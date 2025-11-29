Арестуваха крадеца от звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари"

Мъжът, обрал звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари", е задържан тази вечер, пише БНТ.
Той върнал част от откраднатата техника, но не и хард дисковете, част от аудио и видео архива на най-стария ансамбъл "Гоце Делчев" и на ансамбъл "Чинари".
