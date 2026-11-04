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Клуж-Напока оглави класацията за цени на жилища в Румъния
  Тема: Недвижими имоти

Клуж-Напока оглави класацията за цени на жилища в Румъния

4 Ноември, 2026 11:21 737 7

  • клуж-напока-
  • румъния-
  • жилищни цени-
  • офертни цени-
  • имоти

Двустайните апартаменти в града се предлагат средно за 3419 евро на квадратен метър. Разликата спрямо Букурещ достига 60%

Клуж-Напока оглави класацията за цени на жилища в Румъния - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Клуж-Напока оглави класацията за офертни цени на жилищата в Румъния, като медианната цена за квадратен метър при двустайните апартаменти достига 3419 евро. Градът е начело сред 72 румънски населени места, включени в анализ на VDI.ro, изготвен на база 50 553 обяви, публикувани в 45-те дни до 28 октомври 2026 г.

На другия край на класацията е Петрошани, където квадратният метър се предлага за 736 евро. Така бюджет от 100 000 евро би осигурил приблизително 29,2 кв. м в Клуж-Напока срещу около 135,9 кв. м в Петрошани.

Офертите в Клуж-Напока са с 60% по-високи от тези в Букурещ. В румънската столица медианната цена за двустайни жилища е 2141 евро на кв. м.

Най-скъпите квартали са в Букурещ

Кварталът с най-висока цена в цяла Румъния е Херастръу в Букурещ - 4957 евро на кв. м. Следват Флоряска с 4054 евро и Грозъвеще с 3866 евро на кв. м. И трите района се намират в столицата.

Сред останалите големи градове Волунтари достига 2759 евро на кв. м, Брашов - 2259 евро, Сибиу - 2144 евро, а Крайова - 2143 евро.

Новото строителство носи най-голяма премия в Плоещ

Най-съществената разлика между нови и стари жилища е отчетена в Плоещ. Апартаментите в сгради, построени след 2000 г., се предлагат за 2082 евро на кв. м, докато при по-стария жилищен фонд медианната цена е 1313 евро. Разликата достига 59%.

При сравнение между покупка и отдаване под наем двустаен апартамент възстановява стойността си най-бързо в Галац - за 13,8 години. Най-дълъг е периодът в Бачу, където са необходими 26 години според текущите офертни цени и наеми.

Тимишоара с най-силен годишен ръст

През септември 2026 г. новите обяви от собственици в Тимишоара са нараснали с 21,1% спрямо предходния месец и са достигнали 278. В Бакъу е отчетен най-големият спад - 24,8%.

Тимишоара е и градът с най-силен годишен ръст на офертните цени. Те са се увеличили с 11% до 1928 евро на кв. м.

Посочените стойности са медиани на офертни цени от обяви на собственици и агенции. Те отразяват цените, на които имотите се предлагат, а не окончателните стойности по реално сключени сделки.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    5 0 Отговор
    Вие хора кога ше разберете че цените са без значение когато няма търсене. И това хвалба ли е когато се надува балон който рано или късно ще гръмне. Той вече гръмна на запад и в България, ще гръмне и там.

    11:25 04.11.2026

  • 2 Имот в БГ

    5 0 Отговор
    Като вкарате, че в цвните в България има общи части и не знам си ще какво може да видите колко надути са тук! Който не е ходил последните години до Букорещ, Той не е видял в какъв коптор живеем на абсурдни цени за инфраструктурата която имаме и ползваме!

    11:26 04.11.2026

  • 3 Амадо

    2 0 Отговор
    Нии сме дубре и сми нъ Пампоровец

    11:32 04.11.2026

  • 4 Аз Кочо

    3 0 Отговор
    • Спад на национално ниво: За първите девет месеца на 2026 г. в Румъния са регистрирани малко над 98 000 сделки с индивидуални имоти, което представлява спад от 18% на годишна база в сравнение със същия период на предходната година.
    • Рязко забавяне през третото тримесечие: През периода юли – септември 2026 г. спадът се засили още повече, достигайки 32% по-малко сделки спрямо съответното тримесечие на 2025 г. Анализите на Keller Williams потвърждават свиването, въпреки че уточняват, че технически прекъсвания в регистрите през лятото също са изкривили част от статистиката.
    • Положението в Букурещ: Столицата е сред най-сериозно засегнатите от това забавяне, като броят на трансакциите за третото тримесечие е намалял с 36% на годишна база.

    11:38 04.11.2026

  • 5 Ходил съм много пъти там

    3 1 Отговор
    и си е нормално румънско село. Не знам сояците кво толкова го възхвалява

    12:06 04.11.2026

  • 6 Орлин Алексиев vs Боре Канадеца

    2 1 Отговор
    В Клуж Напока ИМА много фабрики ,цехове, предприятия много ИТАЛИАНски инвестиции в производство,хората имат високи доходи което автоматично всига цена имоти в района

    Коментиран от #7

    12:33 04.11.2026

  • 7 И в сащ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Орлин Алексиев vs Боре Канадеца":

    А и по света хората по големите богати градове имат високи доходи но цените на имотите им вървят надолу или в най добрият случай стагнират.. През това време инфлацията яде от покупателната им способност

    12:39 04.11.2026