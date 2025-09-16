Новини
Крими »
Полицай простреля мъж след сигнал за скандал в Сливен

16 Септември, 2025 16:43

  • полицай-
  • сливен-
  • разследване

Разследването ще покаже дали полицаят е стрелял неволно или при самозащита

Полицай простреля мъж след сигнал за скандал в Сливен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицай от Сливен простреля мъж със служебното си оръжие по време на работа, съобщи бТВ.

Инцидентът е станал на пети септември, около 4 часа сутринта, в сливенското село Драгоданово.

Полицейски екип е извикан по сигнал за битов скандал. Един от участниците в скандала вижда полицаите и бяга, а униформеният го последва, с предупредителен изстрел във въздуха. Настига го, следва сблъсък и мъжът удря полицая, който го прострелва.

Според говорителя на Районната прокуратура в Сливен прокурор Венета Добрева разследването ще покаже дали полицаят е стрелял неволно или при самозащита. Образувано е досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда от длъжностно лице. Очакват се съдебно-медицинските експертизи.

Пострадалият е приет в болница, без опасност за живота и вече е изписан. От полицията в Сливен казаха за bTV, че 22-годишният мъж от Драгоданово е предизвикал скандала и сбиване, и е ударил полицая в главата.


България
  • 1 Шотиндъдарк

    24 1 Отговор
    Щом не го е уцелил в десятката, значи е случаен изстрел. Много слаба стрелкова подготовка имат от полицията.

    Коментиран от #2

    16:50 16.09.2025

  • 2 Путин

    6 16 Отговор

    До коментар #1 от "Шотиндъдарк":

    Как да го уцели като имат Макаров и ТТ

    Коментиран от #7, #16, #24

    16:57 16.09.2025

  • 3 Тити

    24 0 Отговор
    💯% са били от римският електорат на Дос-то

    17:01 16.09.2025

  • 4 Тома

    24 0 Отговор
    Мъжа е оригинал джипси

    Коментиран от #19

    17:02 16.09.2025

  • 5 Превишение на служебните

    2 19 Отговор
    Пълномощия, явно се.е почувствувал като,
    Рамбо.

    17:04 16.09.2025

  • 6 Полистен

    22 0 Отговор
    Станало преди 11 дни, а сега ни се съобщава тук като новина?

    Коментиран от #9

    17:05 16.09.2025

  • 7 Дали

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    е от пищова, или от тоя дето го държи.
    Я виж тоя чичо, как се справя.

    Коментиран от #12

    17:11 16.09.2025

  • 8 Българин

    15 0 Отговор
    И на мен да дават 5-6000 лева или € заплата ще стрелям де що видя негър и почвам от квартал Изток.

    Коментиран от #14

    17:12 16.09.2025

  • 9 Щерев

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Полистен":

    Чакали са го да влезе в моргата.

    17:13 16.09.2025

  • 10 Анонимен

    14 2 Отговор
    Полицаят ,според законите на България,носи пистолет само да плаши птиците.Когато го ударят той не трябва да се защити ,според началниците от министерството.

    Коментиран от #11, #15, #22

    17:14 16.09.2025

  • 11 Щерев

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Плащат им за да ги бият.

    17:15 16.09.2025

  • 12 Путин

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дали":

    WOW, не съм очаквал Макаров да стреля така ,ама това защото е в Америка ..Може би Макаров за САЩ или за България е с различно качество.

    17:19 16.09.2025

  • 13 Римляните

    5 2 Отговор
    Са простреляните ,жалко за полицая ,има да пише сега

    17:26 16.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Знаещ

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    От личен опит знам , че заради по дългата цев и мерна линия ТТ и по точен от Макаров . При стрелба от спокойно положение безпроблемно съм вкарвал само десетки с ТТ , а с Макаров съм целил и деветки. Съвсем друг е въпросът , защо са задължили патрулните полицаи да носят пистолети , след като практически законът не им дава да ги ползват за самозащита , или предотвратяване на престъпления.

    Коментиран от #26

    17:36 16.09.2025

  • 16 Разпутин

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Какво ТТ бре...аз служих на границата с такова още преди 50 години ,като ,,фазан"...
    Отдавна не са на въоръжение нито в МО нито в МВР...
    иначе прекрасни пистолети...поне за мен...от ,,старото поколение"

    Коментиран от #23

    17:38 16.09.2025

  • 17 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "глупав си":

    Когато нямаш аргументи,почваш с обидите,толкова вие интелекта.

    Коментиран от #18

    17:39 16.09.2025

  • 18 мислете

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    какво пишете господине или госпожо,защото всичко се следи от службите.Откакто пиша тук при токови удари ми изгърмяха три лаптопа,едно двд и плазмен телевизор.Който казва истината е най-мразен от всички,стара мъдрост.

    17:42 16.09.2025

  • 19 ВернийТома

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Съгласен съм...
    Вярно е бил много църен и в тъмното зор се цели:)))

    17:42 16.09.2025

  • 20 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Ще стане ли ясно, раздадоха ли боди видео камери с читави батерии за полицаите или беше само горещо пожелание за подаръци от Дядо Коледа?

