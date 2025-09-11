Новини
БДЖ продава имот в София, а НКЖИ получи такъв в Русе

БДЖ продава имот в София, а НКЖИ получи такъв в Русе

11 Септември, 2025 19:21 466 3

Промениха статута на редица имоти

БДЖ продава имот в София, а НКЖИ получи такъв в Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова

Министерският съвет даде съгласие на „Холдинг БДЖ“ ЕАД да продаде недвижими имоти в гр. София. Те се намират в местността „НЗП Илиянци-запад“, район „Надежда“, гр. София. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне на цена, не по-ниска от определената от независим оценител. Тя се осъществява, тъй като при строителството на Северната скоростна тангента в част от тези имоти е изградена временна пътна връзка, която впоследствие става постоянна част от транспортната инфраструктура на кв. „Илиянци“.

Министерският съвет предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на имот - публична държавна собственост. Имотът се намира на територията на гр. Русе. Предоставянето на имота на НКЖИ е във връзка с изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе.

Правителството предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на два самостоятелни обекта в приемното здание на железопътна гара Русе. Към момента обектите се управляват от Агенция „Митници“ - Митница Русе, но са с отпаднала необходимост. Те ще бъдат използвани от НКЖИ за дейностите по управление на железопътната инфраструктура.

С решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост, необходими за изграждането на Обект „Път П-56 пътен възел „Скобелева майка“ - път П-86 (Югоизточен обход на гр. Пловдив)“ от км 98+000 до км 102+820“, в землищата на гр. Пловдив, и селата Ягодово и Брестник в община Родопи. Пътната отсечка ще е с габарит Г20 - с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети. Проектът е обявен за обект с национално значение. Той е от изключително значение за облекчаване и извеждане на транзитния поток извън град Пловдив и запазване на жизнената и екологична среда на жителите и безопасността им, както и безпроблемното преминаване на транзитния трафик. Решението може да се обжалва пред административен съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
  • 1 оня с коня

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    19:27 11.09.2025

  • 2 толупът на Орлин Алексиев

    1 0 Отговор
    подарява БДЖ на нарко-мафията

    19:30 11.09.2025

  • 3 Аз Кочо

    0 0 Отговор
    Тия имоти щемви изядат главите, хахаха

    19:48 11.09.2025