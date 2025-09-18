Откритата мъртва жена във Варна е била наръгана с нож в сърцето

Окръжна прокуратура – Варна ръководи разследване на тежко криминално престъпление, извършено в града. Случаят касае убийство на 48-годишна жена, извършено в ранните часове на 18 септември 2025 година в жилищния комплекс „Чайка“.

Припомняме, че тялото на жената бе намерено по-рано днес.

По първоначални данни жертвата е починала вследствие на прободно-порезни рани, нанесени в областта на сърцето. Органите на реда са предприели незабавни оперативно-издирвателни действия, като вече са събрани сведения, насочващи към евентуалния извършител.

Предстоят разпити на свидетели, назначаване на експертизи и допълнителни следствени действия с цел пълно изясняване на фактите и обстоятелствата около престъплението. Работата по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.

Жителите на квартала са в шок от случилото се, а органите на реда уверяват, че се работи активно за разкриване на извършителя и мотивите за тежкото престъпление.