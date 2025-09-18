Новини
Откритата мъртва жена във Варна е била наръгана с нож в сърцето

18 Септември, 2025 15:31 941 2

Органите на реда са предприели незабавни оперативно-издирвателни действия, като вече са събрани сведения, насочващи към евентуалния извършител

Откритата мъртва жена във Варна е била наръгана с нож в сърцето - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжна прокуратура – Варна ръководи разследване на тежко криминално престъпление, извършено в града. Случаят касае убийство на 48-годишна жена, извършено в ранните часове на 18 септември 2025 година в жилищния комплекс „Чайка“.

Припомняме, че тялото на жената бе намерено по-рано днес.

По първоначални данни жертвата е починала вследствие на прободно-порезни рани, нанесени в областта на сърцето. Органите на реда са предприели незабавни оперативно-издирвателни действия, като вече са събрани сведения, насочващи към евентуалния извършител.

Предстоят разпити на свидетели, назначаване на експертизи и допълнителни следствени действия с цел пълно изясняване на фактите и обстоятелствата около престъплението. Работата по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.

Жителите на квартала са в шок от случилото се, а органите на реда уверяват, че се работи активно за разкриване на извършителя и мотивите за тежкото престъпление.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Директора👨‍✈️

    10 0 Отговор
    Нека идват още "бежанци", които са майки с деца и са на 80+ години. Напълнихме се с 20-25 годишни брадясали козли, които се събират на тумби от по 20 човека и не смееш да ходиш спокойно вече, защото ги интегрираме с нашите пари, а иначе нямаме една детска болница за смешните 100 милиона на фона на 19 милиарда дълг, но пък за сметка на това имаме 50+% повишени заплати на МВР и т.н.

    15:45 18.09.2025

  • 2 Ххх

    2 0 Отговор
    Пак са цигани

    15:56 18.09.2025