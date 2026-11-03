Пазарът на търговски имоти се поляризира

Пазарът на търговски имоти в Европа, Близкия изток и Африка се поляризира около първокласните активи, докато вторичните локации срещат по-слабо търсене. Реалните потребителски разходи в региона се очаква да нараснат с 1,8% през 2026 г., но по-ниското доверие и икономическата несигурност променят стратегиите на търговците и инвеститорите.

„Средата на потиснато потребление води до поляризация на пазара на дребно в Европа. Основните търговци се фокусират върху стратегически водещи магазини на ключови места, вместо върху вторични локации и по-широко разширяване на мрежите. В резултат търсенето се концентрира все повече в първокласни дестинации и доминиращи търговски формати“, казва Лариса Тоуи, старши анализатор „Оперативни имоти“ в изследователския отдел на Colliers за ЕМЕА.

Инвестициите намаляват, но интересът се пренасочва

Търговските имоти са представлявали 15% от общата инвестиционна активност в ЕМЕА през първата половина на 2026 г. Предварителните данни до края на третото тримесечие показват спад на обемите до 21,5 млрд. евро спрямо 25,4 млрд. EUR за същия период на 2025 г.

Най-силен остава интересът към активи, свързани с хранителни магазини, супермаркети и ритейл паркове. Търговските центрове също отново привличат инвеститори, след като стабилизирането на цените създава възможности за преструктуриране.

Сред отчетените сделки е продажбата от Kering на мажоритарен дял във Via Monte Napoleone 8 в Милано на Al Miraq Group за 1,1 млрд. EUR. Landsec е договорила придобиването на 100% от Metrocentre в Гейтсхед за приблизително 516 млн. паунда. AFI Europe е купила шест ритейл парка от MAS в Румъния за около 282 млн. EUR.

Първокласните площи запазват устойчивостта си

Компании като H&M и Inditex продължават да преразглеждат мрежите си от магазини и да насочват ресурсите си към водещи обекти в ключови градове. Ограниченото предлагане на първокласни площи в Лондон, Париж и Милано поддържа търсенето и ограничава натиска върху наемите.

В същото време нагласите на търговците в ЕС са станали отрицателни през септември 2026 г., достигайки -4. Това показва по-предпазливи очаквания за следващото тримесечие.

Наемите в повечето търговски улици и центрове са останали стабилни през първата половина на годината. Ръст е отчетен в Бирмингам, Копенхаген и Брюксел. Между 83% и 89% от пазарите в ЕМЕА очакват запазване на наемните нива през следващите 12 месеца, докато Дъблин и Будапеща са сред изключенията с очаквания за ново увеличение.

Средната нетна начална доходност при търговските улици в Европа е 4,16% през второто тримесечие, а при търговските центрове достига 6,31%. Според анализа на Colliers първокласните активи и доминиращите формати ще продължат да изпреварват вторичните локации. Инвеститорите се насочват към имоти с по-предвидими приходи и стабилно търсене от наематели, докато вторичните активи ще се нуждаят от силни местни фактори или убедителни планове за преструктуриране.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg