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Бум на продажбите на луксозни имоти в Манхатън

Бум на продажбите на луксозни имоти в Манхатън

27 Октомври, 2026 11:21 466 6

  • манхатън-
  • луксозни имоти-
  • недвижими имоти-
  • жилищен пазар-
  • ню йорк

Най-скъпата сделка е за пентхаус за 23,8 милиона долара

Бум на продажбите на луксозни имоти в Манхатън - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Луксозният жилищен пазар в Манхатън достигна 20-седмичен връх, след като купувачите подписаха договори за 36 жилища с офертна цена от 4 млн. USD или повече. Общата стойност на имотите възлиза на 292 млн. USD, а средната цена е 8,1 млн. USD. Медианната стойност е 6,1 млн. USD, съобщава The Real Deal, позовавайки се на последния доклад на Olshan Realty.

Броят на сделките е най-високият от първата седмица на юни, когато също са били отчетени 36 подписани договора. Резултатът е увеличение спрямо предходния отчетен период, завършил с 28 сделки. В последния доклад са включени и осем трофейни имота.

Пентхаусът за 23,8 млн. USD

Най-скъпият имот, за който е подписан договор, е пентхаус в проекта на Naftali Group на адрес 255 East 77th Street. Жилището, известно като Penthouse D, е предложено за 23,8 млн. USD и заема цял етаж. То разполага с шест спални, шест бани, площ над 511 кв. м и две тераси.

Сградата е проектирана от архитекта Робърт А. М. Стърн, а продажбите в проекта с 62 жилища започват през септември 2024 г. Оттогава всички жилища без едно са продадени или са в процес на сделка. Последният непродаден пентхаус е с офертна цена 37,5 млн. USD, площ около 669 кв. м, седем спални и няколко тераси.

Апартамент над Музея на модерното изкуство

Вторият най-скъп договор е за жилище 59A в 53 West 53rd Street. Апартаментът е обявен за 21,5 млн. долара, простира се на около 353 кв. м и включва три спални и три пълни бани.

Сградата се издига над Музея на модерното изкуство и разполага с фитнес център, плувен басейн за плуване на място, симулатор за голф и киносалон. Жилището е излизало и отново е било връщано на пазара от 2015 г. насам. През 2021 г., при оставащи непродадени жилища, предприемачите са сменили Corcoran Sunshine с екип на Douglas Elliman Development Marketing след арбитраж, свързан с поредица от намаления на цените.

Кондоминиуми, кооперативни жилища и градски къщи

От 36-те имота с подписани договори 19 са апартаменти в кондоминиуми, 13 са кооперативни жилища, а четири са градски къщи. Типичният имот е останал на пазара повече от година, преди да намери купувач, и е бил продаден след отстъпка от 5 процента спрямо офертната цена.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    2 1 Отговор
    Ми те тез цени като в Бояна където обаче няма канализация или като в докторската градина там поне има канализация и затова си заслужава да се хвърлят няколко милиона.....според нашето вуе.

    Коментиран от #3, #4

    11:25 27.10.2026

  • 2 Бумбумбумбум

    2 1 Отговор
    Тараранта ин май рум
    Скоро ще пишете и за луната, само и само да не коментирате СРИВА на сделки в хенефа

    12:02 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 В манхатън

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз Кочо":

    прибират парите, но които им са в повече.. щото пак включиха прчатницата..

    Коментиран от #6

    12:24 27.10.2026

  • 5 Аз кочо

    0 0 Отговор
    Ннееееее стигааааа

    12:24 27.10.2026

  • 6 Аз Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "В манхатън":

    Няма никаква печатница, тя спря още през 2022 сега има шредер който унищожава пари хахаха

    12:25 27.10.2026