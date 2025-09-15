Новини
Хванаха сина на известен прокурор с близо 50 кг марихуана

15 Септември, 2025 21:50

Акцията за разпространение на наркотици тече и в момента

Хванаха сина на известен прокурор с близо 50 кг марихуана - 1
Валентина Маджарова Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Синът на изявен прокурор е заловен за притежание на около 50 кг марихуана. Младият мъж е задържан в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време, съобщи Нова тв.

Арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и бивш зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, която от 2024 година, след закриване на спецзвеното, се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор.

Полицейската акция пък е под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е разпоредил делото да се прехвърли в прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастно му разследване.

Очаква се прокуратурата във Варна да удължи на 72-задържането на мъжа и да поиска от съда да наложи постоянен арест.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    22 3 Отговор
    Варненската прокуратура - най - безпристрастната в бг.

    Коментиран от #9

    21:52 15.09.2025

  • 2 🌈🌈🌈

    28 0 Отговор
    Прокурорката е от на Баце преторианците 🎃

    21:53 15.09.2025

  • 3 Хипотетично

    32 1 Отговор
    Дали ще се повтори сагата с пернишкия прокурорски син?

    21:54 15.09.2025

  • 4 Без име

    34 0 Отговор
    Всичко ще се покрие и ще го измъкнат,защото са навързани като свински черва!

    21:56 15.09.2025

  • 5 Мхъм

    19 0 Отговор
    Сега, ще стане още по-известна прокурорка! Да няма в БГ някакъв криминален клуб на прокурорските синове?

    21:59 15.09.2025

  • 6 робска държава сме

    12 0 Отговор
    Ами като прокурорката като не се отчита на този който не може да се кръсти правилно но си мисли , че е след господ ,не дава нищо без да му се плаща !

    22:01 15.09.2025

  • 7 Сталин

    22 0 Отговор
    Тези са най опасните криминали в България, шефовете на полицията,шефовете на НАП и съд и прокуратура това са най опасните бандити в България,шефовете на полицията пазят и подпомагат трафика и търговията с наркотици и контрабандата на цигари ,значи всички знаят откъде да си купят наркотици,само ченгетата не са чували,шефовете на НАП никога не преследват западните мародери и западни фирми да плащат данъци,да сте чули някога колко данък са платили Кауфланд Лидл и канадските крадци на злато ,а в същото време преследват бабичките дето продават една торба с домати на пазара да плащат данъци ,и защото западните мародери не плащат данъци то българската овца я дерат по три кожи,и съд и прокуратура пазят криминалната дейност на тези негодници които в повечето случаи са от племето с малките шапки

    22:03 15.09.2025

  • 8 Ми като

    7 0 Отговор
    Не са искали да си платят,така ШаАА

    22:03 15.09.2025

  • 9 Данъкоплатец

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Арест на Сарафов! Докато се съберат доказателства, че е невинен! Както постъпва с кмета на Варна

    22:04 15.09.2025

  • 10 няма държава

    8 0 Отговор
    Мафията иска рекет от всеки който продава дрога ,и това е политиката на ГРАБ ,а семейството не се е отчитало.

    22:05 15.09.2025

  • 11 Тъпото руско говедо Румен Р

    5 5 Отговор
    Сега да очакваме ли протести от ПП ДБ в защита на прокурорския син, щото е същото, пак техни хора се изявяват???

    22:07 15.09.2025

  • 12 ОПГ

    5 0 Отговор
    МВР, Прокуратура, КПК!

    22:09 15.09.2025

  • 13 Спецназ

    7 0 Отговор
    Прокурор-адвокат- подсъдим=

    кинтаж са прокурора+адвоката+ съдията.

    Ако е по-дребно до съдията не се и стига но в тоя случай ще има:

    Апелативен съдия- Върховен касационен съд и

    връюане делото в Окръжния съд поради процесуални пропуски

    следва намаляван на 1г. наказание после пак Върховен съд.

    Тука вече сме 2027- ма. Юнака отдавна е с "Подписка" и

    вече ако му издържи финансето понеже е с чисто съдебно минало

    добро момче 50 баби на делото че им носил чантите и ги превеждал по пешеходната:

    1г. при лек режим в Общежитие за назидание, от които 6 месеца му приспадат от следствения арест и
    по молба го пускат 3 месеца за добро поведение.

    Който има нерви и обича тия сериали БГ да се запасява с пуканки.

    22:09 15.09.2025

  • 14 Косю Сулев

    3 0 Отговор
    чисти терена за Ами...

    22:14 15.09.2025

  • 15 Хорейшио

    6 0 Отговор
    Мама вече се обадила тук-там, уговорила е плащанията, така че не го мислете

    22:14 15.09.2025

  • 16 НяямМ думи

    5 0 Отговор
    Яката помия, полицаи, прокурори, съдии в дъното на всякакви престъпления и далевери, с народонаселението събира дарения за убити, ранени и разчленени по пътищата, къщите, тротоарите обикновени страдалци

    22:19 15.09.2025

  • 17 Тревичка

    2 1 Отговор
    Нека си пафка.

    22:19 15.09.2025

  • 18 Юрист

    3 1 Отговор
    Един колега снабдяваше студентски с амфети, майка му спец съдия чадър

    22:19 15.09.2025

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    МАЙКА ОТ ГЕРБ , ТАТКО ОТ ДПС
    ......
    ДА НЕ ИСКАТЕ СИНА ИМ ДА СЕ ЗАПИШЕ ДОБРОВОЛЕЦ
    КАТО СИНА НА ЗАМ.ДИРЕКТОРКАТА НА ЦРУ
    В 76 ВДВ РФ :))

    22:22 15.09.2025