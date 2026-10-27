Бум на продажбите на луксозни имоти в Манхатън

Луксозният жилищен пазар в Манхатън достигна 20-седмичен връх, след като купувачите подписаха договори за 36 жилища с офертна цена от 4 млн. USD или повече. Общата стойност на имотите възлиза на 292 млн. USD, а средната цена е 8,1 млн. USD. Медианната стойност е 6,1 млн. USD, съобщава The Real Deal, позовавайки се на последния доклад на Olshan Realty.
Броят на сделките е най-високият от първата седмица на юни, когато също са били отчетени 36 подписани договора. Резултатът е увеличение спрямо предходния отчетен период, завършил с 28 сделки. В последния доклад са включени и осем трофейни имота.
Пентхаусът за 23,8 млн. USD
Най-скъпият имот, за който е подписан договор, е пентхаус в проекта на Naftali Group на адрес 255 East 77th Street. Жилището, известно като Penthouse D, е предложено за 23,8 млн. USD и заема цял етаж. То разполага с шест спални, шест бани, площ над 511 кв. м и две тераси.
Сградата е проектирана от архитекта Робърт А. М. Стърн, а продажбите в проекта с 62 жилища започват през септември 2024 г. Оттогава всички жилища без едно са продадени или са в процес на сделка. Последният непродаден пентхаус е с офертна цена 37,5 млн. USD, площ около 669 кв. м, седем спални и няколко тераси.
Апартамент над Музея на модерното изкуство
Вторият най-скъп договор е за жилище 59A в 53 West 53rd Street. Апартаментът е обявен за 21,5 млн. долара, простира се на около 353 кв. м и включва три спални и три пълни бани.
Сградата се издига над Музея на модерното изкуство и разполага с фитнес център, плувен басейн за плуване на място, симулатор за голф и киносалон. Жилището е излизало и отново е било връщано на пазара от 2015 г. насам. През 2021 г., при оставащи непродадени жилища, предприемачите са сменили Corcoran Sunshine с екип на Douglas Elliman Development Marketing след арбитраж, свързан с поредица от намаления на цените.
Кондоминиуми, кооперативни жилища и градски къщи
От 36-те имота с подписани договори 19 са апартаменти в кондоминиуми, 13 са кооперативни жилища, а четири са градски къщи. Типичният имот е останал на пазара повече от година, преди да намери купувач, и е бил продаден след отстъпка от 5 процента спрямо офертната цена.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
Коментиран от #3, #4
11:25 27.10.2026
2 Бумбумбумбум
Скоро ще пишете и за луната, само и само да не коментирате СРИВА на сделки в хенефа
12:02 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 В манхатън
До коментар #1 от "Аз Кочо":прибират парите, но които им са в повече.. щото пак включиха прчатницата..
Коментиран от #6
12:24 27.10.2026
5 Аз кочо
12:24 27.10.2026
6 Аз Кочо
До коментар #4 от "В манхатън":Няма никаква печатница, тя спря още през 2022 сега има шредер който унищожава пари хахаха
12:25 27.10.2026