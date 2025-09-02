Български фирми ще строят метрото в Букурещ

Две български компании, съвместно с една турска, ще участват при изграждането на разширението на метрото в Букурещ. Плановете са по метролиния М4 бъде построено трасе с дължина 11 километра и 14 станции.

Инвестицията е на стойност над 2 млрд. EUR. Те се осигуряват изцяло от Европа. Новото разширение трябва да е готово след 5 години.

„Това е сред най-големите инвестиции за последните години в Букурещ“, каза кметът на румънската столица Даниел Балуца.

В момента и трите фирми работят по разширяването на софийското метро през „Слатина“.

