Купиха най-голямата хотелска верига в Нидерландия

Съндей ПропТех, инвестиционното подразделение за хотелиерство на индийската група Призм, ще придобие Флетчър Хотелс - най-голямата хотелска верига в Нидерландия. Продавачи са независимата инвестиционна компания Еджерия и ръководството на Флетчър.

Основаната през 1997 г. верига има портфейл от 170 хотела. 130 от тях са притежавани и управлявани от Флетчър, а останалите 40 са партньорски обекти. Мрежата обхваща Нидерландия, Белгия и Германия, като предлага престои в три- и четиризвездни хотели по крайбрежието, в градове и в селски райони.

Разширяване чрез придобивания

Растежът на компанията през последното десетилетие е свързан с модела „купувай и изграждай“. Флетчър е осъществила около 60 придобивания, с които е увеличила присъствието си извън Нидерландия. През 2016 г. веригата е разполагала със 73 хотела, а до 2021 г. броят им е нараснал до 103. Тогава Еджерия е придобила мажоритарен дял в дружеството.

„През този период инвестирахме значително в организацията, портфейла от имоти и технологичната платформа, с цел непрекъснато да подобряваме преживяването на гостите“, заяви Марк Ветцелс, старши партньор в Еджерия. Ротшилд е бил консултант на Флетчър по сделката.

Втора сделка в Нидерландия за два месеца

Придобиването на Флетчър е втората сделка на Съндей ПропТех в Нидерландия за последните два месеца. Преди това компанията е придобила значителен дял в базираната в Амстердам група за дизайнерски хотели Съркъл Колекшън. Ходът е част от по-широкото разширяване на Призм в Европа.

По-рано през годината групата е открила три хотела в Германия, включително обект под марката за ваканционни жилища Белвила, както и първия си хотел в Белгия. Призм е компанията майка на бюджетната хотелска марка Ойо, основана от Ритеш Агарвал през 2012 г. През септември 2025 г. дружеството е променило името си от Оравел Стейс, за да отрази по-широкото си портфолио, което включва още Мотел 6, Студио 6 и Съндей Хотелс.

Хотелският пазар остава предпазлив

Сделката идва седмица след като подкрепяната от СофтБанк компания почти наполовина е намалила планираното си първично публично предлагане до 33,5 млрд. рупии, или около 355 млн. USD. Листването е отлагано три пъти след първоначалното подаване на документи през 2021 г.

Разширяването на Съндей ПропТех се случва на предпазлив нидерландски хотелски пазар. Според данни, цитирани от „Бисноу“, инвестициите в хотели са достигнали 224 млн. EUR през третото тримесечие при 625 млн. EUR година по-рано. През първата половина на 2026 г. са сключени шест хотелски сделки на стойност около 56 млн. EUR - приблизително 86% по-малко спрямо същия период на предходната година.

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