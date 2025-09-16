Полицай простреля мъж след сигнал за скандал в Сливен

Полицай от Сливен простреля мъж със служебното си оръжие по време на работа, съобщи бТВ.
Инцидентът е станал на пети септември, около 4 часа сутринта, в сливенското село Драгоданово.
Полицейски екип е извикан по сигнал за битов скандал. Един от участниците в скандала вижда полицаите и бяга, а униформеният го последва, с предупредителен изстрел във въздуха. Настига го, следва сблъсък и мъжът удря полицая, който го прострелва.
Според говорителя на Районната прокуратура в Сливен прокурор Венета Добрева разследването ще покаже дали полицаят е стрелял неволно или при самозащита. Образувано е досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда от длъжностно лице. Очакват се съдебно-медицинските експертизи.
Пострадалият е приет в болница, без опасност за живота и вече е изписан. От полицията в Сливен казаха за bTV, че 22-годишният мъж от Драгоданово е предизвикал скандала и сбиване, и е ударил полицая в главата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шотиндъдарк
Коментиран от #2
16:50 16.09.2025
2 Путин
До коментар #1 от "Шотиндъдарк":Как да го уцели като имат Макаров и ТТ
Коментиран от #7, #16, #24
16:57 16.09.2025
3 Тити
17:01 16.09.2025
4 Тома
Коментиран от #19
17:02 16.09.2025
5 Превишение на служебните
Рамбо.
17:04 16.09.2025
6 Полистен
Коментиран от #9
17:05 16.09.2025
7 Дали
До коментар #2 от "Путин":е от пищова, или от тоя дето го държи.
Я виж тоя чичо, как се справя.
Коментиран от #12
17:11 16.09.2025
8 Българин
Коментиран от #14
17:12 16.09.2025
9 Щерев
До коментар #6 от "Полистен":Чакали са го да влезе в моргата.
17:13 16.09.2025
10 Анонимен
Коментиран от #11, #15, #22
17:14 16.09.2025
11 Щерев
До коментар #10 от "Анонимен":Плащат им за да ги бият.
17:15 16.09.2025
12 Путин
До коментар #7 от "Дали":WOW, не съм очаквал Макаров да стреля така ,ама това защото е в Америка ..Може би Макаров за САЩ или за България е с различно качество.
17:19 16.09.2025
13 Римляните
17:26 16.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Знаещ
До коментар #10 от "Анонимен":От личен опит знам , че заради по дългата цев и мерна линия ТТ и по точен от Макаров . При стрелба от спокойно положение безпроблемно съм вкарвал само десетки с ТТ , а с Макаров съм целил и деветки. Съвсем друг е въпросът , защо са задължили патрулните полицаи да носят пистолети , след като практически законът не им дава да ги ползват за самозащита , или предотвратяване на престъпления.
Коментиран от #26
17:36 16.09.2025
16 Разпутин
До коментар #2 от "Путин":Какво ТТ бре...аз служих на границата с такова още преди 50 години ,като ,,фазан"...
Отдавна не са на въоръжение нито в МО нито в МВР...
иначе прекрасни пистолети...поне за мен...от ,,старото поколение"
Коментиран от #23
17:38 16.09.2025
17 Българин
До коментар #14 от "глупав си":Когато нямаш аргументи,почваш с обидите,толкова вие интелекта.
Коментиран от #18
17:39 16.09.2025
18 мислете
До коментар #17 от "Българин":какво пишете господине или госпожо,защото всичко се следи от службите.Откакто пиша тук при токови удари ми изгърмяха три лаптопа,едно двд и плазмен телевизор.Който казва истината е най-мразен от всички,стара мъдрост.
17:42 16.09.2025
19 ВернийТома
До коментар #4 от "Тома":Съгласен съм...
Вярно е бил много църен и в тъмното зор се цели:)))
17:42 16.09.2025
20 Хипотетично
17:46 16.09.2025
21 Айде да се обзаложим,че...
А може и да го осъдят и да лежи в затвора...!
Скапана държава...!
18:00 16.09.2025
22 Знаещ
До коментар #10 от "Анонимен":Сам казваш че полицаят според законите ни носи пистолет само за да плаши и сетне обвиняваш началниците му , които го карат да работи според приетите закони . Законите не са приети от началниците на полицая , нито от самия полицай. Законите по които работи полицията се приемат в Парламента, от депутатите . В държавата има три власти . Законодателна (Народно Събрание с депутати които правят закони). Изпълнителна с различни министерства , включително и МВР част от което е и полицията , изпълняващи Законите приети в Народното Събрание и Съдебна, съдеща по приетите от Народното Събрание закони . За това, че огнестрелното оръжие служи на полицаите за украшение са виновни не полицейските началници , а депутатите приели такива закони. Помните ли как Борисов като Главен Секретар на Полицията постоянно се оплакване от съдиите казвайки , ние полицаите постоянно ги хващаме престъпниците , а те , съдиите ги пускат . Ами като стана депутат Борисов , какви закони измени , за да могат полицаите реално да използват личното си оръжие за самозащита и при предотвратяват престъпления? Какви закони промени , които да задължат съдиите бързо и ефективно престъпниците , а не да ги пускат под различни претексти? А нещата са елементарни . Държавата е капиталистическа , собственост на капиталистическа които са придобили и продължават да придобиват иманетата си по нечетен начин. Тези капиталисти нямат интерес от силна полиция и ефективна Съдебна система . Тези капиталисти си имат
Коментиран от #25
18:00 16.09.2025
23 За сватба
До коментар #16 от "Разпутин":... са екстра. Може да ги чуят и у съседното село.
Коментиран от #28
18:02 16.09.2025
24 Медведев
До коментар #2 от "Путин":Да те поограмотя мъничко...!
Нашата полиция отдавна не използва пистолет ,,ТТ"...!
Въоръжена е с ,,Макаров"...!
А който е боравил с него,знае,че това е един прекрасен пистолет...!
18:04 16.09.2025
25 Знаещ
До коментар #22 от "Знаещ":...Тези капиталисти си имат частни преторианци , които безпроблемно и безнаказано стрелят и бият при самозащита и защита на чорбаджиите си и техните иманета . Такъв преторианец бе и Борисов , но както казват , всеки войник носи в раницата си маршалският жезъл . Сега Борисов го пазят преторианци и за това не му пука от факта , че полицията на собствената му държава е с извадени зъби и не може да хапе , за да защити себе си . А как куче което не може да опази себе си , ще опази имота ти и теб самия ?
18:07 16.09.2025
26 Като
До коментар #15 от "Знаещ":има стресова ситуация, няма кой да те чака да се целиш спокойно. Гръмни няколко бързи и последователни, да ги видим къде ще идат. С тоя тежък откат, колко време ще ти трябва, да го насочиш пак към целта.
18:15 16.09.2025
27 Супер
18:21 16.09.2025
28 Разпутин
До коментар #23 от "За сватба":По сватби не съм ходил и гърмял,но ТТ--то винаги съм го държал с патрон в цевта при спуснат ударник...Ударната му пружина е разтоварена,но само с един палец можех да изтегля ,,петлето" и произведа стрелба дори с една ръка...Имаше и междинно положение,кога спусъка е блокиран...но всичко се контролира само с един палец ...
Добър пистолет си бе ТТ-то...
Дори орехи съм ччукал с него
18:21 16.09.2025