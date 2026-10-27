Бум на продажбите на луксозни имоти в Манхатън

Луксозният жилищен пазар в Манхатън достигна 20-седмичен връх, след като купувачите подписаха договори за 36 жилища с офертна цена от 4 млн. USD или повече. Общата стойност на имотите възлиза на 292 млн. USD, а средната цена е 8,1 млн. USD. Медианната стойност е 6,1 млн. USD, съобщава The Real Deal, позовавайки се на последния доклад на Olshan Realty.

Броят на сделките е най-високият от първата седмица на юни, когато също са били отчетени 36 подписани договора. Резултатът е увеличение спрямо предходния отчетен период, завършил с 28 сделки. В последния доклад са включени и осем трофейни имота.

Пентхаусът за 23,8 млн. USD

Най-скъпият имот, за който е подписан договор, е пентхаус в проекта на Naftali Group на адрес 255 East 77th Street. Жилището, известно като Penthouse D, е предложено за 23,8 млн. USD и заема цял етаж. То разполага с шест спални, шест бани, площ над 511 кв. м и две тераси.

Сградата е проектирана от архитекта Робърт А. М. Стърн, а продажбите в проекта с 62 жилища започват през септември 2024 г. Оттогава всички жилища без едно са продадени или са в процес на сделка. Последният непродаден пентхаус е с офертна цена 37,5 млн. USD, площ около 669 кв. м, седем спални и няколко тераси.

Апартамент над Музея на модерното изкуство

Вторият най-скъп договор е за жилище 59A в 53 West 53rd Street. Апартаментът е обявен за 21,5 млн. долара, простира се на около 353 кв. м и включва три спални и три пълни бани.

Сградата се издига над Музея на модерното изкуство и разполага с фитнес център, плувен басейн за плуване на място, симулатор за голф и киносалон. Жилището е излизало и отново е било връщано на пазара от 2015 г. насам. През 2021 г., при оставащи непродадени жилища, предприемачите са сменили Corcoran Sunshine с екип на Douglas Elliman Development Marketing след арбитраж, свързан с поредица от намаления на цените.

Кондоминиуми, кооперативни жилища и градски къщи

От 36-те имота с подписани договори 19 са апартаменти в кондоминиуми, 13 са кооперативни жилища, а четири са градски къщи. Типичният имот е останал на пазара повече от година, преди да намери купувач, и е бил продаден след отстъпка от 5 процента спрямо офертната цена.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg