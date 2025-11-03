Дания отпуска 1,3 милиона евро за възстановяване на културното наследство на Украйна

Датското правителство планира да отпусне 1,3 млн. EUR за нов Фонд за културно наследство на Украйна. Това беше обявено в прессъобщение, публикувано на уебсайта на председателството на Кралството на Съвета на Европейския съюз.
Средствата ще бъдат използвани за възстановяване на сгради, паметници и музеи в Украйна. Те могат да бъдат отпуснати само след като финансирането бъде одобрено от датския парламент.
Неформална среща на министрите на културата от ЕС се провежда в Копенхаген на 3 ноември, в която участват представители на Украйна. „Целта на срещата е да се насърчат други страни да последват примера на Дания“, се казва в изявлението.
Размерът на датската подкрепа за Киев от февруари 2022 г. насам е приблизително 9 млрд. EUR военна помощ и приблизително 927 млн. EUR гражданска помощ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:45 03.11.2025
2 Дедо ви...
17:46 03.11.2025
3 Смешник
17:52 03.11.2025
4 Сатана Z
Тия пари явно са за възстановяване на паметниците ,които укро нацистите разрушиха от глупост
18:09 03.11.2025
5 Давай Дания
Няма за гуми на ,,Бугатито,,
А бензин , Каско ?
18:09 03.11.2025
6 Фнгн
18:21 03.11.2025