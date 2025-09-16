Новини
Синът на прокурор Валентина Маджарова, задържан с марихуана, бил дълго следен

16 Септември, 2025 12:10 1 640 23

  • син-
  • валентина маджарова-
  • марихуана

Младежът беше арестуван след акция на отдела за борба с организираната престъпност в Бургас

Синът на прокурор Валентина Маджарова, задържан с марихуана, бил дълго следен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се прокуратурата във Варна да удължи до 72 часа мярката за задържането на сина на прокурора от Апелативната прокуратура в Бургас.

Той е бил следен продължително време от антимафиотите.

По разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.

Предстои Районната прокуратура във Варна да поиска постоянен арест за задържания прокурорския син.


  • 1 Еее голяма работа

    30 0 Отговор
    Момчето е от добро семейство пускайте го!🤑

    Коментиран от #16

    12:13 16.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    29 1 Отговор
    А оня прокурорски син от Перник къде изчезна?

    Коментиран от #5, #11

    12:14 16.09.2025

  • 3 Миризлив пор

    38 0 Отговор
    Ех тези прокурорски синове!

    12:15 16.09.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    29 1 Отговор
    Вземал е пример от майка си,вече е готов за прокурор!🌈🛴🥳🤣👍

    12:15 16.09.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Воюва в Окраина за нашата свабада!🌈🛴🥳🤣👍

    12:16 16.09.2025

  • 6 само питам

    26 1 Отговор
    има ли вече партия на прокурорските синове?

    или поне синдикат?

    Коментиран от #13

    12:19 16.09.2025

  • 7 Майка

    24 1 Отговор
    му , докарана в София да оглави специалната комисия "разследва" Бою за Барселона и го извади света вода ненапита . После я върнаха в Бургас .

    12:21 16.09.2025

  • 8 Българи!

    20 2 Отговор
    Не забравяйте, че тази Валентинка, тази "прокурорка"", така да се каже, водеше разследването по казуса с чекмеджето до кратуната на мутрата от СИК Боко тиквата, а в това чекмедже имаше пачки милиони евро и златни кюлчета! Да, ама въпросът беше заметен под килима от тази слугиня на СИКаджийската мутра и майка на престъпник - наркопласьор! Един Бог знае колко сечейства е почернило това чудовище - прокурорското чедо на Валентинка Маджаровата и колко детски съдби е съсипало! Представяте ли си, чекмеджетно да беше до главата на варненския кмет, когото една друга слугиня на Тиквата и на Прасето, " командирована" специално за случая, разбира се и с посатвена й задача,незаконно държи в ареста! Да, ама пък мъжът й получава всяка година огромни субсидии, понеже бил скотовъд! Представяте ли си го тоя "скотовъд" - пасял две овце на пет хиляди декара! Повече от потрес и наглост! Добре, Тикво и Прасето ,добре, вотът утре няма да мине, само че няма да ви подмине Божието наказание и наказанието на българския народ, който ще ви измете и ще ви изрине от живата си веднъж завинаиг!

    Коментиран от #10, #21

    12:30 16.09.2025

  • 9 Повече от ужас!

    16 1 Отговор
    Добрееед, в тая прогизнала от зависимости, некадърност, корупция и лакейщина българска прокуратура няма ли да се намери поне един, поне един "прокурор" с човешко достойнство и чест?! Всички до един ли са назначавани от Прасето и от СИКаджийската мутра? Всички до един ли са такива жалки слуги и теляци на тези двамата дебелаци, които вече 20 години пишат най-черната страница в историята на злочестия ни народ!

    12:35 16.09.2025

  • 10 мутрафон

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българи!":

    Тази Валентинка е НАШ ЧОВЕК и НИЕ я подадохме от Грудово в София на Гешо Келешо.

    12:41 16.09.2025

  • 11 Кит

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Там, където ще изчезне и този, след като го освободят дори и за половин час.

    12:45 16.09.2025

  • 12 Кит

    7 1 Отговор
    Реторичен въпрос:

    Колко ли е независим в решенията си един прокурор, чийто любим син е сериозен играч в бизнеса с наркотици?

    12:48 16.09.2025

  • 13 хахахха

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "само питам":

    ново начало е на синовете...

    12:50 16.09.2025

  • 14 маджар

    3 2 Отговор
    Тази още ли не е подала оставка!?

    13:04 16.09.2025

  • 15 Как така се случва че все на някой

    3 1 Отговор
    Приближен до власта
    Отрочето му е в издънка

    Така е като са възпитавани че са недосегаеми

    Коментиран от #19

    13:08 16.09.2025

  • 16 Сахиб

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Еее голяма работа":

    Винаги е помагал на бабите да пресичат, обира боклука по градинките, между блоковете, гали котенцата, поздравява с "Добър ден!", облича се като чавдарче и няма нито една татуировка! Отличник е в училище, може да говори 150 езика, а никой не го е чувал да псува!

    13:09 16.09.2025

  • 17 Горкият

    3 1 Отговор
    Мама не е откраднала достатъчно за да му осигури охолен живот и трябва да се занимава с трафик на наркотици

    13:09 16.09.2025

  • 18 Ддд

    0 1 Отговор
    Сега БГ Елфите и политиците от ПП-ДБ няма ли да обявят и задържането на момчето за престъпление, като казуса в Русе?

    13:10 16.09.2025

  • 19 Ддд

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Как така се случва че все на някой":

    И кой го е заловил, камоджанските власти ли?
    Не бива да живеете толкова дълго без мозък!

    13:11 16.09.2025

  • 20 Гост

    1 1 Отговор
    Не е платил на милиционерите. Може да е решил, че като ги засипаха с обществени мангизи, вече няма нужда да им дава от неговите...

    13:13 16.09.2025

  • 21 Ддд

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Българи!":

    Мунчо, коя власт го залови този с дрогата. Тази на Елфите или на ПП-ДБ, че пишеш толкова тъ.потии?

    13:14 16.09.2025

  • 22 ООрана държава

    2 1 Отговор
    А мамата кога ще бъде уволнена?

    13:16 16.09.2025

  • 23 Е, та

    0 0 Отговор
    Няма да се излагат без доказателства, я, като знаят чий син е.

    13:21 16.09.2025