При руски удар по Днипро е повредена многоетажна жилищна сграда, в която е избухнал пожар. Ранено е 6-годишно момче, което е настанено в болница в средно тежко състояние, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

„Врагът атакува Днипро. Повредена е многоетажна сграда. Избухна пожар“, заяви Ганжа. Допълнителни данни за мащаба на щетите и за броя на засегнатите хора не са посочени.

Нови щети по жилищни сгради

Случаят е поредният удар по жилищна инфраструктура в Днипро в рамките на последните дни. При атаката на 24 ноември броят на ранените нарасна до шестима, а според Радио Свобода са били повредени три многоетажни сгради, автомобили и транспортна инфраструктура.

Украинската правда съобщи, че при последната атака детето е било хоспитализирано, а състоянието му е оценено като средно тежко. Към момента няма потвърдени данни за други пострадали при удара или за напълно потушен пожар.

Източници: pravda.com.ua, docs.rferl.org