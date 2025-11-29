Новини
Арестуваха крадеца от звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари"

29 Ноември, 2025 21:30 1 486 3

  • ансамбъл чинари-
  • крадец-
  • арест-
  • техника

Върнал е част от откраднатата техника, но не и хард дисковете

Арестуваха крадеца от звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари" - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Мъжът, обрал звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари", е задържан тази вечер, пише БНТ.

Той върнал част от откраднатата техника, но не и хард дисковете, част от аудио и видео архива на най-стария ансамбъл "Гоце Делчев" и на ансамбъл "Чинари".


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
  • 1 да се гласува

    16 1 Отговор
    А защо боят над крадците да не бъде задължителен със закон !!!

    Коментиран от #2

    21:43 29.11.2025

  • 2 Локо Сф

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "да се гласува":

    Щом е доказан крадец какво му пречи да лежи поне 20 години без право на споразумение?Между впрочем какво означава това споразумение между съд и престъпник?Пострадалият кучетата ли са го яли?Коментар от най-важните хора ББ и ДП ще чуем ли?Българийо накъде се срутваш!Няма дъно,минахме го отдавна!

    00:13 30.11.2025

  • 3 Пълен Провал

    0 0 Отговор
    Асен иска в дупиту..

    00:26 30.11.2025