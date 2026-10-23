"Половината наемодатели в Англия замразяват наемите"

Половината наемодатели в Англия са запазили наемите без промяна през последната година, показва проучване на TDS Charitable Foundation сред 2000 собственици. Делът им се е увеличил от 40% при предходното изследване. Данните бяха съобщени от PropertyWire.

Задържането на настоящите наематели е водещата причина за решението. Тя е посочена от 47% от анкетираните. Други 44% са заявили, че са взели предвид финансовия натиск върху наемателите, свързан с поскъпването на живота.

По-големите портфейли по-често водят до увеличение

„Обнадеждаващо е да видим, че повече наемодатели избират да запазят наемите без промяна, особено във време, когато много наематели продължават да изпитват значителен финансов натиск. Нашето проучване обаче показва, че решенията за наемите рядко са еднозначни“, заявява Дженифър Харис, ръководител на политиките, изследванията и социалното въздействие в The Dispute Service Group.

Проучването очертава различия според профила на наемодателите. По-малко склонни да увеличават наемите са собствениците без дългове или заеми за имота, тези с един-единствен жилищен имот и хората, които никога не са използвали агенция за недвижими имоти.

Въпреки това 48% от наемодателите са съобщили, че са повишили наемите поне веднъж в рамките на 12-месечния период. Най-често посочваните причини са по-високите текущи разходи, поскъпналата поддръжка на имотите и общото увеличение на разходите за живот.

Увеличенията са по-чести при собственици с по-големи портфейли, годишни доходи от 100 000 паунда или повече, както и при тези, които притежават поне едно жилище с множество обитатели, известно като HMO. Същата тенденция се наблюдава и при наемодателите, които използват агенция за управление или отдаване на имота.

По-малко случаи на просрочени наеми

Изследването отчита и лек спад на просрочията. Малко над една четвърт от наемодателите са заявили, че имат поне един наемател с просрочен наем. При предходното проучване този дял е бил 29%.

Резултатите показват, че собствениците балансират между нарасналите разходи за управление и поддръжка на имотите и риска да загубят коректен наемател. За част от тях запазването на съществуващото наемно отношение се оказва по-важно от незабавното увеличение на приходите.

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