Прокурор: Не мога да ви кажа къде е Пепи Еврото

29 Септември, 2025 14:03 781 4

Проведе се поредно заседание в Софийския градски съд по делото срещу бившия шеф на столичното следствие

Прокурор: Не мога да ви кажа къде е Пепи Еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Поредно заседание в Софийския градски съд по делото срещу бившия шеф на столичното следствие Петьо Петров-Еврото. То се води задочно, тъй като Петров повече от 2 години е в неизвестност.

Бившият следовател е подсъдим за документна измама в големи размери, която е особено тежък случай и се наказва с от 10 до 20 години затвор. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови.

Той е обвинен и за това, че с подправени документи преди 5 години е получил от специализираната прокуратура имущество за над 1,3 млн. лв., собственост на Илия Златанов. Това имущество е било иззето преди това по досъдебно производство на прокуратурата.

„Съдът докладва справка, че не е издирен. Не мога да ви кажа къде”, заяви наблюдаващият прокурор Ивайло Петров.

Днес в съда трябваше да се яви и бившата съпруга на Петьо Петров - Любена Петрова, но тя уведомила, че е болна и няма да присъства. Тя също беше обвинена по делото, но впоследствие тези обвинения бяха свалени и сега тя е само свидетел.

През юни Илия Златанов продиктува на съда адрес на Петров в Солун, където по негови данни живее. Въпреки това от тогава до сега информация от МВР за издирването му няма.


  • 1 ти да видиш

    9 0 Отговор
    Не мога, не искам, няма пък...

    14:07 29.09.2025

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Тъпото прокурорче въобще не му е работа къде е мазното евро. Неговата задача е съвсем друго и тя му се спуска отгоре

    14:28 29.09.2025

  • 3 пери

    2 0 Отговор
    Който търси, намира.
    Ако е някой друг, бързо ще го намерят, ама този е много неудобен за намиране. И затова е толкоз "трудно". Ако обявят парична награда, ще стане къде-къде по-бързо и лесно. И колкото по-голяма сумата, толкова повече желаещи ще се намерят.

    14:29 29.09.2025

  • 4 пепи ойрото

    2 0 Отговор
    на вилата съм не ме безпокойте броя

    14:33 29.09.2025