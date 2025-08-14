Белгия плаща 965 милиона евро за изграждане на военни центрове за данни

Белгийските власти възнамеряват да отпуснат 965 млн. EUR за изграждане на военни центрове за данни до 2029 г., съобщава белгийският вестник L'Echo, позовавайки се на план на Министерството на отбраната на страната, с който разполага.

В него се посочва, че съоръженията, чието изграждане е планирано за периода от 2025 до 2029 г., ще играят „решаваща роля във военните операции“, обработвайки данни от спътници, дронове и бойни части в реално време. Освен това, според източник от Министерството на отбраната на кралството, центровете ще бъдат използвани и за съхранение и сигурна обработка на информация от държавни служби.

Според плановете на правителството, центровете за данни ще бъдат разположени на няколко защитени места в цялата страна, така че ако едно откаже, друго да може да поеме функциите му. Ще бъдат отпуснати допълнителни средства за защита на центровете от кибератаки.

