Белгия плаща 965 милиона евро за изграждане на военни центрове за данни

14 Август, 2025 14:43 497 6

Те ще бъдат разположени на няколко защитени места в цялата страна

Белгия плаща 965 милиона евро за изграждане на военни центрове за данни - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Белгийските власти възнамеряват да отпуснат 965 млн. EUR за изграждане на военни центрове за данни до 2029 г., съобщава белгийският вестник L'Echo, позовавайки се на план на Министерството на отбраната на страната, с който разполага.

В него се посочва, че съоръженията, чието изграждане е планирано за периода от 2025 до 2029 г., ще играят „решаваща роля във военните операции“, обработвайки данни от спътници, дронове и бойни части в реално време. Освен това, според източник от Министерството на отбраната на кралството, центровете ще бъдат използвани и за съхранение и сигурна обработка на информация от държавни служби.

Според плановете на правителството, центровете за данни ще бъдат разположени на няколко защитени места в цялата страна, така че ако едно откаже, друго да може да поеме функциите му. Ще бъдат отпуснати допълнителни средства за защита на центровете от кибератаки.

Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 да плащат и за

    4 1 Отговор
    изграждане на бежански центрове за пришълците от африка и арабските

    14:45 14.08.2025

  • 2 Пъмпкен

    2 0 Отговор
    Може да ползват на Бойко реакторите от Белене за тези центрове нали затова ги остави.

    14:45 14.08.2025

  • 3 Армеец

    2 1 Отговор
    Белгийската армия е колосална по численост и въоражение и със сигурност има нужда от мощни изчислителни ресурси.

    Коментиран от #5

    14:52 14.08.2025

  • 4 Пълна безмислица харчене на пари залудо

    4 1 Отговор
    Някой искам да ми отговори как ще защити обект ако реша да пратя милион хиперзвукови ракети една подир друга с различни траекторий на движения до целта

    14:53 14.08.2025

  • 5 Колко да е колосална 🤣🤣🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Армеец":

    60 милиона редовна армия с 5 милиона изтребитела 2 милиона бомбера и 1 милион военни кораба😂🤣🤣🤣

    14:54 14.08.2025

  • 6 ужас

    0 0 Отговор
    това не е живот

    16:00 14.08.2025