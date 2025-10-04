Новини
Крими »
Тълпа окупира плажа в Царево заради довлачени от стихията банкноти. Двама мародери са задържани с много пари в Елените

Тълпа окупира плажа в Царево заради довлачени от стихията банкноти. Двама мародери са задържани с много пари в Елените

4 Октомври, 2025 20:15, обновена 5 Октомври, 2025 03:09 5 840 63

  • мародери-
  • арестувани-
  • пари-
  • евро-
  • ключове-
  • стаи

Охраняват се всички подстъпи към ваканционното селище

Тълпа окупира плажа в Царево заради довлачени от стихията банкноти. Двама мародери са задържани с много пари в Елените - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

На плажа в Царево вчера се появиха групи от хора, търсещи пари, предаде БНТ.

Много от тях си тръгнаха с банкноти от 50 и 100 лева, но останаха безмълвни пред медиите. Не е ясно какъв е източникът на парите и дали репортажите за изчезнал сейф от автосервиз с пари и документация не са провокирали мародерите да търсят банкноти край морето.

"Сейфът го няма. Копае багерът, но все още няма нищо. Това е! При когото падне огънят, той ще гори", каза Цанко Илиев, отговорник на фирмата.

Полицията е задържала двама мародери в района на плажа на курортен комплекс "Елените".

По информация на БНР в тях са открити големи суми пари, включително много голяма сума в евро. Намерени са и ключове от стаи.

Задържаните са от Свети влас. Те са заподозрени за обири на жилища в района.

Задържаните са криминално проявени.

"В тях бяха намерени 4500 евро – основно купюри по 500 и 200 евро. Банкнотите са сравнително нови. Установихме още голяма връзка с ключове за секретни брави, както куфар с два лаптопа, скъпи парфюми и луксозни дрехи", съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов, цитиран от БТА.

По случая е образувано досъдебно производство. "Тепърва ще се извършват процесуално-следствени действия. Ще се установяват следи и произход на вещите", допълни директорът на полицията.

Работата по случая продължава.

Охраняват се всички подстъпи към ваканционно селище "Елените", включително и плажната ивица, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас, цитирани от БТА.

Около постройките в "Елените" все още има много клони и наноси. Претърсва се навсякъде.

По първоначални данни жената, която бе открита мъртва в една от вилните сгради е с руски паспорт. Тя е четвъртата жертва при бедствието във ваканционното селище.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи пред журналисти, че в късния следобед екипите са успели да влязат в най-тежкия район от бедствието. Утре продължават мероприятията по почистването.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хан Крум

    58 5 Отговор
    Да се режат ✋✋

    Коментиран от #16

    20:22 04.10.2025

  • 3 Спецназ

    18 8 Отговор
    ИМА СЕКАКВИ ТЪПАЦИ!

    Хотела нависоко, водата над 3-4 метра нема да се вдигне, хотела на 10 отгоре,

    ТЪПАКА се евакуира по без гащи и с заминал и пари и всичко и
    го откарали у Бургас! САМО ТАКА, Баце, ЖИК-ТАК!

    Коментиран от #9

    20:24 04.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бай Груди Сапа

    42 2 Отговор
    Вероятно са били от почистващата фирма :) ха ха

    20:29 04.10.2025

  • 7 Цензура

    60 2 Отговор
    По старите закони мародерството се наказва със СМЪРТ !!! Oбесете ги.

    20:47 04.10.2025

  • 8 УдоМача

    48 1 Отговор
    Мародерите в много страни, включително наричащи себе си цивилизовани мародерите не се задържат а се отстрелват, както от граждани, така и от полицията - неписан закон!!!

    20:52 04.10.2025

  • 9 С наводненията никога не се знае

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Трябва да се радваш, ако не падне и не те затрупа!

    20:53 04.10.2025

  • 10 гага уzzи

    10 22 Отговор
    от иzpaждане

    20:53 04.10.2025

  • 11 Българин

    14 26 Отговор
    Орки, сър! В Елените по туй време има само руски мигранти, да?

    Коментиран от #15

    20:55 04.10.2025

  • 12 „МНОГО УСПЕШЕН ЛЕТЕН СЕЗОН”

    32 0 Отговор
    ТОВА СИГУРНО СА ОНЕЗИ ДВАМАТА ОТ ДАИ...

