Интерес към маломерни апартаменти край морето (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - студио в Приморско. Имотът се намира на 100 метра от плажа и на 150 метра от центъра на града в сграда построена през 2014 г. Може да се купи срещу 74 900 EUR.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg