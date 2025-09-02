Новини
Имоти »
Български фирми ще строят метрото в Букурещ

Български фирми ще строят метрото в Букурещ

2 Септември, 2025 14:21 748 8

  • букурещ-
  • румъния-
  • метро-
  • компании-
  • строителство-
  • българия

Те ще участват в разширението на метролиния М4

Български фирми ще строят метрото в Букурещ - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Две български компании, съвместно с една турска, ще участват при изграждането на разширението на метрото в Букурещ. Плановете са по метролиния М4 бъде построено трасе с дължина 11 километра и 14 станции.

Инвестицията е на стойност над 2 млрд. EUR. Те се осигуряват изцяло от Европа. Новото разширение трябва да е готово след 5 години.

Това е сред най-големите инвестиции за последните години в Букурещ“, каза кметът на румънската столица Даниел Балуца.

В момента и трите фирми работят по разширяването на софийското метро през „Слатина“.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 0 Отговор
    Само в София метрото се копаше с багери, защото е по-бавно и се краде повече. Веднъж докараха за пред публиката къртицата и я строшиха, за да изпишат големи разходи.

    14:23 02.09.2025

  • 2 дпс-гроб

    4 0 Отговор
    100% двата нереза

    14:24 02.09.2025

  • 3 ИСТИНА Е

    2 0 Отговор
    ГРАБ , и Румъния ще занули с качеството и грабежите на строежите .

    14:26 02.09.2025

  • 4 Сталин

    7 0 Отговор
    Те щото в България свършиха много добра работа по метрото в София,вече някои станции се разпадат ,плочки отлепени и счупени ,правили са стени тези некадърници от гипсокартон ,а метрото в Москва е цялото с мрамор и позлатени орнаменти

    Коментиран от #6

    14:28 02.09.2025

  • 5 Но вероятно

    3 0 Отговор
    не с български работници .

    14:29 02.09.2025

  • 6 Феликс Дзерджински

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Какви хора, Коба

    15:01 02.09.2025

  • 7 Лост

    1 0 Отговор
    Абе къде е АЗ-АЗ да каже ,че той ги е изпратил?

    15:07 02.09.2025

  • 8 Някакви

    1 0 Отговор
    некадърници ще строят метро...Изглежда тия, които са ги наемали не са идвали тука да ни видят и пътищата и мостовете и железниците и всичко.....Само ще им вземат парите и.....ремонт на ремонта...качество-кръгла нула!

    15:10 02.09.2025