    20:56 04.10.2025

  • 13 СЪВЕТ

    17 1 Отговор
    Надупват се отварят бузите и слагат надпис ВХОД СВОБОДЕН

    20:57 04.10.2025

  • 14 Задържаните са криминално проявени

    27 0 Отговор
    от Свети влас
    непознати на полицията
    вероятно пуснати срещу подписка скоро

    21:05 04.10.2025

  • 15 аве бълхарино

    22 6 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    кво се правиш на замаян
    пълно е с твои братя урк по слънчака и наоколо с хиляди

    Коментиран от #21

    21:07 04.10.2025

  • 16 Дааа

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хан Крум":

    Само това е решението

    21:12 04.10.2025

  • 17 Вужъст

    26 2 Отговор
    А на Царево една сюрия мародери търси някава каса с пари и злато по плажа🙄

    Коментиран от #19

    21:13 04.10.2025

  • 18 Хсха

    25 4 Отговор
    Бре тези украйнци много бедни бе?
    АКДЕ братя българи да се напънем и още да дадем!

    21:16 04.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Прокопи

    9 3 Отговор
    Отрежете им ръцете!!!😡

    21:22 04.10.2025

  • 21 Все циганино,

    17 1 Отговор

    До коментар #15 от "аве бълхарино":

    мародерите са твои събратя, има вече инфо за това!

    Коментиран от #22

    21:22 04.10.2025

  • 22 Абе циганино,

    14 2 Отговор

    До коментар #21 от "Все циганино,":

    на дезинфектант!

    21:23 04.10.2025

  • 23 пожелание

    20 1 Отговор
    Разстрел на мястото където са хванати , без корумпитани магистрати !!

    21:24 04.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сатана Z

    18 1 Отговор
    И от кога 4500€ станаха "много пари" както се твърди в заглавието ,а в Царево прииждат иманяри отвсякъде за да търсят сейф със 100 000 кеш!

    Коментиран от #38

    21:34 04.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ганев

    19 8 Отговор
    ЧЛЕН 2...АЛИНЕЯ4....ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ....КРАЖБИТЕ СЕ...НАКАЗВАТ СЪС РАСТРЕЛ...КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #30, #36

    21:36 04.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 оня

    20 3 Отговор
    в такава ситуация ,мародерството би трябвало да се наказва със смъртна присъда!

    21:39 04.10.2025

  • 30 Стига

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "ганев":

    си лъгал, бе, поне да я беше прочел.

    21:40 04.10.2025

  • 31 Мдаааа

    18 2 Отговор
    ТОВА НЕ СА ЛИ САМО ЧАСТНИ ИМОТИ ? НЕЗАКОННО ПОСТРОЕНИ ИЛИ ПОНЕ 2/3 ОТ ТЯХ . КАКВО ОХРАНЯВАТ ЗАПТИЕТАТА ? ДА СИ ПОЛЗВАТ ТЯХНАТА ОХРАНА . АЗ ТАМ НЕ МОГА ДА ВЛЯЗА

    21:41 04.10.2025

  • 32 Майстора

    16 2 Отговор
    Егати голямата сума.По малко от месечната заплата на автора на статията.

    21:42 04.10.2025

  • 33 Тома

    18 2 Отговор
    Ако тези са пипали на бати Бойко тиквата в чекмеджето с новите евро по 500 веднага да се закарат в зайчарника.

    21:42 04.10.2025

  • 34 М..ръсен

    12 1 Отговор

    До коментар #28 от "Б🍑лгария":

    циганин!

    21:42 04.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Крали Марко

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "ганев":

    Научи Български език бе,Сървул !!!

    Коментиран от #39

    21:54 04.10.2025

  • 37 Гошо

    1 7 Отговор
    Купюри по 500 отдавна са спрени и изтеглени, от 2018

    Коментиран от #40, #51

    21:58 04.10.2025

  • 38 Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сатана Z":

    На авто сервиз,Ъ?
    Тоз ший сменял масла и филтри, и пълнил автоклиматици с вздхУЙ

    22:01 04.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Вуте

    10 0 Отговор

    До коментар #37 от "Гошо":

    Кой ти разправя тези глупости? Купюрите по 500 евро са в обръщение и ги има много.

    Коментиран от #62

    22:06 04.10.2025

  • 41 Бензино Наполони

    15 0 Отговор
    Сурови са наказанията за мародерство и така трябва.

    22:08 04.10.2025

  • 42 Хайрсъзина

    12 1 Отговор
    По време на война дори враг паднал на земята ранен или убит и мародер да обръща джобовете му се застрелва на мига.

    22:12 04.10.2025

  • 43 Оня с катъра

    16 0 Отговор
    Знам от възрастни хора, че по време на бомбардировките в София през 1944г., където са хващани мародери са ги застрелвали на място.

    22:17 04.10.2025

  • 44 az СВО Победа80

    9 1 Отговор
    Не трябва да се забравя, че в комплекса имало и много банкомати.

