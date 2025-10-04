Двама мародери, с много пари в тях, са задържани в "Елените"

Полицията е задържала двама мародери в района на плажа на курортен комплекс "Елените".

По информация на БНР в тях са открити големи суми пари, включително много голяма сума в евро. Намерени са и ключове от стаи.

Задържаните са от Свети влас. Те са заподозрени за обири на жилища в района.

Разследването продължава. Задържаните са криминално проявени.