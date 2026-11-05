AI платформа свързва купувачи с имоти в Лондон

Платформа с изкуствен интелект за търсене на жилища започна работа в Лондон с амбицията да предложи алтернатива на традиционните агенции за покупки. Услугата Oskar съпоставя изискванията на купувачите с имоти от мрежа на участващи агенти, включително жилища, които не са публикувани на широкия пазар.

Oskar е разработена от Каспар Харвард-Уолс, който преди това е работил във Foxtons и агенцията за покупки Black Brick. Основата на платформата е професионалната мрежа Oskar Prime, изграждана от него през последните две години с участието на агенти за недвижими имоти.

Търсенето се прави с обикновено описание

Вместо да избират характеристики от падащи менюта, потребителите могат да опишат желания имот с естествен език. Примерна заявка е за къща с три спални в Лондон, южно изложена градина, близост до метростанция, гараж и местоположение северно от Темза.

Според Харвард-Уолс този подход позволява да бъдат отчетени повече детайли от търсенето, отколкото при стандартните системи с отметки. „Изкуственият интелект и интелигентните технологии ни позволяват да разбираме много повече от нюансите зад търсенето на имот, отколкото може да се улови чрез поредица от отметки“, заяви той.

Проучване на GetAgent, цитирано от PropertyWire, показва, че една пета от търсещите жилище вече са използвали инструменти с изкуствен интелект. В повечето случаи тези инструменти насочват потребителите към обяви на агенции или имотни портали, вместо да предлагат директно съвпадение с конкретен имот.

Агенциите остават част от процеса

Oskar не организира огледи, не води преговори и не управлява покупко-продажбата. След намирането на подходящо жилище купувачите трябва да се свържат директно с агента или с други консултанти, за да продължат процедурата.

Харвард-Уолс заяви, че платформата е създадена да свързва агентите с подходящи купувачи, а не да ги замества. По думите му агентите „остават напълно централни за имотния пазар“, защото познават наличностите си, продавачите и местните райони.

Услугата стартира първоначално в Лондон, като следващата заявена стъпка е разширяване на дейността в други части на Обединеното кралство. Бизнес моделът се основава на достъпа до имоти от мрежата на партньорски агенти, включително предложения, които не са публично рекламирани.

Източници: propertywire.com

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