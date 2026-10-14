Строим много, но по активност не може да достигнем европейците

България е сред европейските държави с най-ниска интензивност на жилищното строителство през последното десетилетие. Между 2016 и 2025 г. в страната са завършени 26,2 жилища на 1000 души население, показват данни на консултантската компания Cushman & Wakefield.
Страната ни заема 17-о място сред 21 европейски пазара, включени в анализа. По-слаби резултати са отчетени само във Великобритания, Унгария, Испания и Португалия. В тези държави броят на завършените жилища на 1000 души население е съответно 23,9, 18,2, 16,4 и 15,7.
Сравнението със съседна Румъния показва съществена разлика в строителната активност. За същия десетгодишен период там са завършени 636 310 жилища, или 32,9 на 1000 души население. Това е с около 26% повече спрямо показателя за България.
Румъния се нарежда близо до Германия, където са построени 33,6 жилища на 1000 души, Словакия с 34,4 и Чехия с 31,5.
Значително по-висока строителна активност е отчетена в Полша, където за десет години са завършени 55,2 жилища на 1000 души население. Във Франция показателят достига 52,8, в Нидерландия – 39, а във Финландия – 62,8. Така спрямо населението във Финландия са построени близо 2,4 пъти повече жилища, отколкото в България.
Данните показват съществени различия в темповете на обновяване и разширяване на жилищния фонд в Европа. Ниският брой завършени жилища спрямо населението обаче не означава непременно недостиг на имоти, тъй като върху пазара влияят и демографските промени, миграцията, броят на необитаваните жилища и концентрацията на търсенето в големите градове.
Същевременно строителният сектор в България е изправен пред значително увеличение на разходите. Според Eurostat между 2010 и 2024 г. цените на строителната продукция при новите жилищни сгради у нас са нараснали със 145% при средно увеличение от 56% за Европейския съюз. Това поставя България сред държавите с най-силно поскъпване на жилищното строителство през периода.
На европейско равнище строителният сектор също изпитва затруднения. Според доклада на Европейската федерация на строителната индустрия за 2026 г. инвестициите в строителството са намалели с 2,1% в реално изражение през 2025 г. след спад от 2,5% през предходната година. Сред основните причини са високите строителни разходи, ограниченият достъп до финансиране и предпазливостта на инвеститорите.
За 2026 г. организацията прогнозира умерено възстановяване на строителните инвестиции в Европа с 2,7%, включително постепенно оживление при изграждането на нови жилища.
Междувременно жилищният пазар в България показва признаци на охлаждане при сделките. По данни на Евростат броят на продадените жилища през второто тримесечие на 2026 г. е намалял с 18,1% на годишна база. Спадът е третият най-голям сред държавите от ЕС, включени в статистиката, след Люксембург и Хърватия.
Така българският жилищен пазар се характеризира с относително нисък обем на завършеното строителство спрямо населението през последното десетилетие, значително поскъпване на строителните дейности и отслабване на активността при покупко-продажбите през 2026 г.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шеф Ганчев
23:07 14.10.2026
2 Пешо от панелката
Коментиран от #5
23:09 14.10.2026
3 Джони Тоторо
23:12 14.10.2026
4 хахахаха
23:50 14.10.2026
5 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #2 от "Пешо от панелката":И за кво да заменяш панелките, това са едни от най здравите и издръжливи конструкции, идеални са си панелките но трябва просто хубава и качествена изолация, навсякъде още се строят панелки, бързо, здраво и евтино- панелака.
23:52 14.10.2026