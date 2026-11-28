Черно море победи Ботев Пловдив с 4:2 на стадион „Тича“ във Варна в мач от 16-ия кръг на Първа лига. Домакините решиха голяма част от развоя още преди почивката, а пловдивчани стигнаха до два гола след паузата, и двата от дузпи.

Черно море поведе още в първата минута. Мохамед Аши стреля, Даниел Наумов отби топката, но Ертан Томбак беше най-съобразителен при добавката и я изпрати във вратата за 1:0.

В 12-ата минута Селсо Сидни удвои преднината с нисък удар по диагонала. Нападателят можеше да се разпише отново преди почивката, но това се случи в 40-ата минута, когато изпълни пряк свободен удар и направи резултата 3:0.

Черно море започна силно и второто полувреме. В 48-ата минута Георги Лазаров овладя центриране отдясно и отблизо вкара четвъртия гол за домакините.

Ботев върна два гола от дузпи

Ботев Пловдив получи първата си дузпа в 58-ата минута след нарушение срещу Мауро Родригес. Асен Чандъров изпълни точно и намали на 1:4.

В 72-ата минута беше отсъден втори наказателен удар за гостите. Този път нарушението беше срещу Никола Солдо, а Чандъров отново не сгреши от бялата точка. Ботев обаче не успя да стигне до нов гол и домакините запазиха победата.

Срещата се игра при силен дъжд и вятър. Черно море влезе в мача след пет двубоя без поражение във всички турнири, докато Ботев беше с временен треньор след раздялата със Станислав Генчев. Преди мача Илиан Илиев заяви: „Поемам пълната отговорност за представянето на отбора.“

Победата изкачи актива на Черно море до 17 точки. Ботев Пловдив остана с 24 точки. В първия двубой между двата тима през сезона пловдивчани спечелиха с 1:0 на 1 август, когато Асен Чандъров реализира дузпа.

В следващия кръг Ботев Пловдив ще гостува на Спартак Варна на 6 декември. Ден по-късно Черно море ще играе срещу Лудогорец в Разград.

Източници: dsport.bg, bntnews.bg, palmssport.bg