Клуж-Напока оглави класацията за цени на жилища в Румъния

Клуж-Напока оглави класацията за офертни цени на жилищата в Румъния, като медианната цена за квадратен метър при двустайните апартаменти достига 3419 евро. Градът е начело сред 72 румънски населени места, включени в анализ на VDI.ro, изготвен на база 50 553 обяви, публикувани в 45-те дни до 28 октомври 2026 г.

На другия край на класацията е Петрошани, където квадратният метър се предлага за 736 евро. Така бюджет от 100 000 евро би осигурил приблизително 29,2 кв. м в Клуж-Напока срещу около 135,9 кв. м в Петрошани.

Офертите в Клуж-Напока са с 60% по-високи от тези в Букурещ. В румънската столица медианната цена за двустайни жилища е 2141 евро на кв. м.

Най-скъпите квартали са в Букурещ

Кварталът с най-висока цена в цяла Румъния е Херастръу в Букурещ - 4957 евро на кв. м. Следват Флоряска с 4054 евро и Грозъвеще с 3866 евро на кв. м. И трите района се намират в столицата.

Сред останалите големи градове Волунтари достига 2759 евро на кв. м, Брашов - 2259 евро, Сибиу - 2144 евро, а Крайова - 2143 евро.

Новото строителство носи най-голяма премия в Плоещ

Най-съществената разлика между нови и стари жилища е отчетена в Плоещ. Апартаментите в сгради, построени след 2000 г., се предлагат за 2082 евро на кв. м, докато при по-стария жилищен фонд медианната цена е 1313 евро. Разликата достига 59%.

При сравнение между покупка и отдаване под наем двустаен апартамент възстановява стойността си най-бързо в Галац - за 13,8 години. Най-дълъг е периодът в Бачу, където са необходими 26 години според текущите офертни цени и наеми.

Тимишоара с най-силен годишен ръст

През септември 2026 г. новите обяви от собственици в Тимишоара са нараснали с 21,1% спрямо предходния месец и са достигнали 278. В Бакъу е отчетен най-големият спад - 24,8%.

Тимишоара е и градът с най-силен годишен ръст на офертните цени. Те са се увеличили с 11% до 1928 евро на кв. м.

Посочените стойности са медиани на офертни цени от обяви на собственици и агенции. Те отразяват цените, на които имотите се предлагат, а не окончателните стойности по реално сключени сделки.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg