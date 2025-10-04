Тълпа окупира плажа в Царево заради довлачени от стихията банкноти. Двама мародери са задържани с много пари в Елените

На плажа в Царево вчера се появиха групи от хора, търсещи пари, предаде БНТ.
Много от тях си тръгнаха с банкноти от 50 и 100 лева, но останаха безмълвни пред медиите. Не е ясно какъв е източникът на парите и дали репортажите за изчезнал сейф от автосервиз с пари и документация не са провокирали мародерите да търсят банкноти край морето.
"Сейфът го няма. Копае багерът, но все още няма нищо. Това е! При когото падне огънят, той ще гори", каза Цанко Илиев, отговорник на фирмата.
Полицията е задържала двама мародери в района на плажа на курортен комплекс "Елените".
По информация на БНР в тях са открити големи суми пари, включително много голяма сума в евро. Намерени са и ключове от стаи.
Задържаните са от Свети влас. Те са заподозрени за обири на жилища в района.
Задържаните са криминално проявени.
"В тях бяха намерени 4500 евро – основно купюри по 500 и 200 евро. Банкнотите са сравнително нови. Установихме още голяма връзка с ключове за секретни брави, както куфар с два лаптопа, скъпи парфюми и луксозни дрехи", съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов, цитиран от БТА.
По случая е образувано досъдебно производство. "Тепърва ще се извършват процесуално-следствени действия. Ще се установяват следи и произход на вещите", допълни директорът на полицията.
Работата по случая продължава.
Охраняват се всички подстъпи към ваканционно селище "Елените", включително и плажната ивица, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас, цитирани от БТА.
Около постройките в "Елените" все още има много клони и наноси. Претърсва се навсякъде.
По първоначални данни жената, която бе открита мъртва в една от вилните сгради е с руски паспорт. Тя е четвъртата жертва при бедствието във ваканционното селище.
Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи пред журналисти, че в късния следобед екипите са успели да влязат в най-тежкия район от бедствието. Утре продължават мероприятията по почистването.
