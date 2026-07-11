Новини
Имоти »
Цените в Банско отново достигнаха 80 000 евро (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Цените в Банско отново достигнаха 80 000 евро (ВИДЕО)

11 Юли, 2026 08:00 1 995 24

  • imot.bg-
  • банско-
  • жилище-
  • цени

Интерес към планински имоти в разгара на лятото

Цените в Банско отново достигнаха 80 000 евро (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в Банско. Цената му е 80 000 EUR. Намира се в комплекс от затворен тип, разположен на 500 метра от кабинковия лифт. имотът е напълно обзаведен.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цените могат да стигнат и космоса

    38 1 Отговор
    Въпросът е има ли още балъци?

    08:03 11.07.2026

  • 2 Васил

    25 1 Отговор
    При тези цени едва ли ще се намерят купувачи в Испания за тази цена си купуваш по голяма площ и даже обзаведен.

    08:08 11.07.2026

  • 3 запознат

    26 1 Отговор
    Няма вече балами. За първото тримесечие необслужените кредити са над 2 милиарда .

    08:16 11.07.2026

  • 4 Те може

    16 0 Отговор
    да искат , но няма кой да им даде тези пари !

    08:20 11.07.2026

  • 5 ЩО ЗА гениално заглавие

    19 1 Отговор
    Цените боли достигнали. Какво значение има че някой си е публикувал някаква цена? Не е ли по-важно на каква средна цена има сделки и колко са тезу сделки на фона на предлагането?
    Тъпкано е там с непродадени от 10 години имоти. Пак с трици маймуни ще ловите.

    Схемата сега е - да пробутваме имоти на мнт си, маломерни и нежелани, че да има някви сделки, щото не щем да смъкнем цените на към които има някакъв интерес.
    Но и това ще е до време.
    Интерес към маломерни, интерес към ваканционни, интерес към хралупи в планината... ами няма интерес. Скоро ще се насочите към основняи сегмент и ще смънете цените каво в Банско - 80 000 срендо в София.

    08:21 11.07.2026

  • 6 Брукер

    17 2 Отговор
    Закъсахме с продажбите ли ?

    08:24 11.07.2026

  • 7 Аз Кочо

    10 1 Отговор
    Вуеее, къде изчезна моме? Къде се покри ?
    Само Миуенка още.държи фронта с раздуфките, другите се изпокрихте в дън земя. И това предрекох, как ще дойде момента и ще се изпокриете а подведената рая ще му бере калая хаха

    08:24 11.07.2026

  • 8 Къде е новината?!

    4 3 Отговор
    Нима в София са по евтини?! Или където и да било в България?! Даже е на сметка,за който има пари и желание за такъв имот!

    Коментиран от #9

    08:42 11.07.2026

  • 9 Аз Кочо

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Къде е новината?!":

    54 процента от продавачите предлагат отстъпки тихомълком. Още 2-3 тримесечия и тези отстъпки ще станат явни. Строителите също ще започнат да предлагат бонуси гараж, паркомясто, до ключ и т.н И ако сделките продължат да падат цените ще тръгнат надолу. А когато те тръгнат надолу сделките ще се досринат. Дайте време на продавачите да се паникьосат и да започнат да се блъскат да излязат първи през врата хайах

    08:50 11.07.2026

  • 10 Сиса брокерката

    7 0 Отговор
    Лошо ми е...

    08:51 11.07.2026

  • 11 Сега са 80 хил.

    12 0 Отговор
    Утре 70 хил., скоро 60 хил и така, посоката е яко надолу 👇

    08:52 11.07.2026

  • 12 Аз Кочо

    3 1 Отговор
    Сделките в Разлог където влиза и Банско за второто тримесечие са 616 бр. Обикновенно 60-70 пр от сделките в Разлог са направени в Банско. Тоест за три месеца там са продадени около 360-400 имота.. Това може да са земи, магазини, гаражи, цели сгради или апартаменти. Част от сделките може да са сключени преди години и да са финализирани сега на акт 16. Или това аса по 300 сделки на месец. Има ръст спрямо миналата година но и много неизвестни. Разлог е една от малкото общини с ръст. Останалата част от страната е с двуцифрен срив на сделките.

    Коментиран от #13, #14, #15, #17

    08:56 11.07.2026

  • 13 200 на тримесечие

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Аз Кочо":

    Наборе, купи си елка

    Коментиран от #16

    08:59 11.07.2026

  • 14 Аз Кочо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Аз Кочо":

    Корекция

    Или това са по 100 -120 сделки на месец за Банско.

    09:01 11.07.2026

  • 15 Пърдон

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Аз Кочо":

    200 на месец

    09:01 11.07.2026

  • 16 Да наборе

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "200 на тримесечие":

    Обърках сметките но се поправих, хахах
    Ко да правя като вуету изчезна и се притесних кой ще ми плаща пенсията хахах

    09:03 11.07.2026

  • 17 Съмнително е дори

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Аз Кочо":

    и 400 чифта обувки да са продадени , камо ли имоти !

    Коментиран от #19

    09:04 11.07.2026

  • 18 шаа

    3 0 Отговор
    забравили са думата "мижав" в началото на подзаглавието

    но иначе, материал на брокерска агенция, явно платена реклама, да се представя като услуга "ние избрахме най-интересното за вас" си е плитка жълто-кафява практика отвсякъде

    и както много пъти съм писал, нека "най-големият сайт за имоти" да даде инфо за реално извършените продажби (а не препродажби) и за съотношението на началната и крайната цена. отказът да се публикува това, си е показателен

    09:05 11.07.2026

  • 19 Аз Кочо

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Съмнително е дори":

    Няма статистика само за Банско. Има за Разлог и ИИ казва че около 60- 70 ПР от тях по принцип да в Банско. А дали е така кой ще ни каже , ахаха

    Коментиран от #20

    09:06 11.07.2026

  • 20 А , ясно

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аз Кочо":

    Той щото Разлог е един мегаполис и бизнеса е нонстоп на обороти.

    Коментиран от #21

    09:15 11.07.2026

  • 21 Аз Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "А , ясно":

    В Разлог влизат и околните села Баня, Добринище, Бачево
    Искам да кажа че никой не знае колко да реално продажбите в Банско и какво е продадено. А и кога е сключена сделката която е финализирана сега

    09:19 11.07.2026

  • 22 Отец Нафърфорий

    4 0 Отговор
    ПОМЕН за имотите, цените падат за мнооогая летааа 😇

    09:31 11.07.2026

  • 23 Направо са се скъсали

    2 0 Отговор
    Направо са се скъсали да купуват. Цени има, сделки няма.

    09:48 11.07.2026

  • 24 Коридорониера

    5 0 Отговор
    Под двустаен се има предвид спалня плюс кенеф и допълнителна екстра балкон вероятно. Имайте предвид, че в Банско, поради алпийските покриви, квадратурата не отговаря на кубатурата.

    09:50 11.07.2026