    Коментиран от #49

    22:19 04.10.2025

  • 45 Николай

    3 15 Отговор
    Миналата година бях във Валенсия по време на потопа там Стотици коли даже бунгала и малки къщи плуваха по улиците Там не е по различно от бг със застрояването и неправилно строителство Но за разлика от тук Там много рядко чух някой да обвинява хора или държавата. А по скоро всички коментираха , че и каквито предпазни мерки се предприемат Човек е безсилен пред природата Държавата трябва да помогне на засегнатите общини За бързо възтановяване на инфраструктурата

    Коментиран от #47

    22:27 04.10.2025

  • 46 123456

    8 0 Отговор
    ей сега е моментът да си избереш кола от плажа ...

    22:28 04.10.2025

  • 47 сериозно

    25 0 Отговор

    До коментар #45 от "Николай":

    ли държавата трябва да помогне да се поправят щетите в частните имоти, построени в дерета? А къде беше държавата когато изгоряха къщите на старците в бедните села? Те не бяха построени в сухи дерета, обаче дъравата даде на старците по малко над 300 лв. и каза, че е трябва ло да се застраховат. Тези милионери защо не са се застраховали? А ако са застраховани, защо държавата трябва да възстанови щетите? Като отидеш на Елените никъде не можещ да мръднеш, навсякъде има бариери и надписи "частна собственост". Там са имотите на тези, които искаха по-малко държава, сега защо търсят държавата? Да се оправят, нямам никакво намерение да съжалявам алчните сноби, които нито мислят, нито се съобразяват с държвата и природата.

    22:38 04.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Сашко

    6 7 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа80":

    За Руския комплекс построен в коритото на реката ли говориш ,за който изсякоха горите и сега ще вземат обезщетения от данъците на всички работещи бедняци?

    Коментиран от #60

    22:46 04.10.2025

  • 50 Коко

    10 4 Отговор
    Колкото задържаха спящия Буда при шкафче с кюлчета злато и банкноти в хиляди по 500 Евро,
    толкова и тези ще окошарят!
    Държавата е Пунта Мара!

    22:51 04.10.2025

  • 51 ББПП

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Гошо":

    500 € не се емитира от 27 април 2019 г. Банкнотата от 500 € ще запази трайно стойността си, като всички купюри евробанкноти, и ще може да бъде обменяна по всяко време във всяка национална централна банка в еврозоната.

    23:18 04.10.2025

  • 52 А защо

    6 1 Отговор
    са задържани? Тия не трябва ли направо да се трепят и да се прибавят към жертвите на бедствието. Така ще бъде справедливо и демокраатично, а също и много поучително. То и без товя файда от тях няма.

    23:18 04.10.2025

  • 53 Гръч

    8 3 Отговор
    В тоя бардак на мутри е пълно с укронацисти и мрсни пари

    23:30 04.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Васо

    11 0 Отговор
    Защо полиция ше охранява хотелите и имуществото на мутрите? Да си наемат частна охрана. Аз не искам да плащам на Полиция да охранява частни имоти. Освен тива тези хотели са построени с крадени от нас пари. Значи не можаха да хванат мутрите с крадени пари от по 45 милиона евро, кигато строеха незаконните хотели , хванали някакви въшкари с по 4500 евро... Измет. И чак тъпан бият- голяма сума пари... Мухахахха... Това голама сума пари ли е бе, утайки?

    00:01 05.10.2025

  • 57 ганев

    9 0 Отговор
    НАЙ ГОЛЕМИЯТ...И ЧЕСТЕН СЪДИЯ...Е ПРИРОДАТА....ОПРАЙ..ГИ..ЗА НУЛА ВРЕМЕ

    00:03 05.10.2025

  • 58 ИСТИНАТА

    8 1 Отговор
    Тези мародери са от шайката на ТУТУ и ШИШИ!

    00:16 05.10.2025

  • 59 ИСТИНАТА

    5 1 Отговор
    Тези мародери са от шайката на ТУТУ и ШИШИ!

    00:29 05.10.2025

  • 60 az СВО Победа80

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Сашко":

    В който българската колониална администрация с парите на всички българи е настанила и години наред издържа украински търтеи ....

    За него говоря!

    01:10 05.10.2025

  • 61 Икак

    0 0 Отговор
    Решихте,че е мародер а не български герой,който взема от богатите бандити,за да помага на бедните?Не свърши ли тая пдрс ия

    01:20 05.10.2025

  • 62 Ха ха

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "Вуте":

    Ела в Европа и плати в магазин с банкнота от 500евро.Има да я оглеждат.Само където и полиция няма да извикат да я проверяват.И обикновено нямат да ти върнат,защото каса щом натрупа 300-400 евро ги предава парите в офиса.

    01:29 05.10.2025

  • 63 Тони

    2 0 Отговор
    Коритото на река Козлука в Елените е застроено в периода на тройната коалиция БСП – НДСВ – ДПС и първото правителство на ГЕРБ“
    В Елените е строено върху самата река. Хотели, парк, амфитеатър, спортни игрища, басейни и т.н. И всичко това за последните 20 години

    02:30 05.10.2025