Скок на милионерите в Нидерландия заради имотите

Рязкото поскъпване на жилищата в Нидерландия доведе до значително увеличение на броя на милионерите в страната. В началото на 2025 г. общо 547 000 домакинства са притежавали нетно богатство от поне 1 млн. евро, което представлява 6,6% от всички домакинства. Това показват последните данни на Централното статистическо бюро на Нидерландия (CBS), публикувани на 27 октомври 2026 г.
Само за година броят на домакинствата милионери се е увеличил с 81 000, или с над 17%. Основната причина за този ръст е повишаването на цените на недвижимите имоти, които увеличават стойността на притежаваното от собствениците богатство.
Статистиката отчита не само паричните средства и инвестициите, но и стойността на жилищата, като от общите активи се приспадат задълженията, включително ипотечните кредити. Това означава, че част от новите милионери не разполагат с големи банкови депозити, а са преминали прага от 1 млн. евро благодарение на поскъпването на собствеността си.
Увеличението е част от дългосрочна тенденция. През 2011 г. в Нидерландия е имало около 170 000 домакинства милионери, докато през 2020 г. броят им вече е надхвърлил 285 000. В началото на 2024 г. те са били 466 000, а година по-късно достигат рекордните 547 000.
Така за по-малко от 15 години броят на домакинствата с богатство над 1 млн. евро се е увеличил повече от три пъти.
Къде живеят най-много милионери?
Най-висока концентрация на богати домакинства се наблюдава в заможните общини на провинция Северна Холандия. В Блумендал 38% от домакинствата притежават богатство от поне 1 млн. евро, а в Ларен делът достига 37%. Това означава, че почти четири от всеки десет домакинства в тези общини попадат в категорията на милионерите.
В Розендал делът е 32%, докато в Бларикюм и Хемстеде достига 28%.
На регионално равнище най-голяма концентрация на милионери има в провинциите Утрехт и Северна Холандия, където съответно около 9% и 8% от домакинствата притежават имущество за поне 1 млн. евро.
В противоположния край на класацията са Гронинген, Флеволанд, Лимбург и Фризия, където под 5% от домакинствата достигат този праг.
Повечето милионери са над 55 години
Данните разкриват и отчетлива възрастова зависимост. Средната възраст на основния носител на доходи в домакинствата милионери е 61 години, което е с девет години повече в сравнение с останалите домакинства.
Близо 70% от милионерите са на възраст 55 години или повече, докато едва 2,7% са под 35 години.
При по-младите милионери богатството е концентрирано предимно в бизнес участия и предприемачески активи. С напредването на възрастта обаче делът на недвижимите имоти в общото имущество постепенно нараства.
Статистиката показва, че поскъпването на жилищата има все по-голямо значение за натрупването на богатство в Нидерландия. Увеличаването на броя на милионерите обаче не означава непременно съпоставим ръст на доходите или свободните парични средства, тъй като значителна част от богатството остава обвързана с недвижими имоти и други активи.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
13:26 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🦉🦉🦉🦉
13:33 30.10.2026
5 Пояснение
При нея има обезценяване на парите.
13:36 30.10.2026
6 Аз Кочо
Коментиран от #7, #8
13:47 30.10.2026
7 Амадо
До коментар #6 от "Аз Кочо":Не искам да говоря какво ядем с жената денонощно само и само да върви тая пуста ипутека
Коментиран от #10
13:52 30.10.2026
8 Аз Кочо
До коментар #6 от "Аз Кочо":Амадооо милионерите вече са под път и над път сега на мода са милиардерите защото всичко се обезцени най вече твоята кутиика
Коментиран от #12
13:56 30.10.2026
9 Ох лошууу миии
• Реално (покупателна способност): Със същите тези 180 000 евро днес можете да купите значително по-малко стоки, услуги, материали или други активи, отколкото със 150 000 евро преди четири години. Поради поскъпването на живота, парите вложени в имота реално са загубили покупателна сила, въпреки че цифрата е по-голяма.
• В периода на пикова инфлация (2022-2023 г.) българите масово купуваха имоти, за да спасят спестяванията си от обезценяване в банките. Сега обаче, когато инфлацията се успокои, се вижда, че поддръжката, данъците и ниската доходност от наеми (която масово е около 3-4%) трудно догонват натрупаното поскъпване на живота.
• Загуба за продавачите, които "стискат" имоти: Продавачите, които отказват да свалят цените и държат имотите си празни с месеци или години в очакване на "идеалния купувач", реално губят пари всеки ден. Докато чакат, инфлацията продължава тихо да топи реалната стойност на сумата, която в крайна сметка ще вземат.
• Капанът на поддръжката: Разходите за ремонтни дейности, строителни материали и майстори се увеличиха драстично. Това означава, че дори номиналната цена на имота да се запази, разходът за неговото поддържане или завършване изяжда голяма част от крайната му рентабилност.
14:00 30.10.2026
10 Амадо
До коментар #7 от "Амадо":Ха ха ха - нямам ипУтека Койке
Коментиран от #13
15:06 30.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Амадо
До коментар #8 от "Аз Кочо":Ха ха ха - ще тиии сееее.Бачкай ,че наима върви
15:08 30.10.2026
13 Цецо Асенов
До коментар #10 от "Амадо":Е вече и имот който да ползваш като банкомат нямаш. Така че си живей в кутииката с две бани и спри да се биеш в гърдите колко си забогатял след като си обеднял
15:10 30.10.2026