Чужденец потроши седем витрини на столичния булевард „Мария Луиза”

29 Септември, 2025 11:36 2 091 34

Сред обектите са магазини и хотели. В раницата на мъжа е открито паве

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чужденец счупи седем витрини на столичния булевард „Мария Луиза”, научи NOVA. Хулиганската проява е станала снощи след 21:00 часа.

Сред обектите са магазини и хотели. В раницата на мъжа е открито паве.

Мъжът е задържан в 3-то РУ. Полицията се опитва да разкрие самоличността му.

Започват разпити на собствениците на обектите за установяване на размера на щетите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 мьрсулана

    56 11 Отговор
    а що се мьлчu че е крещял на чист украински

    Коментиран от #28

    11:39 29.09.2025

  • 5 123456

    28 3 Отговор
    Това е някой доктор бежанец

    11:40 29.09.2025

  • 6 Пак

    20 0 Отговор
    милостив бил , че не е убивал хора , като Жоро Павето , а е чупил само витрини .

    11:40 29.09.2025

  • 7 Коня Солтуклиева

    33 1 Отговор
    Първо е пробвал със "Сезам, отвори се!",
    после се е изнервил Аладин....
    .... Полицията "опитва" да установи самоличноста му...:))

    11:41 29.09.2025

  • 8 мьрсулана

    26 1 Отговор
    а що "мьлчu" е цензурирано ?
    коя от мисирките са й казали да си трае ?

    11:41 29.09.2025

  • 9 Наркомани

    19 0 Отговор
    Е защо някой не му наби камбаната на тази утайка ??????

    11:41 29.09.2025

  • 10 честен ционист

    9 29 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Васко напълни София с рускоезични, даже е окачил и украинското знаме на общината. София съвсем е заприличал на пропаднал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов. Навсякъде из градския транспорт се носят хитове на Мурат Тхагалегов.

    Коментиран от #22

    11:42 29.09.2025

  • 11 Някой

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Може да е британец. Особено покрай футболни мачове се проявяват навсякъде. На техни мачове ги е страх от наказания.
    Въпросът е да не са по подбор магазините. Нещо конкретно да не е харесвал. Или да са конкуренция.

    11:42 29.09.2025

  • 12 Хи хи

    20 7 Отговор
    Това ще е укра

    Коментиран от #14, #15

    11:45 29.09.2025

  • 13 Прогноза

    37 5 Отговор
    Британец , предполагам . Ако беше руснак мисирките щяха да джафкат без спиране .

    Коментиран от #21

    11:46 29.09.2025

  • 15 Опорка

    5 10 Отговор

    До коментар #12 от "Хи хи":

    Нали украинците били руснаци, значи е руска.

    11:50 29.09.2025

  • 16 Руски език

    15 5 Отговор
    Гражданите на Украйна перат яко и само на руски език.
    Щот другия не го знаят
    Децата в руските училища учат на руски език.
    Как не им направиха тук едно ... украинско училище поне?!

    11:55 29.09.2025

  • 17 явно е бил

    13 2 Отговор
    със замаглен скоростомер...

    11:56 29.09.2025

  • 18 Ами

    5 5 Отговор
    Някой е наел гадния афганец да троши там?

    11:58 29.09.2025

  • 19 Руснак е

    7 14 Отговор
    Затова го крият!

    Коментиран от #24

    12:01 29.09.2025

  • 21 Честни журналя няма

    6 9 Отговор

    До коментар #13 от "Прогноза":

    80% от мисирките са на руски грантове.

    12:02 29.09.2025

  • 22 Олеле

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Не Терзиев напълни Бг с всякаква измет!

    Коментиран от #31

    12:02 29.09.2025

  • 23 Странно?!

    13 4 Отговор
    ,,Полицията се опитва да разкрие самоличността му."
    Пък казвате-,,чужденец"...?!
    Да не би да е крещял-,,Слава Украине!"...?;

    12:03 29.09.2025

  • 24 Украинец е

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Руснак е":

    Има разлика!

    Коментиран от #25

    12:04 29.09.2025

  • 25 честен ционист

    9 4 Отговор

    До коментар #24 от "Украинец е":

    Няма разлика, скоро всички украинци ще станат пак руснаци.

    12:09 29.09.2025

  • 26 чужденеца е УКРАИНЕЦ

    9 3 Отговор
    Пишат нежно чужденец за не ви казват истината медиите.

    12:10 29.09.2025

  • 27 чичовото

    9 0 Отговор
    И аз питам каква народност е чужденеца.Всички питаме.Вие когато публикувахте новината не си ли зададохте този въпрос?

    12:11 29.09.2025

  • 28 Само дето

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "мьрсулана":

    украинците не говорят украински ......

    Коментиран от #33

    12:12 29.09.2025

  • 30 Карлос Друсар

    6 0 Отговор
    Умилено не пишат националността на тази утaйка. С "чужденец" удобно си измиват ръцете.

    12:17 29.09.2025

  • 31 Терзиев

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Олеле":

    е същият, като останалите... Безродник и безбожник...

    12:23 29.09.2025

  • 32 Атлантик

    3 2 Отговор
    От на Меркел инжинерите ли е или от от Боко украинците?

    12:38 29.09.2025

  • 33 Кит

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Само дето":

    Бъркаш, друже, лично съм срещал украинци, които говорят на украински.
    Даже мога да се обзаложа, че от 10 украинци поне един може да говори на мова!

    12:47 29.09.2025

  • 34 Разкарайте

    1 0 Отговор
    тая подчовешка сган от глобалния юг. Нямат място тук. Да заминават в Дойчостан

    13:01 29.09.2025