Цените в Банско отново достигнаха 80 000 евро (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в Банско. Цената му е 80 000 EUR. Намира се в комплекс от затворен тип, разположен на 500 метра от кабинковия лифт. имотът е напълно обзаведен.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цените могат да стигнат и космоса
08:03 11.07.2026
2 Васил
08:08 11.07.2026
3 запознат
08:16 11.07.2026
4 Те може
08:20 11.07.2026
5 ЩО ЗА гениално заглавие
Тъпкано е там с непродадени от 10 години имоти. Пак с трици маймуни ще ловите.
Схемата сега е - да пробутваме имоти на мнт си, маломерни и нежелани, че да има някви сделки, щото не щем да смъкнем цените на към които има някакъв интерес.
Но и това ще е до време.
Интерес към маломерни, интерес към ваканционни, интерес към хралупи в планината... ами няма интерес. Скоро ще се насочите към основняи сегмент и ще смънете цените каво в Банско - 80 000 срендо в София.
08:21 11.07.2026
6 Брукер
08:24 11.07.2026
7 Аз Кочо
Само Миуенка още.държи фронта с раздуфките, другите се изпокрихте в дън земя. И това предрекох, как ще дойде момента и ще се изпокриете а подведената рая ще му бере калая хаха
08:24 11.07.2026
8 Къде е новината?!
Коментиран от #9
08:42 11.07.2026
9 Аз Кочо
До коментар #8 от "Къде е новината?!":54 процента от продавачите предлагат отстъпки тихомълком. Още 2-3 тримесечия и тези отстъпки ще станат явни. Строителите също ще започнат да предлагат бонуси гараж, паркомясто, до ключ и т.н И ако сделките продължат да падат цените ще тръгнат надолу. А когато те тръгнат надолу сделките ще се досринат. Дайте време на продавачите да се паникьосат и да започнат да се блъскат да излязат първи през врата хайах
08:50 11.07.2026
10 Сиса брокерката
08:51 11.07.2026
11 Сега са 80 хил.
08:52 11.07.2026
12 Аз Кочо
Коментиран от #13, #14, #15, #17
08:56 11.07.2026
13 200 на тримесечие
До коментар #12 от "Аз Кочо":Наборе, купи си елка
Коментиран от #16
08:59 11.07.2026
14 Аз Кочо
До коментар #12 от "Аз Кочо":Корекция
Или това са по 100 -120 сделки на месец за Банско.
09:01 11.07.2026
15 Пърдон
До коментар #12 от "Аз Кочо":200 на месец
09:01 11.07.2026
16 Да наборе
До коментар #13 от "200 на тримесечие":Обърках сметките но се поправих, хахах
Ко да правя като вуету изчезна и се притесних кой ще ми плаща пенсията хахах
09:03 11.07.2026
17 Съмнително е дори
До коментар #12 от "Аз Кочо":и 400 чифта обувки да са продадени , камо ли имоти !
Коментиран от #19
09:04 11.07.2026
18 шаа
но иначе, материал на брокерска агенция, явно платена реклама, да се представя като услуга "ние избрахме най-интересното за вас" си е плитка жълто-кафява практика отвсякъде
и както много пъти съм писал, нека "най-големият сайт за имоти" да даде инфо за реално извършените продажби (а не препродажби) и за съотношението на началната и крайната цена. отказът да се публикува това, си е показателен
09:05 11.07.2026
19 Аз Кочо
До коментар #17 от "Съмнително е дори":Няма статистика само за Банско. Има за Разлог и ИИ казва че около 60- 70 ПР от тях по принцип да в Банско. А дали е така кой ще ни каже , ахаха
Коментиран от #20
09:06 11.07.2026
20 А , ясно
До коментар #19 от "Аз Кочо":Той щото Разлог е един мегаполис и бизнеса е нонстоп на обороти.
Коментиран от #21
09:15 11.07.2026
21 Аз Кочо
До коментар #20 от "А , ясно":В Разлог влизат и околните села Баня, Добринище, Бачево
Искам да кажа че никой не знае колко да реално продажбите в Банско и какво е продадено. А и кога е сключена сделката която е финализирана сега
09:19 11.07.2026
22 Отец Нафърфорий
09:31 11.07.2026
23 Направо са се скъсали
09:48 11.07.2026
24 Коридорониера
09:50 11.07.2026