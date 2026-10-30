Скок на милионерите в Нидерландия заради имотите

Рязкото поскъпване на жилищата в Нидерландия доведе до значително увеличение на броя на милионерите в страната. В началото на 2025 г. общо 547 000 домакинства са притежавали нетно богатство от поне 1 млн. евро, което представлява 6,6% от всички домакинства. Това показват последните данни на Централното статистическо бюро на Нидерландия (CBS), публикувани на 27 октомври 2026 г.

Само за година броят на домакинствата милионери се е увеличил с 81 000, или с над 17%. Основната причина за този ръст е повишаването на цените на недвижимите имоти, които увеличават стойността на притежаваното от собствениците богатство.

Статистиката отчита не само паричните средства и инвестициите, но и стойността на жилищата, като от общите активи се приспадат задълженията, включително ипотечните кредити. Това означава, че част от новите милионери не разполагат с големи банкови депозити, а са преминали прага от 1 млн. евро благодарение на поскъпването на собствеността си.

Увеличението е част от дългосрочна тенденция. През 2011 г. в Нидерландия е имало около 170 000 домакинства милионери, докато през 2020 г. броят им вече е надхвърлил 285 000. В началото на 2024 г. те са били 466 000, а година по-късно достигат рекордните 547 000.

Така за по-малко от 15 години броят на домакинствата с богатство над 1 млн. евро се е увеличил повече от три пъти.

Къде живеят най-много милионери?

Най-висока концентрация на богати домакинства се наблюдава в заможните общини на провинция Северна Холандия. В Блумендал 38% от домакинствата притежават богатство от поне 1 млн. евро, а в Ларен делът достига 37%. Това означава, че почти четири от всеки десет домакинства в тези общини попадат в категорията на милионерите.

В Розендал делът е 32%, докато в Бларикюм и Хемстеде достига 28%.

На регионално равнище най-голяма концентрация на милионери има в провинциите Утрехт и Северна Холандия, където съответно около 9% и 8% от домакинствата притежават имущество за поне 1 млн. евро.

В противоположния край на класацията са Гронинген, Флеволанд, Лимбург и Фризия, където под 5% от домакинствата достигат този праг.

Повечето милионери са над 55 години

Данните разкриват и отчетлива възрастова зависимост. Средната възраст на основния носител на доходи в домакинствата милионери е 61 години, което е с девет години повече в сравнение с останалите домакинства.

Близо 70% от милионерите са на възраст 55 години или повече, докато едва 2,7% са под 35 години.

При по-младите милионери богатството е концентрирано предимно в бизнес участия и предприемачески активи. С напредването на възрастта обаче делът на недвижимите имоти в общото имущество постепенно нараства.

Статистиката показва, че поскъпването на жилищата има все по-голямо значение за натрупването на богатство в Нидерландия. Увеличаването на броя на милионерите обаче не означава непременно съпоставим ръст на доходите или свободните парични средства, тъй като значителна част от богатството остава обвързана с недвижими имоти и други активи.

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