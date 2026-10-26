AI влиза все по-сериозно и в имотния бизнес

Промените, които наблюдаваме на пазара на недвижими имоти у нас, не засягат само купувачите и инвеститорите. По-конкурентният пазар принуждава брокерите и агенциите да променят начина, по който представят имотите и комуникират с клиентите. До това заключение стигнаха участините в конференцияп осветена на пазара, състояла се през изимналата седмица.

Сред основните препоръки към професионалистите са изграждането на по-силно онлайн присъствие, подобряването на вербалната и невербалната комуникация при лични срещи и онлайн презентации и използването на AI инструменти за по-ефективно управление и представяне на бизнеса.

Общата картина показва пазар, който не се насочва непременно към спад, а към по-голяма селективност. При по-малък брой сделки купувачите разполагат с повече основания да сравняват внимателно предложенията, а качеството на самия имот и средата около него ще имат все по-голямо значение.

За продавачите, инвеститорите и строителните компании това означава, че периодът, в който почти всеки добре позициониран имот намираше лесно купувач, постепенно отстъпва място на пазар, в който цената трябва все по-убедително да бъде подкрепена от качество.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg