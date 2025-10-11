Полицията хвана Зъбчето и Змея

При акция на служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) днес са задържани двама души за кражба на накити и автомобил, каза на брифинг пред медиите Николай Пелтеков, началник сектор "Престъпления, свързани с моторни превозни средства" към СДВР, предаде БНР.

Двамата са известни на полицията, единият е на 44 години, по прякор "Зъбчето", другият - на 52 години, по прякор "Змея", е лежал в затвора вече.



На 2 октомври те са откраднали накити от апартамент и автомобил. Получена е информация за крадците и е започнало тяхното издирване. Открити са днес около 13:00 ч. и са задържани. Колата била намерена с поставени регистрационни табели на друга, които са били обявени за откраднати, каза още Пелтеков.



Той посочи, че е на лице е спад в кражбите на автомобили в София с 48 % в сравнение с предходните години.



Разследването продължава и очакваме да открием още откраднати от тях предмети от предишни престъпления, заяви Пелтеков.