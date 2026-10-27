Къща, свързана с „Хари Потър“, се продава за 1,595 милиона паунда

Тясна калдъръмена уличка в сърцето на лондонския Ковънт Гардън отново привлича вниманието не само на купувачи, но и на почитатели на „Хари Потър“. Къщата на Goodwin's Court, която се смята за едно от възможните вдъхновения за „Диагон-али“, е обявена за продажба за 1,595 млн. паунда.

Имотът първоначално е бил предложен за 2 млн. паунда, но по-късно е обявен на по-ниска цена. Според агенцията Unique Property Company новата оферта вече е предизвикала значителен интерес от купувачи от САЩ.

Къща с история от началото на XVIII век

Домът е построен около 1700 г. — малко повече от три десетилетия след Големия пожар в Лондон. Сградата с две спални първоначално е била магазин за шивашки принадлежности, а днес съчетава жилищни помещения с редица запазени детайли от миналото.

Над черната входна врата е поставен един от последните газови фенери в Лондон. Четири каменни стъпала водят към входа, като силното им износване подсказва, че са били използвани в продължение на много години. Според описанието те може да са били пренесени от по-стар строеж, разрушен по времето, когато е оформена уличката.

В приемната стая е запазен извит прозорец от началото на XVIII век. По пода се виждат и две по-слабо износени места, които вероятно бележат позицията, на която е стоял продавачът, когато сградата е функционирала като магазин.

Връзката със света на магьосниците

Goodwin's Court често е свързвана с „Диагон-али“ — оживената търговска улица от книгите и филмите за Хари Потър. Агенцията, която предлага имота, твърди, че мястото може да е повлияло и върху създаването на магазина за магически пръчки на Оливандър, както и на мрачната „Мрачна улица“.

Тази връзка не е официално потвърдена като източник на вдъхновение, но уличката от години е популярна сред феновете на поредицата. Тематични туристически обиколки минават покрай нея всеки ден, а тесният проход, старите фасади и газовият фенер допринасят за асоциациите с измисления магьоснически свят.

„Това е толкова рядко срещан лондонски дом. Историята му е съхранена, а не заличена. Атмосферата е такава, че човек сякаш се пренася в друга епоха, въпреки че само на пет секунди оттук се намира един от най-натоварените центрове на столицата“, казва управляващият партньор на Unique Property Company Саймън Стоун.

Във вътрешността кухнята е свързана с баня в георгиански стил. Пространството зад къщата някога е било известно като „Night Soil Alley“ — място, през което са били пренасяни отпадъци. Днес сградата остава едновременно жилище, исторически фрагмент от Лондон и спирка за туристите, които търсят следи от света на „Хари Потър“.

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