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Скок на милионерите в Нидерландия заради имотите

Скок на милионерите в Нидерландия заради имотите

30 Октомври, 2026 13:21 726 13

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Само за година броят на домакинствата с богатство над 1 млн. евро е нараснал с над 17%

Скок на милионерите в Нидерландия заради имотите - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Рязкото поскъпване на жилищата в Нидерландия доведе до значително увеличение на броя на милионерите в страната. В началото на 2025 г. общо 547 000 домакинства са притежавали нетно богатство от поне 1 млн. евро, което представлява 6,6% от всички домакинства. Това показват последните данни на Централното статистическо бюро на Нидерландия (CBS), публикувани на 27 октомври 2026 г.

Само за година броят на домакинствата милионери се е увеличил с 81 000, или с над 17%. Основната причина за този ръст е повишаването на цените на недвижимите имоти, които увеличават стойността на притежаваното от собствениците богатство.

Статистиката отчита не само паричните средства и инвестициите, но и стойността на жилищата, като от общите активи се приспадат задълженията, включително ипотечните кредити. Това означава, че част от новите милионери не разполагат с големи банкови депозити, а са преминали прага от 1 млн. евро благодарение на поскъпването на собствеността си.

Увеличението е част от дългосрочна тенденция. През 2011 г. в Нидерландия е имало около 170 000 домакинства милионери, докато през 2020 г. броят им вече е надхвърлил 285 000. В началото на 2024 г. те са били 466 000, а година по-късно достигат рекордните 547 000.

Така за по-малко от 15 години броят на домакинствата с богатство над 1 млн. евро се е увеличил повече от три пъти.

Къде живеят най-много милионери?

Най-висока концентрация на богати домакинства се наблюдава в заможните общини на провинция Северна Холандия. В Блумендал 38% от домакинствата притежават богатство от поне 1 млн. евро, а в Ларен делът достига 37%. Това означава, че почти четири от всеки десет домакинства в тези общини попадат в категорията на милионерите.

В Розендал делът е 32%, докато в Бларикюм и Хемстеде достига 28%.

На регионално равнище най-голяма концентрация на милионери има в провинциите Утрехт и Северна Холандия, където съответно около 9% и 8% от домакинствата притежават имущество за поне 1 млн. евро.

В противоположния край на класацията са Гронинген, Флеволанд, Лимбург и Фризия, където под 5% от домакинствата достигат този праг.

Повечето милионери са над 55 години

Данните разкриват и отчетлива възрастова зависимост. Средната възраст на основния носител на доходи в домакинствата милионери е 61 години, което е с девет години повече в сравнение с останалите домакинства.

Близо 70% от милионерите са на възраст 55 години или повече, докато едва 2,7% са под 35 години.

При по-младите милионери богатството е концентрирано предимно в бизнес участия и предприемачески активи. С напредването на възрастта обаче делът на недвижимите имоти в общото имущество постепенно нараства.

Статистиката показва, че поскъпването на жилищата има все по-голямо значение за натрупването на богатство в Нидерландия. Увеличаването на броя на милионерите обаче не означава непременно съпоставим ръст на доходите или свободните парични средства, тъй като значителна част от богатството остава обвързана с недвижими имоти и други активи.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    7 2 Отговор
    Скоро всички ще бъдем трилионери като в Зимбабве

    13:26 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    5 2 Отговор
    То 97-ма в България имаше над МИЛИОН МИЛИОНЕРИ😀😀😀

    13:33 30.10.2026

  • 5 Пояснение

    3 3 Отговор
    Това се нарича хиперинфлация.
    При нея има обезценяване на парите.

    13:36 30.10.2026

  • 6 Аз Кочо

    1 0 Отговор
    Некои хора не си знаат парите а аст се чуда как да си плата наема в Софиа

    Коментиран от #7, #8

    13:47 30.10.2026

  • 7 Амадо

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Аз Кочо":

    Не искам да говоря какво ядем с жената денонощно само и само да върви тая пуста ипутека

    Коментиран от #10

    13:52 30.10.2026

  • 8 Аз Кочо

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Аз Кочо":

    Амадооо милионерите вече са под път и над път сега на мода са милиардерите защото всичко се обезцени най вече твоята кутиика

    Коментиран от #12

    13:56 30.10.2026

  • 9 Ох лошууу миии

    2 1 Отговор
    • Номинално (на хартия): Един апартамент, купен преди 3-4 години за 150 000 евро, днес може да се оценява в обявите на 180 000 евро. Собственикът вижда "инфлационен ръст" и смята, че е спечелил.
    • Реално (покупателна способност): Със същите тези 180 000 евро днес можете да купите значително по-малко стоки, услуги, материали или други активи, отколкото със 150 000 евро преди четири години. Поради поскъпването на живота, парите вложени в имота реално са загубили покупателна сила, въпреки че цифрата е по-голяма.

    • В периода на пикова инфлация (2022-2023 г.) българите масово купуваха имоти, за да спасят спестяванията си от обезценяване в банките. Сега обаче, когато инфлацията се успокои, се вижда, че поддръжката, данъците и ниската доходност от наеми (която масово е около 3-4%) трудно догонват натрупаното поскъпване на живота.
    • Загуба за продавачите, които "стискат" имоти: Продавачите, които отказват да свалят цените и държат имотите си празни с месеци или години в очакване на "идеалния купувач", реално губят пари всеки ден. Докато чакат, инфлацията продължава тихо да топи реалната стойност на сумата, която в крайна сметка ще вземат.
    • Капанът на поддръжката: Разходите за ремонтни дейности, строителни материали и майстори се увеличиха драстично. Това означава, че дори номиналната цена на имота да се запази, разходът за неговото поддържане или завършване изяжда голяма част от крайната му рентабилност.

    14:00 30.10.2026

  • 10 Амадо

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Амадо":

    Ха ха ха - нямам ипУтека Койке

    Коментиран от #13

    15:06 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Амадо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аз Кочо":

    Ха ха ха - ще тиии сееее.Бачкай ,че наима върви

    15:08 30.10.2026

  • 13 Цецо Асенов

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Амадо":

    Е вече и имот който да ползваш като банкомат нямаш. Така че си живей в кутииката с две бани и спри да се биеш в гърдите колко си забогатял след като си обеднял

    15:10 30.10.2026