Инвеститорите в имоти в САЩ са най-оптимистични досега

Инвеститорите в търговски имоти в САЩ са по-оптимистични от всякога, но очакват доходността да се постига по-трудно. Това показва 48-ото издание на доклада Emerging Trends in Real Estate 2027, изготвен от PwC и Urban Land Institute.

Общият показател за нагласите в сектора е достигнал рекордно ниво. В същото време само 50,5% от анкетираните оценяват бизнес условията като добри или отлични. Година по-рано този дял е бил 55%, а две години по-рано – 65%. Очакванията за рентабилността намаляват за втора поредна година.

Авторите на доклада свързват разминаването с две възможни причини – убеждението, че цените вече са се коригирали достатъчно, и натиска върху фондовете да инвестират капитала си преди изтичането на сроковете им. Според част от интервюираните публичният оптимизъм на купувачите е по-силен от реалната им готовност да поемат риск.

„Капиталът е наличен, пазарите на дълг функционират, а новото преоценяване може да създаде привлекателни входни точки“, заявява Андрю Алпърстайн, национален ръководител на практиката за финансови пазари и недвижими имоти на PwC.

По думите му по-високите разходи по заемите и по-големите различия между отделните сектори и подрайони повишават изискванията към изпълнението. „През 2027 г. успехът ще зависи по-малко от залог върху широк сектор и повече от избора на правилния актив, на правилния пазар и с правилната оперативна стратегия“, казва Алпърстайн.

Инфраструктурата излиза пред традиционните имоти

За първи път участниците поставят енергетиката и възобновяемите източници, транспорта, цифровата инфраструктура, водоснабдяването и комуналните услуги пред всички традиционни видове имоти по инвестиционен интерес.

Смесените и алтернативните активи получават оценка 3,76 по петстепенна скала. Следват индустриалните имоти с 3,73, многофамилните жилища с 3,56, търговските площи с 3,54, еднофамилните жилища с 3,49, офисите с 3,40 и хотелите с 3,37.

Центровете за данни, които бяха начело през последните три години, отбелязват най-големия годишен спад в оценките. Докладът свързва промяната с ограниченията в електрозахранването, трудностите при изпълнението на проектите и регулаторните пречки, а не със спад в търсенето.

Застраховки, мрежи и преустройства

Около 72% от анкетираните заявяват, че разходите и достъпността на застраховките влияят умерено или значително върху решенията им. Други 45% посочват ограниченията пред енергетиката и електропреносната мрежа като водещ фактор за промяна на пазара.

В Манхатън започнатите преустройства на офиси в жилища са достигнали 5 милиона квадратни фута през 2025 г. спрямо 1,6 милиона през 2023 г. Ръстът е свързан с промени в правилата за зониране и данъчното облагане.

В класацията на пазарите за инвестиции и развитие Далас-Форт Уърт запазва първото място, следван от Нашвил, Маями, Роли-Дърам и Сан Франциско.

Анджела Кейн, глобален главен изпълнителен директор на Urban Land Institute, определя доклада като ориентир за силите, които променят сектора. Според нея пазарът през 2027 г. ще възнаграждава дисциплината, адаптивността и задълбоченото познаване на местните условия.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg