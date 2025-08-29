С 800% са нараснали инвестициите в жилища за последните 6 години

Световната икономика в средата на 2025 г. се характеризира с повишена несигурност, предизвикана от подновените търговски напрежения след преизбирането на президента на САЩ Доналд Тръмп, нестабилната инфлация и променящите се геополитически съюзи. Митата върху ключови стоки – особено стомана, автомобили и фармацевтични продукти – са нарушили глобалните търговски потоци, като обемите на вноса на САЩ от Германия, Корея и Мексико са спаднали рязко. Макар пазарите да остават относително стабилни, Световната търговска организация прогнозира глобалната търговия да отбележи лек спад от 0,2% през тази година, като през 2026 г. се очаква само умерено възстановяване.

Въпреки тази обстановка, еврозоната демонстрира относителна стабилност. Към момента ЕЦБ е спряла намаляването на лихвите, но вероятно това ще се промени в края на 2025 г. В страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ-6) паричната политика все повече подкрепя растежа: Полша започна да намалява лихвите, подпомагайки потреблението и инвестициите, въпреки че Румъния и Словакия са изправени пред фискални ограничения, пише в свои доклад консултантската компания Colliers.

Германия: Бавно възстановяване със стратегически разходи

Германия – икономическият стълб на региона на Централна и Източна Европа, остава във фаза на нисък растеж, като БВП ще се увеличи само с 0,2% през 2025 г. Федералното правителство обаче стартира дългосрочна инвестиционна програма, фокусирана върху инфраструктурата, отбраната и енергийния преход, която цели да повиши растежа до 1,0% през 2026 г. и потенциално още повече след това. Обнадеждаващи признаци – като нарастващите PMI индекси в производството, положителните прогнози за развитието на производството – сочат, че възстановяването на Германия започва да се очертава, което има съществен ефект върху регионалните вериги на доставки.

ЦИЕ-6: Двигател на растежа в Европа

Шестте основни икономики в Централна и Източна Европа – България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия – остават лидери по растеж в Европа. Прогнозира се, че регионалният БВП ще нарасне с 2,4% през 2025 г. и с 2,9% през 2026 г., което значително надвишава средните стойности за еврозоната. Полша и Чехия са начело със стабилно вътрешно търсене и доверие на инвеститорите, докато предстоящото приемане на еврото в България допринася за политическата надеждност. Унгария и Румъния са изправени пред по-сложни предизвикателства, включително фискално затягане и инфлационен натиск, докато перспективите за растеж на Словакия са забавени от търговската експозиция.

Инвестициите в имоти: възстановяване на динамиката през първото полугодие на 2025 г.

Въпреки макроикономическите рискове, пазарите на недвижими имоти в Централна и Източна Европа (ЦИЕ-6) показаха забележителна сила през първото полугодие на 2025 г. Обемът на инвестициите се повиши до 5,3 млрд. евро, което представлява ръст от 52% на годишна база. Чехия е начело в региона с над 2,1 млрд. евро транзакции (+153%), следвана от Полша с 1,7 млрд. евро. Словакия, Унгария и България също отбелязаха съществен ръст от по-ниска база.

Индустриалният и логистичният сектор (I&L) отново зае първото място с инвестиции в размер на 1,7 млрд. EUR, което е повече от двойно увеличение в сравнение с предходната година. Изнасянето на производства в по-близки по географско и културно отношение страни (ниършоринг) и по-високото търсене на устойчиви вериги за доставки са основните фактори за това възстановяване, особено в Чехия и Унгария. Инвестициите в офиси нараснаха с 9% в сравнение с предходната година, благодарение на модернизацията, хибридния формат на работа и търсенето на активи, отговарящи на ESG стандартите.

Секторът на жилищните имоти подчерта структурното преразпределение на капитала, като инвестиционните обеми нараснаха с почти 800% спрямо 2019 г. Полша отбеляза 114% увеличение на годишна база, благодарение на търсенето на PRS и BTR формати. Инвестициите в хотелиерския сектор се увеличиха четирикратно, особено в Чехия и Унгария, на фона на нарастващия туризъм и целенасочените промоционални стратегии.

Източници на капитал

Капиталът от Централна и Източна Европа (CEE-6) остана водеща сила, представлявайки 54% от всички инвестиции през първата половина на 2025 г., което е увеличение от 44% спрямо миналата година. Инвестициите от държави извън ЕС също отбелязаха ръст: американският капитал се увеличи почти деветкратно до 800 млн. евро, насочен към секторите I&L, офиси и хотели. Китайските инвеститори се завърнаха с пълна сила, като обемите през първото полугодие на 2025 г. бяха 20 пъти по-високи от тези за цялата 2024 г., като се фокусираха върху Унгария и Румъния.

Прогноза: Предпазлив оптимизъм с благоприятни структурни фактори

Въпреки че глобалните рискове продължават да съществуват – от нестабилността в търговската политика до фискалното затягане – фундаменталните показатели на CEE-6 остават стабилни. Регионът се възползва от стратегическото си географско положение, благоприятната за инвеститорите политическа рамка и подобряващата се инфраструктура. Възстановяването на Германия, вероятното понижение на лихвите от ЕЦБ и продължаващото кохезионно финансиране на ЕС представляват потенциал за растеж.

В областта на недвижимите имоти 2025 г. вече доказа, че капиталът е готов да се влее в устойчиви, адаптивни и високопотенциални пазари. Взаимодействието между макроикономическата стабилност, структурните промени в търсенето и все по-голямата информираност на инвеститорите ще продължи да стимулира превръщането на CEE-6 в гореща точка на пазара на недвижими имоти в Европа.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg