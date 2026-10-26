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AI влиза все по-сериозно и в имотния бизнес

AI влиза все по-сериозно и в имотния бизнес

26 Октомври, 2026 11:43 619 5

  • ai-
  • изкуствен интелект-
  • недвижими имоти-
  • брокери-
  • агенции
AI влиза все по-сериозно и в имотния бизнес - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Промените, които наблюдаваме на пазара на недвижими имоти у нас, не засягат само купувачите и инвеститорите. По-конкурентният пазар принуждава брокерите и агенциите да променят начина, по който представят имотите и комуникират с клиентите. До това заключение стигнаха участините в конференцияп осветена на пазара, състояла се през изимналата седмица.

Сред основните препоръки към професионалистите са изграждането на по-силно онлайн присъствие, подобряването на вербалната и невербалната комуникация при лични срещи и онлайн презентации и използването на AI инструменти за по-ефективно управление и представяне на бизнеса.

Общата картина показва пазар, който не се насочва непременно към спад, а към по-голяма селективност. При по-малък брой сделки купувачите разполагат с повече основания да сравняват внимателно предложенията, а качеството на самия имот и средата около него ще имат все по-голямо значение.

За продавачите, инвеститорите и строителните компании това означава, че периодът, в който почти всеки добре позициониран имот намираше лесно купувач, постепенно отстъпва място на пазар, в който цената трябва все по-убедително да бъде подкрепена от качество.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    8 1 Отговор
    Какво ше направи ИИ? Да не би да увеличи продажбите? Или да накара някой да купи на смешно висока цена? Отново партенки и намеци че невидим спасител идва за да възкеси умрял пазар.

    Коментиран от #2

    12:00 26.10.2026

  • 2 Не бе

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аз Кочо":

    Ще накара брокитата да не лъжат 🤣😂🤣т.е, да не си отварят устата

    12:06 26.10.2026

  • 3 А l идва

    3 1 Отговор
    60% от професиите ще останат без работа

    12:40 26.10.2026

  • 4 ипотекар

    1 1 Отговор
    Какво ще ви каже ИИ ,че цената на панелката в Младост е същата като слънчева вила в Тенерифе ? Имотния пазар е пълна измама и пералня на пари .За да има пазар , сените трябва да паднат с 60 % минимум .Предстои голям махмурлук , банките вече започнаха да вдигат лихвите , а на пролет ще е брутално.

    12:48 26.10.2026

  • 5 иксперт

    1 1 Отговор
    Дори децата вече разбраха , че който купи на тези цени се набутва жестоко .В момента чакането означава, че печелите пари . Тутманици , за две стаи и кухня , искат по 200-250 000 евро

    12:51 26.10.2026