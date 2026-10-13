Известна верига затваря флагмана си на „Оксфорд стрийт“ заради двоен наем

HMV ще затвори флагманския си магазин на 363 „Оксфорд стрийт“ в Лондон през март 2027 г., едва около 3 години след повторното отваряне на обекта. Компанията посочва като причина плановете на наемодателя да удвои наема, както и необходимостта от „значителен“ ремонт на сградата.

Според HMV комбинацията от по-високия наем и разходите за обновяване прави магазина „търговски неизгоден“. Компанията ще търси ново място за флагмански обект в Уест Енд и заявява, че ще запази значително присъствие в британската столица.

Обектът на 363 „Оксфорд стрийт“ е първият магазин на компанията. Той отваря врати през 1921 г. под името The Gramophone Company, от която по-късно се развива марката HMV.

Историята на адреса включва няколко премествания. Между 1937 и 1939 г. магазинът временно работи на „Бонд стрийт“, след като е повреден при пожар. През 1986 г. HMV се премества в по-голям обект на номер 150 на „Оксфорд стрийт“, а през 2013 г. се връща на първоначалния адрес.

Магазинът затваря през 2019 г., когато HMV влиза в процедура по несъстоятелност. Компанията отново отваря обекта през ноември 2023 г., превръщайки го във флагмански магазин за музика и развлечения.

„Разочароващо е, че магазинът беше направен търговски неизгоден. Въпреки това гледаме напред и фокусът ни сега е върху вълнуващите стъпки, които ще предприемем през 2027 г.“, казва управляващият директор на HMV Фил Халидей.

Източници: propertyweek.com, retailgazette.co.uk

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