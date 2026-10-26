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Хотелска верига започва изкупуването на имоти от частници в Полша

Хотелска верига започва изкупуването на имоти от частници в Полша

26 Октомври, 2026 20:43 739 5

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  • полша-
  • хотели-
  • green house development-
  • хотелски инвестиции

Компанията ще търси имоти в крайбрежни, планински и спа курорти. Фокусът е и върху семейни хотели, чиито собственици търсят купувач или партньор

Хотелска верига започва изкупуването на имоти от частници в Полша - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Компанията Wave Hotels започва дейност на полския хотелски пазар с планове за придобиване на съществуващи хотели и курортни комплекси. Новото дружество е част от групата Green House Development, която развива бизнес с недвижими имоти в Полша повече от 20 години.

Инвестиционният фокус ще бъде върху туристически дестинации по крайбрежието, в планинските райони и спа курортите на страната. Wave Hotels ще разглежда както добре работещи обекти, така и хотели, които се нуждаят от модернизация, ново управление или допълнителни инвестиции.

Интерес към семейни хотели

Сред основните цели са семейни хотели, чиито собственици обмислят продажба, подготвят предаване на бизнеса на следващо поколение или търсят партньор за развитие.

„Полският хотелски пазар предлага значителен инвестиционен потенциал, особено при съществуващи обекти, които са се утвърдили и са изградили добра репутация“, заявява Адам Садовски, председател на управителния съвет на Green House Development.

По думите му част от тези хотели са изправени пред проблеми, свързани с наследяването на бизнеса, нарастващите оперативни разходи или необходимостта от нови инвестиции. Компанията планира да развива потенциала на придобитите имоти чрез професионално управление.

Групата развива три хотелски проекта

В туристическия сектор Green House Development управлява Wave Międzyzdroje Resort & SPA и развива проектите Wave Świnoujście Thermal & SPA и Wave Ustka Thermal & SPA. Те съчетават хотелско и апартаментно настаняване с ресторанти, развлекателни и уелнес услуги.

Оперативният капацитет на групата се допълва от Green House HM, оператор на Wave Międzyzdroje Resort & SPA, и Solarento, която управлява апартаменти по модела кондоминиум.

Ще се предлагат и договори за управление

Придобиванията ще бъдат основният, но не единственият фокус на Wave Hotels. Компанията ще работи с хотелиери и чрез договори за оперативно управление, франчайз и дългосрочен наем.

Предлаганите услуги ще обхващат ежедневното управление на обекта, персонала, продажбите и маркетинга, ценообразуването, както и развитието на ресторантските и развлекателните предложения.

„Много собственици на хотели са съсредоточени върху ежедневното управление и невинаги разполагат с времето, ресурсите или инструментите, за да реализират пълния потенциал на бизнеса си“, заявява Анджей Спихалски, заместник-председател на управителния съвет на Green House Development.

Той допълва, че целта е за всеки хотел да бъде намерен индивидуален модел на партньорство, който да носи конкретни ползи за бизнеса.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Убуу...

    3 3 Отговор
    Ма нас кво ни дреме, кой какво купува в Полша бе, Милена?

    20:45 26.10.2026

  • 2 Дзак

    2 2 Отговор
    Тук ги дават за управление. Известно коя е най-голямата група клиенти на пазара.

    20:52 26.10.2026

  • 3 Големите риби

    1 1 Отговор
    Изяждат малките риби

    Коментиран от #4

    20:59 26.10.2026

  • 4 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Големите риби":

    Откога ги чакаме!

    21:03 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.