Доминират инвестициите в офис площи в ЦИЕ

Инвестициите в офиси възвърнаха позицията си на най-активния сегмент в EMEA за последните 24 месеца, изпреварвайки индустриалните и многофамилните жилищни имоти. Това представлява съществено разминаване с глобалните тенденции, където многофамилните жилищни имоти остават доминиращи. Инвестициите в индустриални имоти в EMEA се запазват стабилни, докато търговските площи продължават да се развиват последователно. Хотелиерският сегмент изостава по отношение на относителна активност.

„Секторната динамика в EMEA се променя. Възраждането на инвестициите в офиси отразява целенасочено доверие в основните активи, докато индустриалният сегмент продължава да осигурява стабилна възвръщаемост. Тези тенденции показват, че инвеститорите пренастройват стратегиите си, за да се съобразят с реалностите на пазара", казва Деймиън Харингтън, ръководител проучвания, глобални капиталови пазари и EMEA в Colliers.

Докато глобалното набиране на средства се възстанови – достигайки 111 млрд. USD през първата половина на 2025 г., или 85% от общата стойност за 2024 г. – разпределението на капитала в EMEA продължава да фаворизира офисите и индустриалните активи. Многофамилните имоти показват много силно представяне през първото тримесечие, а се очаква растеж и при дейността в сектора на дейта центровете, тъй като капиталът се насочва към него глобално и регионално.

Динамиката на инфлацията и лихвените проценти остава смесена в региона. Хармонизираният индекс на потребителските цени в еврозоната се задържа на 2% през юли, в съответствие с целите на ЕЦБ, докато инфлацията във Великобритания нарасна до 3,8%, а намаленията на лихвите бяха ограничени до едва 25 базисни пункта. Намаляването на лихвите подкрепя много по-здравословна доходност на относителна база, като еврозоната изпреварва леко Обединеното кралство.

