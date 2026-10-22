Китайски компании наемат двойно повече складове във Великобритания

Китайски компании за електронна търговия и техни логистични партньори са заели 17% от складовите площи, отдадени под наем във Великобритания през третото тримесечие на 2026 г. Това представлява около 1,6 млн. кв. фута от общо 9,6 млн. кв. фута логистични площи в обекти над 50 000 кв. фута, сочат данни на Knight Frank.

Делът е повече от два пъти по-висок спрямо отчетените 7% през 2025 г. и първата половина на 2026 г. За този период китайски електронни търговци са наели малко над 4 млн. кв. фута складови площи.

Мидландс остава центърът на търсенето

Основният фокус на китайските компании е в района на Мидландс. TikTok е наел новопостроения обект Rugby 251 с площ 250 400 кв. фута за операции по изпълнение на онлайн поръчки. Сделката допълва групата от китайски компании за електронна търговия, които разширяват присъствието си в региона.

В Шотландия хонконгската J&T Express е открила депо с площ 68 854 кв. фута в индустриалния парк Wardpark край Глазгоу.

„Китайската електронна търговия вече не е нишов източник на търсене. Тези компании изграждат постоянни мрежи за изпълнение на поръчки във Великобритания“, заяви Клеър Уилямс, партньор и ръководител на изследванията за индустриални имоти във Великобритания и Европа в Knight Frank.

По думите ѝ очакваното премахване на облекчението за внос на стоки с ниска стойност може да насърчи компаниите да държат повече стоки на склад и да изпълняват поръчките си от складове във Великобритания.

Търсенето се насочва към модерни площи

Въпреки ръста на китайското присъствие общият обем на наетите логистични площи през тримесечието е намалял със 7% спрямо второто тримесечие и е с 8% под средното ниво за последните пет години.

Качеството на имотите обаче остава водещо за наемателите. Площите клас А са формирали 59% от сделките през третото тримесечие при среден дял от 26% за последните пет години. Общото ниво на незаетост е 8%, но модерните складове са дефицитни в редица райони. Незаетостта при клас А е 0,5% в Уелс и 0,8% в Западен Йоркшир, а в цяла Шотландия са налични едва 137 494 кв. фута такива площи.

Ограниченото предлагане вече се отразява на строителната активност. Спекулативно строящите се площи са се увеличили с 45% през тримесечието до 11,2 млн. кв. фута в 67 проекта. Основните наеми са нараснали с 3,5% на годишна база, като Нюкасъл отчита най-силен ръст - 12,5% до рекордните 9 паунда за кв. фут.

„Инвеститорите все по-често са готови да вложат капитал, когато активите са правилно оценени“, заяви Джони Хокинс, ръководител на капиталовите пазари за логистични и индустриални имоти във Великобритания в Knight Frank. Според него инвеститорите се насочват повече към доходността от наеми и към възможностите за активно управление на имотите.