Двама мародери, с много пари в тях, са задържани в "Елените"

Полицията е задържала двама мародери в района на плажа на курортен комплекс "Елените".
По информация на БНР в тях са открити големи суми пари, включително много голяма сума в евро. Намерени са и ключове от стаи.
Задържаните са от Свети влас. Те са заподозрени за обири на жилища в района.
Разследването продължава. Задържаните са криминално проявени.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хан Крум
20:22 04.10.2025
3 Спецназ
Хотела нависоко, водата над 3-4 метра нема да се вдигне, хотела на 10 отгоре,
ТЪПАКА се евакуира по без гащи и с заминал и пари и всичко и
го откарали у Бургас! САМО ТАКА, Баце, ЖИК-ТАК!
Коментиран от #9
20:24 04.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Буха ха
20:26 04.10.2025
6 Бай Груди Сапа
20:29 04.10.2025
7 Цензура
20:47 04.10.2025
8 УдоМача
20:52 04.10.2025
9 С наводненията никога не се знае
До коментар #3 от "Спецназ":Трябва да се радваш, ако не падне и не те затрупа!
20:53 04.10.2025
10 гага уzzи
20:53 04.10.2025
11 Българин
20:55 04.10.2025
12 „МНОГО УСПЕШЕН ЛЕТЕН СЕЗОН”
20:56 04.10.2025
13 СЪВЕТ
20:57 04.10.2025