съпоставим този резултат с предходните години, мащабът на отдръпването става очевиден. За същия период на 2025 г. сделките бяха 101 154, което означава категоричен спад от 16.8%. В годините на стабилен пазар като 2024 г. и 2023 г. обемите устойчиво гравитираха около 98 хиляди сделки за шестмесечието.

    Настоящият срив обаче прави нещо много по-значимо той връща активността под базовата линия от предпандемичната 2019 г. (когато сделките бяха 92 506).

    08:05 04.07.2026

  • 2 Аз Кочо

    8 2 Отговор
    Все още обаче сме далеч от броя на сделките през 2011-2015 когато те са били около 5000-6000 за второто тримесечие на годините. Но и това ще стане. Бъдещите покупки бяха изтеглени през 2023-2025. Предстои на пазара да излязат още милиони м2 а търсенето вече се срива. 75 пр. от сделките в София са с кредит. Това ще се отрази и на потреблението което ще падне рязко. Предстоят интересни времена.

    08:10 04.07.2026

  • 3 Кочо

    13 2 Отговор
    До първия: А то едва сега сега се започва. Съчетано с вдигане на лихвите и намалена покупателна способност поради високи цени на всичко, а идва и безработица.

    Коментиран от #4

    08:10 04.07.2026

  • 4 Аз Кочо

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кочо":

    Да, до края на август прикючва ПВО от което ще загубим много пари. От 2027 ще трябва да се оправяме на собствени мускули. БВП вече пада. От тук натам предстои корекция с колко и до кога не се знае. Успех на кредитополучателите и на спекулантите

    08:13 04.07.2026

  • 5 За тези пари,

    15 1 Отговор
    Двама човека, 50 години на море на различни места. То не е само ресурса да го имаш апартамента, а да имаш времето да го ползваш и стандарта да не е за една седмица в годината.

    08:14 04.07.2026

  • 6 Тръпчо

    7 1 Отговор
    Лидери в негативната класация са двата големи града по Черноморието Бургас и Варна с понижения от съответно 23,9% и 16,7% на годишна база през второто тримесечие. Те отчитат най-голямото свиване на вписаните сделки с имоти и за първата половина на годината от съответно 21,3% и 18,9%. В Бургас сделките достигат най-ниското си ниво от 2023 г. насам, а във Варна - от 2020 г., когато началото на пандемията от Covid-19 замрази имотния пазар в страната.

    08:16 04.07.2026

  • 7 Акт16, параграф 22

    14 1 Отговор
    Коридорониера с изглед, 5к евро на квадрат. Стените и стълбите също са включени в квадратурата.

    08:29 04.07.2026

  • 8 Бфбж

    10 1 Отговор
    Интерес към маломерни апартаменти има и в провинцията, но никой не строи такива. Масово тристайни и четиристайни. Къде останаха гарсониерите?

    08:35 04.07.2026

  • 9 коко

    13 1 Отговор
    Градовете се пълнят с гълъбарници които стоят празни. И едва ли някой ще купи защото трябва хората да имат работа .А предприятия никой не строи ,ще се пукне имотния балон!

    08:37 04.07.2026

  • 10 пръц

    8 3 Отговор
    Търся такъв апартамент в Баба Алино, но никой не продава.

    08:40 04.07.2026

  • 11 коко

    11 0 Отговор
    Добре че нямам пари за да си купя нещо като прекрасен апартамент в Баба Алино....Тези фирми за недвижимости са част от измамна верига която се стреми да се налапа без всякакви скруполи.

    08:43 04.07.2026

  • 12 Аз Кочо

    11 1 Отговор
    Къде са писачите които предричаха двоен ръст на цените след приемането ни в ЕЗ? Къде изчезнаха тези агитатори които публикуваха по 10 статии на ден и облъчваха населението?Каво стана с парите под матраците и освободеният капитал на банките които го инвестираха в дцк? Защо сделките намаляват? И защо анти логично ИСКАНИТЕ цени продължават да растат. Не е ли това балона за които всеки отрича че съществува?

    Коментиран от #20

    08:43 04.07.2026

  • 13 Коста

    9 4 Отговор
    А преди 3 години за същите пари 3 стаен. Украинците повиших цената.

    08:44 04.07.2026

  • 14 коко

    13 2 Отговор
    Не се блъскай народе на опашката за едностаен в Приморско, има още кокошарници!

    08:45 04.07.2026

  • 15 Къде е Вуето

    11 1 Отговор
    Да дръпне една мощна безмислена тирада в подкрепа на потъващия кораб? хахаха

    Коментиран от #19

    08:45 04.07.2026

  • 16 Коста

    12 1 Отговор
    Нормална цена във Варна, €1000 кв.м. Централна част. Оттам нагоре всичко е спекула.

    08:47 04.07.2026

  • 17 Васил

    9 1 Отговор
    Гопеми хумористи са 75к едностаен на морето лудите свършиха даже и чужденците нямат интерес.

    09:03 04.07.2026

  • 18 Млад Меринджей 25

    2 1 Отговор
    Имам интерес към малко апартаментче в украинската Баба Алиновка. Има ли тънки офертички от строителния предприемач Невзооров?

    09:15 04.07.2026

  • 19 Умен

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Къде е Вуето":

    Какво не е казал и не е било верно каде са са цените спремо 1989 година сичко е нагоре , батко е по шезлонгите на олинклусив у Сънито и си гледа живота и ти си налегай парцалите поднаем още триесе години и те така те

    09:20 04.07.2026

  • 20 Лопата Орешник

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Аз Кочо":

    Не знам дали си наясно, но сме на първо място по поскъпване на имотите за 2026! Не ви знам кво падане на цените чакате, тъй като самите материали за построяването и цената на труда на строителите е толкова висока, че просто няма как да се случи някакво поевтиняване!! Пак казвам, проверка направи! Макар броя на сделките да пада, цените растат!!! Бетонът, тухлите и желязото не стават по евтини?!!

    09:24 04.07.2026