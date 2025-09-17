Жесток побой в столичния квартал „Гео Милев“, мъж е със счупени ребра

Софийска районна прокуратура съобщи за жесток побой на мъж в София. Задържан и привлечен към наказателна отговорност е 30-годишен криминално проявен мъж.

Инцидентът е станал на 14 септември, около 20:00 ч., зад жилищен блок в квартал „Гео Милев“.

По информация на разследващите, обвиняемият е нападнал 41-годишния мъж с многократни удари с крака в гърба, корема и гърдите. Към момента не е ясна причината.

Пострадалият е със средна телесна повреда – счупени са му четири ребра, а в гръдната кухина се е събрал въздух (медицинско състояние, известно като пневмоторакс).

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда, за което законът предвижда до 6 години лишаване от свобода.

Обвиняемият е криминално проявен и вече е осъждан. Заради опасения, че може да извърши ново престъпление, той е задържан за 72 часа. Наблюдаващ прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за постоянен арест на обвиняемия.