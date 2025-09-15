Хванаха сина на известен прокурор с близо 50 кг марихуана

Синът на изявен прокурор е заловен за притежание на около 50 кг марихуана. Младият мъж е задържан в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време, съобщи Нова тв.
Арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и бивш зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, която от 2024 година, след закриване на спецзвеното, се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор.
Полицейската акция пък е под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас.
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е разпоредил делото да се прехвърли в прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастно му разследване.
Очаква се прокуратурата във Варна да удължи на 72-задържането на мъжа и да поиска от съда да наложи постоянен арест.
21:52 15.09.2025
21:53 15.09.2025
21:54 15.09.2025
21:56 15.09.2025
21:59 15.09.2025
22:01 15.09.2025
22:03 15.09.2025
22:03 15.09.2025
До коментар #1 от "Сатана Z":Арест на Сарафов! Докато се съберат доказателства, че е невинен! Както постъпва с кмета на Варна
22:04 15.09.2025
22:05 15.09.2025
22:07 15.09.2025
22:09 15.09.2025
13 Спецназ
кинтаж са прокурора+адвоката+ съдията.
Ако е по-дребно до съдията не се и стига но в тоя случай ще има:
Апелативен съдия- Върховен касационен съд и
връюане делото в Окръжния съд поради процесуални пропуски
следва намаляван на 1г. наказание после пак Върховен съд.
Тука вече сме 2027- ма. Юнака отдавна е с "Подписка" и
вече ако му издържи финансето понеже е с чисто съдебно минало
добро момче 50 баби на делото че им носил чантите и ги превеждал по пешеходната:
1г. при лек режим в Общежитие за назидание, от които 6 месеца му приспадат от следствения арест и
по молба го пускат 3 месеца за добро поведение.
Който има нерви и обича тия сериали БГ да се запасява с пуканки.
22:09 15.09.2025
22:14 15.09.2025
22:14 15.09.2025
22:19 15.09.2025
22:19 15.09.2025
22:19 15.09.2025
ДА НЕ ИСКАТЕ СИНА ИМ ДА СЕ ЗАПИШЕ ДОБРОВОЛЕЦ
КАТО СИНА НА ЗАМ.ДИРЕКТОРКАТА НА ЦРУ
В 76 ВДВ РФ :))
22:22 15.09.2025