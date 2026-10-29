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Инвеститорите в имоти в САЩ са най-оптимистични досега

Инвеститорите в имоти в САЩ са най-оптимистични досега

29 Октомври, 2026 09:21 331 2

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Инфраструктурата изпреварва традиционните имотни сектори по инвестиционен интерес

Инвеститорите в имоти в САЩ са най-оптимистични досега - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Инвеститорите в търговски имоти в САЩ са по-оптимистични от всякога, но очакват доходността да се постига по-трудно. Това показва 48-ото издание на доклада Emerging Trends in Real Estate 2027, изготвен от PwC и Urban Land Institute.

Общият показател за нагласите в сектора е достигнал рекордно ниво. В същото време само 50,5% от анкетираните оценяват бизнес условията като добри или отлични. Година по-рано този дял е бил 55%, а две години по-рано – 65%. Очакванията за рентабилността намаляват за втора поредна година.

Авторите на доклада свързват разминаването с две възможни причини – убеждението, че цените вече са се коригирали достатъчно, и натиска върху фондовете да инвестират капитала си преди изтичането на сроковете им. Според част от интервюираните публичният оптимизъм на купувачите е по-силен от реалната им готовност да поемат риск.

„Капиталът е наличен, пазарите на дълг функционират, а новото преоценяване може да създаде привлекателни входни точки“, заявява Андрю Алпърстайн, национален ръководител на практиката за финансови пазари и недвижими имоти на PwC.

По думите му по-високите разходи по заемите и по-големите различия между отделните сектори и подрайони повишават изискванията към изпълнението. „През 2027 г. успехът ще зависи по-малко от залог върху широк сектор и повече от избора на правилния актив, на правилния пазар и с правилната оперативна стратегия“, казва Алпърстайн.

Инфраструктурата излиза пред традиционните имоти

За първи път участниците поставят енергетиката и възобновяемите източници, транспорта, цифровата инфраструктура, водоснабдяването и комуналните услуги пред всички традиционни видове имоти по инвестиционен интерес.

Смесените и алтернативните активи получават оценка 3,76 по петстепенна скала. Следват индустриалните имоти с 3,73, многофамилните жилища с 3,56, търговските площи с 3,54, еднофамилните жилища с 3,49, офисите с 3,40 и хотелите с 3,37.

Центровете за данни, които бяха начело през последните три години, отбелязват най-големия годишен спад в оценките. Докладът свързва промяната с ограниченията в електрозахранването, трудностите при изпълнението на проектите и регулаторните пречки, а не със спад в търсенето.

Застраховки, мрежи и преустройства

Около 72% от анкетираните заявяват, че разходите и достъпността на застраховките влияят умерено или значително върху решенията им. Други 45% посочват ограниченията пред енергетиката и електропреносната мрежа като водещ фактор за промяна на пазара.

В Манхатън започнатите преустройства на офиси в жилища са достигнали 5 милиона квадратни фута през 2025 г. спрямо 1,6 милиона през 2023 г. Ръстът е свързан с промени в правилата за зониране и данъчното облагане.

В класацията на пазарите за инвестиции и развитие Далас-Форт Уърт запазва първото място, следван от Нашвил, Маями, Роли-Дърам и Сан Франциско.

Анджела Кейн, глобален главен изпълнителен директор на Urban Land Institute, определя доклада като ориентир за силите, които променят сектора. Според нея пазарът през 2027 г. ще възнаграждава дисциплината, адаптивността и задълбоченото познаване на местните условия.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    0 0 Отговор
    Експлозивните разходи за центрове за данни надхвърлиха рязко спадащите разходи за офис сгради за първи път в историята.
    Разходите за строителство на офис площи са спаднали с 13% на годишна база през януари до сезонно коригиран годишен темп от 46 милиарда долара, най-ниското ниво от 2015 г. насам, и са се сринали с 37% от началото на 2023 г., тъй като секторът на търговските недвижими имоти започна да изпада в депресия .

    Така че се надявам всеки да схваща разликата между бизнес сгради и инфраструктура свързана с ИИ.

    09:31 29.10.2026

  • 2 Аз Кочо

    0 0 Отговор
    "Центровете за данни, които бяха начело през последните три години, отбелязват най-големия годишен спад в оценките."

    Разходите за строителство на центрове за данни скочиха с 31% през януари от вече рязко покачващите се нива преди година до сезонно коригиран годишен темп (SAAR) от 47 милиарда долара, което е с 409% повече от началото на 2021 г. – повече от пет пъти повече! – и с 670% повече от началото на 2018 г., според данни на Бюрото за преброяване на населението днес.
    Тези разходи за строителство на центрове за данни не включват сумите, изразходвани за изключително скъпите специализирани в изкуствен интелект сървъри, мрежово оборудване и др. в тези съоръжения, които са достигнали астрономически нива.
    Само пет компании обявиха капиталови разходи от 700 милиарда долара през 2026 г., по-голямата част от които са свързани с изкуствен интелект, с фокус върху инфраструктурата с изкуствен интелект – центрове за данни и всичко в тях и около тях, от сървъри с изкуствен интелект до оборудване за производство на електроенергия на място, ако компанията не може да осигури захранването.

    Amazon: 200 милиарда долара
    Alphabet: 175-185 милиарда долара
    Мета: 135 милиарда долара
    Microsoft: 145-150 милиарда долара
    Oracle: 42 милиарда долара

    Не знам откъде идва разминаването но явно има разминаване хахахай

    09:36 29.10.2026