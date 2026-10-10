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Изкуственият интелект измества инвестициите в строителството

Изкуственият интелект измества инвестициите в строителството

10 Октомври, 2026 11:43 682 3

  • сащ-
  • инвестиции-
  • строителство-
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  • промяна

Разходите за изграждане на центрове за данни са нараснали с 51 милиарда долара в САЩ

Изкуственият интелект измества инвестициите в строителството - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бумът на изкуствения интелект променя инвестиционните приоритети в американската икономика. Докато разходите за изграждане на центрове за данни нарастват с рекордни темпове, инвестициите в останалите сегменти на частното строителство намаляват. Това показва анализ на икономиста и финансист Стив Ратнър, изготвен въз основа на официални данни на Бюрото за преброяване на населението на САЩ.

Между декември 2023 г. и юли 2026 г. годишният темп на разходите за строителство на центрове за данни се е увеличил с 51 млрд. USD. За същия период разходите за всички останали видове частно строителство, взети заедно, са намалели със 120 млрд. USD.

Данните са представени като сезонно изгладени годишни темпове на строителните разходи, а не като натрупани инвестиции за целия период.

Центровете за данни са изключението на пазара

Изкуственият интелект измества инвестициите в строителството

Графиката показва рязко разминаване между инвестициите в инфраструктура за изкуствен интелект и останалото частно строителство.

В началото на 2024 г. разходите за строителство извън центровете за данни все още нарастват. През 2025 г. обаче тенденцията се обръща, а през 2026 г. спадът се ускорява значително. За разлика от тях инвестициите в центрове за данни продължават да се увеличават практически през целия разглеждан период.

Основният двигател е нарастващото търсене на изчислителна мощност за обучение и използване на модели с изкуствен интелект. Технологичните компании изграждат нови съоръжения, които изискват значителни инвестиции в сгради, електрозахранване, охлаждане и комуникационна инфраструктура.

Изкуственият интелект конкурира останалите инвестиции

Нобеловият лауреат по икономика Пол Кругман предупреждава за възможен ефект на изместване на инвестициите. Според тази икономическа логика огромното търсене на капитал от страна на AI индустрията може да оказва натиск върху лихвените проценти и да оскъпява финансирането за други сектори.

В резултат строителството на жилища, офиси, производствени предприятия и други обекти може да се сблъска с по-силна конкуренция за финансови ресурси.

Подобен ефект е възможен и при материалите, оборудването, електроенергията и квалифицираната работна ръка, необходими за реализацията на мащабни строителни проекти.

Самата графика обаче не доказва, че центровете за данни са пряката причина за спада в останалото строителство. Върху инвестиционната активност влияят и други фактори, включително високите разходи за финансиране, състоянието на пазара на недвижими имоти и икономическата несигурност.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 След Като В Този Момент !

    1 1 Отговор
    Там Са Парите !

    Е Нормално Да Става Така !

    Докато !

    Работата !

    Се Разкисне !

    11:49 10.10.2026

  • 2 инж. Калинов

    0 0 Отговор
    Толкова локуми, за да се стигне накрая до цената на имотите в страна, където върхът на рекламната дейност е широкоформатният цветен печат върху балатум, закован покрай пътя. Технология отпреди четвърт век.

    13:05 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.