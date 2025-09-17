Новини
Крими »
Жесток побой в столичния квартал „Гео Милев“, мъж е със счупени ребра

Жесток побой в столичния квартал „Гео Милев“, мъж е със счупени ребра

17 Септември, 2025 15:48 474 3

  • побой-
  • гео милев

Задържан и привлечен към наказателна отговорност е 30-годишен криминално проявен мъж

Жесток побой в столичния квартал „Гео Милев“, мъж е със счупени ребра - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура съобщи за жесток побой на мъж в София. Задържан и привлечен към наказателна отговорност е 30-годишен криминално проявен мъж.

Инцидентът е станал на 14 септември, около 20:00 ч., зад жилищен блок в квартал „Гео Милев“.

По информация на разследващите, обвиняемият е нападнал 41-годишния мъж с многократни удари с крака в гърба, корема и гърдите. Към момента не е ясна причината.

Пострадалият е със средна телесна повреда – счупени са му четири ребра, а в гръдната кухина се е събрал въздух (медицинско състояние, известно като пневмоторакс).

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда, за което законът предвижда до 6 години лишаване от свобода.

Обвиняемият е криминално проявен и вече е осъждан. Заради опасения, че може да извърши ново престъпление, той е задържан за 72 часа. Наблюдаващ прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за постоянен арест на обвиняемия.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    1 0 Отговор
    За съжаление повечето " мъже " се шашкат на разни криминално проявени и стоят да ги бият ! А криминално проявените не са нищо особено , защото съм набил толкова много от тях , че ако ще ги качват на влак трябва да изчакат специална удължена великденска или коледна композиция !

    15:55 17.09.2025

  • 2 Дориана

    0 0 Отговор
    Управляващата коалиция докараха хората до ръба да се бият и избиват по улиците. Агресията и недоволството на хората от кражби, корупция, зависимости, диктатура избива вече по улиците и в класните стаи. Борисов трябва да напусне политиката колкото се може по- бързо.

    15:56 17.09.2025

  • 3 1488

    1 0 Отговор
    тоз келе6 на снимката ако го видя ще го спукам от любов

    15:56 17.09.2025