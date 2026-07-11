Цените в Банско отново достигнаха 80 000 евро (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в Банско. Цената му е 80 000 EUR. Намира се в комплекс от затворен тип, разположен на 500 метра от кабинковия лифт. имотът е напълно обзаведен.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg