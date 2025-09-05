Огромният брой недвижими имоти на Джордо Армани

Джорджо Армани, който почина на 91-годишна възраст, остави след себе си огромно наследство. Основното е компанията Armani Group, но също така и много на брой луксозни имоти, разположени на уникални места из цял свят.

Дизайнерът, който нямаше деца, обичаше задграничните пътувания, страст, която се простираше и до любовта му към недвижимите имоти, което го накара да купува имоти по целия свят, от островна къща на Пантелерия в Италия до апартамент в Ню Йорк.

Въпреки че Армани е живял предимно в апартамент в центъра на Милано, домът му в Сен Тропе изглежда му е осигурил така необходимото убежище от градския живот.

Армани е придобил множество вили и имения на редица европейски места през живота си, включително обширен имот на Пантелерия - малко известен италиански остров, където е притежавал 7 къщи, съобщава Realtor.

Известно като Кала Гадир, имението се превръща в един от най-ценните домове на Армани - служещо като лятно бягство за дизайнера и неговите близки в продължение на години, след като го е купил през 1979 г.

Известна като „черната перла“ на Средиземно море - Пантелерия е далеч от луксозния и екзотичен рай, който някои биха очаквали Армани да предпочете, когато е купил къщата. Дизайнерът разкри пред Condé Nast Traveler през 2016 г., че на острова не е имало електричество, когато е пристигнал за първи път. „Живеех тук, когато на острова нямаше електричество“, сподели той.

Въпреки това, Армани добави свой собствен разкошен стил към жилището, като преобрази всичките седем резиденции по свой уникален начин, въпреки че обясни пред изданието, че никога не се е опитвал (или е искал) да превърне острова в нещо, което не е, а вместо това е прегърнал простотата на начина на живот, който той предлага.

В допълнение към просторната си вила в Сен Тропе и бягството си на италиански остров, дизайнерът е притежавал и допълнителна ваканционна къща на остров Антигуа в Карибите. Имотът е разположен на скален връх с изглед към океана, в ексклузивен жилищен комплекс, в който се намират само 25 вили, всяка по-впечатляваща от следващата.

Според профил във Forbes от 2020 г., Армани е закупил дома за неопределена цена през 2006 г., след като се е влюбил в Антигуа, която е описал като „един от най-живописните острови в Карибите“.

Обширното му имение на острова се състои от две вили, които той е закупил приблизително по същото време и са известни като Villa Flower и Villa Serena. И двата имота разполагат със собствен плувен басейн, фитнес зала, спа център и тераса, както и със зашеметяващ интериорен декор, изработен от собствената марка на модната легенда, Armani Casa.

Armani Casa е използвана и за дизайна на любимата суперяхта Main, която е построена за него от италианската компания Codecasa и за която се смята, че е била домакин на множество холивудски звезди през годините. Армани е прекарвал около 6 седмици всяко лято, плавайки из Средиземно море с любимите си хора на борда на 65-метровия кораб, който е пуснат на вода през 2008 г.

Армани не можеше да избяга напълно от градския живот - факт, който той ясно показа през 2019 г., когато грабна зашеметяващ мезонет в Ню Йорк за изумителната цена от 17,5 млн. USD. Четиристайният апартамент, разположен на върха на сграда на Central Park West, се отличаваше с много отличителна естетика, вдъхновена от църквата, с красиви витражи, които изпълваха всяка стая с дъга от светлина. Имотът разполага с огромна тераса, която предлагаше разкошна гледка към Central Park.

Пет години след закупуването на жилището, дизайнерът затвърди ангажимента си към Голямата ябълка, когато представи ново модно ревю в Манхатън, за да отбележи откриването на новата си сграда в града.

„За мен Ню Йорк винаги е бил свързан с многото филми, които са оформили дълбоко въображението ми“, каза той, според аг. Reuters.

„Мисълта за града през 30-те и 40-те години никога не спира да ме вдъхновява и аз извиквам това настроение в новата колекция.“

