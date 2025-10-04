Новини
Крими »
Двама мародери, с много пари в тях, са задържани в "Елените"

Двама мародери, с много пари в тях, са задържани в "Елените"

4 Октомври, 2025 20:15 1 116 13

  • мародери-
  • арестувани-
  • пари-
  • евро-
  • ключове-
  • стаи

Намерени са и ключови от стаи

Двама мародери, с много пари в тях, са задържани в "Елените" - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Полицията е задържала двама мародери в района на плажа на курортен комплекс "Елените".

По информация на БНР в тях са открити големи суми пари, включително много голяма сума в евро. Намерени са и ключове от стаи.

Задържаните са от Свети влас. Те са заподозрени за обири на жилища в района.

Разследването продължава. Задържаните са криминално проявени.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хан Крум

    20 1 Отговор
    Да се режат ✋✋

    20:22 04.10.2025

  • 3 Спецназ

    5 2 Отговор
    ИМА СЕКАКВИ ТЪПАЦИ!

    Хотела нависоко, водата над 3-4 метра нема да се вдигне, хотела на 10 отгоре,

    ТЪПАКА се евакуира по без гащи и с заминал и пари и всичко и
    го откарали у Бургас! САМО ТАКА, Баце, ЖИК-ТАК!

    Коментиран от #9

    20:24 04.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Буха ха

    14 0 Отговор
    Ммангасари?

    20:26 04.10.2025

  • 6 Бай Груди Сапа

    14 0 Отговор
    Вероятно са били от почистващата фирма :) ха ха

    20:29 04.10.2025

  • 7 Цензура

    6 0 Отговор
    По старите закони мародерството се наказва със СМЪРТ !!! Oбесете ги.

    20:47 04.10.2025

  • 8 УдоМача

    4 0 Отговор
    Мародерите в много страни, включително наричащи себе си цивилизовани мародерите не се задържат а се отстрелват, както от граждани, така и от полицията - неписан закон!!!

    20:52 04.10.2025

  • 9 С наводненията никога не се знае

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Трябва да се радваш, ако не падне и не те затрупа!

    20:53 04.10.2025

  • 10 гага уzzи

    1 2 Отговор
    от иzpaждане

    20:53 04.10.2025

  • 11 Българин

    1 0 Отговор
    Орки, сър! В Елените по туй време има само руски мигранти, да?

    20:55 04.10.2025

  • 12 „МНОГО УСПЕШЕН ЛЕТЕН СЕЗОН”

    1 0 Отговор
    ТОВА СИГУРНО СА ОНЕЗИ ДВАМАТА ОТ ДАИ...

    20:56 04.10.2025

  • 13 СЪВЕТ

    0 0 Отговор
    Надупват се отварят бузите и слагат надпис ВХОД СВОБОДЕН

    20:57 04.10.2025