    17:46 16.09.2025

  • 21 Айде да се обзаложим,че...

    3 0 Отговор
    ...ще изкарат полицая виновен...!
    А може и да го осъдят и да лежи в затвора...!
    Скапана държава...!

    18:00 16.09.2025

  • 22 Знаещ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Сам казваш че полицаят според законите ни носи пистолет само за да плаши и сетне обвиняваш началниците му , които го карат да работи според приетите закони . Законите не са приети от началниците на полицая , нито от самия полицай. Законите по които работи полицията се приемат в Парламента, от депутатите . В държавата има три власти . Законодателна (Народно Събрание с депутати които правят закони). Изпълнителна с различни министерства , включително и МВР част от което е и полицията , изпълняващи Законите приети в Народното Събрание и Съдебна, съдеща по приетите от Народното Събрание закони . За това, че огнестрелното оръжие служи на полицаите за украшение са виновни не полицейските началници , а депутатите приели такива закони. Помните ли как Борисов като Главен Секретар на Полицията постоянно се оплакване от съдиите казвайки , ние полицаите постоянно ги хващаме престъпниците , а те , съдиите ги пускат . Ами като стана депутат Борисов , какви закони измени , за да могат полицаите реално да използват личното си оръжие за самозащита и при предотвратяват престъпления? Какви закони промени , които да задължат съдиите бързо и ефективно престъпниците , а не да ги пускат под различни претексти? А нещата са елементарни . Държавата е капиталистическа , собственост на капиталистическа които са придобили и продължават да придобиват иманетата си по нечетен начин. Тези капиталисти нямат интерес от силна полиция и ефективна Съдебна система . Тези капиталисти си имат

    Коментиран от #25

    18:00 16.09.2025

  • 23 За сватба

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Разпутин":

    ... са екстра. Може да ги чуят и у съседното село.

    Коментиран от #28

    18:02 16.09.2025

  • 24 Медведев

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Да те поограмотя мъничко...!
    Нашата полиция отдавна не използва пистолет ,,ТТ"...!
    Въоръжена е с ,,Макаров"...!
    А който е боравил с него,знае,че това е един прекрасен пистолет...!

    18:04 16.09.2025

  • 25 Знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Знаещ":

    ...Тези капиталисти си имат частни преторианци , които безпроблемно и безнаказано стрелят и бият при самозащита и защита на чорбаджиите си и техните иманета . Такъв преторианец бе и Борисов , но както казват , всеки войник носи в раницата си маршалският жезъл . Сега Борисов го пазят преторианци и за това не му пука от факта , че полицията на собствената му държава е с извадени зъби и не може да хапе , за да защити себе си . А как куче което не може да опази себе си , ще опази имота ти и теб самия ?

    18:07 16.09.2025

  • 26 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Знаещ":

    има стресова ситуация, няма кой да те чака да се целиш спокойно. Гръмни няколко бързи и последователни, да ги видим къде ще идат. С тоя тежък откат, колко време ще ти трябва, да го насочиш пак към целта.

    18:15 16.09.2025

  • 27 Супер

    0 0 Отговор
    Изпратен от държавата да внася ред гони друг, който не признава правовия ред в държавата и след като го настига първо бива ударен и впоследствие след изстрел прокуратурата на същата тази държава образува наказателното производство за действията на полицая изпратен от името на държавата. Супер яки държавните органи. Сега държавния съд да осъди полицая за умишлено престъпление и същия да заплати с лични средства на пострадалия нарушител голяма сума, за да може всички други полицай, като ги прати държавата да осигуряват ред сред нарушители, да се обръщат на другата страна и да не виждат какво правят нарушителите, за да не изядат бой и да ги съдят след това за умишлени престъпления ако си помислят и за секунда да прилагат ЗМВР и описаните в него членове за използване на оръжие от полицията. Членове от ЗМВР, които прокуратурата и съда не ги чете, защото ги няма в НК, а те образуват наказателни производства по НК, а не по ЗМВР. Престъпления описани в НК които според съда и прокуратурата обикновено в такива случай считат, че са извършини от полицай с пряк умисъл да отидат на точно това място с цел да застрелят точно този или онзи нарушител лично. Супер идея за налагане на ред и дисциплина от държавата. Скоро и тук като на запад политиците и медиите ще крият какво правят с нас придошлите и престъпниците, защото като извършат поразии ще съдят наред полиция и служби ако си позволят да ги дискриминират да спазват ред и дисциплина с оръжие дадено им от държавата и ще

    18:21 16.09.2025

  • 28 Разпутин

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "За сватба":

    По сватби не съм ходил и гърмял,но ТТ--то винаги съм го държал с патрон в цевта при спуснат ударник...Ударната му пружина е разтоварена,но само с един палец можех да изтегля ,,петлето" и произведа стрелба дори с една ръка...Имаше и междинно положение,кога спусъка е блокиран...но всичко се контролира само с един палец ...
    Добър пистолет си бе ТТ-то...
    Дори орехи съм ччукал с него

    18:21 16.09.2025