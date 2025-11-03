Новини
Имоти »
Дания отпуска 1,3 милиона евро за възстановяване на културното наследство на Украйна
  Тема: Украйна

Дания отпуска 1,3 милиона евро за възстановяване на културното наследство на Украйна

3 Ноември, 2025 17:41 437 6

  • украйна-
  • дания-
  • пари-
  • възстановяване-
  • сгради-
  • културни обекти

Средствата ще бъдат използвани за възстановяване на сгради, паметници и музеи

Дания отпуска 1,3 милиона евро за възстановяване на културното наследство на Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Датското правителство планира да отпусне 1,3 млн. EUR за нов Фонд за културно наследство на Украйна. Това беше обявено в прессъобщение, публикувано на уебсайта на председателството на Кралството на Съвета на Европейския съюз.

Средствата ще бъдат използвани за възстановяване на сгради, паметници и музеи в Украйна. Те могат да бъдат отпуснати само след като финансирането бъде одобрено от датския парламент.

Още новини от Украйна

Неформална среща на министрите на културата от ЕС се провежда в Копенхаген на 3 ноември, в която участват представители на Украйна. „Целта на срещата е да се насърчат други страни да последват примера на Дания“, се казва в изявлението.

Размерът на датската подкрепа за Киев от февруари 2022 г. насам е приблизително 9 млрд. EUR военна помощ и приблизително 927 млн. EUR гражданска помощ.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 2 Отговор
    Какво има да им възстановяваш на тия хрущевки? Бригада Вагнер добре ремонтира. Да видите днес Мариупол, ЖК Горизонт, какви новостройки са надигали.

    17:45 03.11.2025

  • 2 Дедо ви...

    5 1 Отговор
    Бря..., много пара бе?!?!?! Те само на наркоклоуна няма да стигнат

    17:46 03.11.2025

  • 3 Смешник

    4 2 Отговор
    Абе тия от Дания да вземат да осиновят Зеления пор Те собствения си народ не уважават така както фашисткия режим в Украйна

    17:52 03.11.2025

  • 4 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Културното наследство в Укрия е от времето на СССР,когато УССР е обособена от болшевиките като част от съюза.Прединтова не е имало нищо друго на територията на Руската империя.
    Тия пари явно са за възстановяване на паметниците ,които укро нацистите разрушиха от глупост

    18:09 03.11.2025

  • 5 Давай Дания

    0 0 Отговор
    Ама 1.3 милиона , излагация !
    Няма за гуми на ,,Бугатито,,
    А бензин , Каско ?

    18:09 03.11.2025

  • 6 Фнгн

    0 0 Отговор
    Има нещо гнило

    18:21 03.11.2025