Чужденец потроши седем витрини на столичния булевард „Мария Луиза”

Чужденец счупи седем витрини на столичния булевард „Мария Луиза”, научи NOVA. Хулиганската проява е станала снощи след 21:00 часа.

Сред обектите са магазини и хотели. В раницата на мъжа е открито паве.

Мъжът е задържан в 3-то РУ. Полицията се опитва да разкрие самоличността му.

Започват разпити на собствениците на обектите за установяване на размера на щетите.