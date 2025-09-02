Български фирми ще строят метрото в Букурещ

Две български компании, съвместно с една турска, ще участват при изграждането на разширението на метрото в Букурещ. Плановете са по метролиния М4 бъде построено трасе с дължина 11 километра и 14 станции.
Инвестицията е на стойност над 2 млрд. EUR. Те се осигуряват изцяло от Европа. Новото разширение трябва да е готово след 5 години.
„Това е сред най-големите инвестиции за последните години в Букурещ“, каза кметът на румънската столица Даниел Балуца.
В момента и трите фирми работят по разширяването на софийското метро през „Слатина“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:23 02.09.2025
2 дпс-гроб
14:24 02.09.2025
3 ИСТИНА Е
14:26 02.09.2025
4 Сталин
Коментиран от #6
14:28 02.09.2025
5 Но вероятно
14:29 02.09.2025
6 Феликс Дзерджински
До коментар #4 от "Сталин":Какви хора, Коба
15:01 02.09.2025
7 Лост
15:07 02.09.2025
8 Някакви
15:10 02.09.2025