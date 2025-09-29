Чужденец потроши седем витрини на столичния булевард „Мария Луиза”

Чужденец счупи седем витрини на столичния булевард „Мария Луиза”, научи NOVA. Хулиганската проява е станала снощи след 21:00 часа.
Сред обектите са магазини и хотели. В раницата на мъжа е открито паве.
Мъжът е задържан в 3-то РУ. Полицията се опитва да разкрие самоличността му.
Започват разпити на собствениците на обектите за установяване на размера на щетите.
4 мьрсулана
Коментиран от #28
11:39 29.09.2025
5 123456
11:40 29.09.2025
6 Пак
11:40 29.09.2025
7 Коня Солтуклиева
после се е изнервил Аладин....
.... Полицията "опитва" да установи самоличноста му...:))
11:41 29.09.2025
8 мьрсулана
коя от мисирките са й казали да си трае ?
11:41 29.09.2025
9 Наркомани
11:41 29.09.2025
10 честен ционист
До коментар #1 от "Трол":Васко напълни София с рускоезични, даже е окачил и украинското знаме на общината. София съвсем е заприличал на пропаднал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов. Навсякъде из градския транспорт се носят хитове на Мурат Тхагалегов.
Коментиран от #22
11:42 29.09.2025
11 Някой
До коментар #1 от "Трол":Може да е британец. Особено покрай футболни мачове се проявяват навсякъде. На техни мачове ги е страх от наказания.
Въпросът е да не са по подбор магазините. Нещо конкретно да не е харесвал. Или да са конкуренция.
11:42 29.09.2025
12 Хи хи
Коментиран от #14, #15
11:45 29.09.2025
13 Прогноза
Коментиран от #21
11:46 29.09.2025
15 Опорка
До коментар #12 от "Хи хи":Нали украинците били руснаци, значи е руска.
11:50 29.09.2025
16 Руски език
Щот другия не го знаят
Децата в руските училища учат на руски език.
Как не им направиха тук едно ... украинско училище поне?!
11:55 29.09.2025
17 явно е бил
11:56 29.09.2025
18 Ами
11:58 29.09.2025
19 Руснак е
Коментиран от #24
12:01 29.09.2025
21 Честни журналя няма
До коментар #13 от "Прогноза":80% от мисирките са на руски грантове.
12:02 29.09.2025
22 Олеле
До коментар #10 от "честен ционист":Не Терзиев напълни Бг с всякаква измет!
Коментиран от #31
12:02 29.09.2025
23 Странно?!
Пък казвате-,,чужденец"...?!
Да не би да е крещял-,,Слава Украине!"...?;
12:03 29.09.2025
24 Украинец е
До коментар #19 от "Руснак е":Има разлика!
Коментиран от #25
12:04 29.09.2025
25 честен ционист
До коментар #24 от "Украинец е":Няма разлика, скоро всички украинци ще станат пак руснаци.
12:09 29.09.2025
26 чужденеца е УКРАИНЕЦ
12:10 29.09.2025
27 чичовото
12:11 29.09.2025
28 Само дето
До коментар #4 от "мьрсулана":украинците не говорят украински ......
Коментиран от #33
12:12 29.09.2025
30 Карлос Друсар
12:17 29.09.2025
31 Терзиев
До коментар #22 от "Олеле":е същият, като останалите... Безродник и безбожник...
12:23 29.09.2025
32 Атлантик
12:38 29.09.2025
33 Кит
До коментар #28 от "Само дето":Бъркаш, друже, лично съм срещал украинци, които говорят на украински.
Даже мога да се обзаложа, че от 10 украинци поне един може да говори на мова!
12:47 29.09.2025
34 Разкарайте
13:01 29.09.2025