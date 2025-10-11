Новини
Полицията хвана Зъбчето и Змея

11 Октомври, 2025 18:24, обновена 11 Октомври, 2025 18:27 1 029 6

  • арест-
  • кражби-
  • накити-
  • автомобил

Двамата са задържани за кражба на накити и автомобил

Полицията хвана Зъбчето и Змея - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При акция на служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) днес са задържани двама души за кражба на накити и автомобил, каза на брифинг пред медиите Николай Пелтеков, началник сектор "Престъпления, свързани с моторни превозни средства" към СДВР, предаде БНР.

Двамата са известни на полицията, единият е на 44 години, по прякор "Зъбчето", другият - на 52 години, по прякор "Змея", е лежал в затвора вече.

На 2 октомври те са откраднали накити от апартамент и автомобил. Получена е информация за крадците и е започнало тяхното издирване. Открити са днес около 13:00 ч. и са задържани. Колата била намерена с поставени регистрационни табели на друга, които са били обявени за откраднати, каза още Пелтеков.

Той посочи, че е на лице е спад в кражбите на автомобили в София с 48 % в сравнение с предходните години.

Разследването продължава и очакваме да открием още откраднати от тях предмети от предишни престъпления, заяви Пелтеков.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уса

    8 1 Отговор
    Това зъбче го хващат цял живот нахранват го и пускат

    18:29 11.10.2025

  • 2 Коста

    7 0 Отговор
    Накрая хвана на змея най-дългото от 3те.

    18:29 11.10.2025

  • 3 Оелтеков съм

    4 0 Отговор
    ХВахме на змея средния зъб.

    18:33 11.10.2025

  • 4 Милицията

    3 0 Отговор
    хвана зъбчето докато опрашваше змея...

    18:38 11.10.2025

  • 5 Пимпарев

    7 0 Отговор
    "Зъбчато" и "Змея" задържани от Началник Следствие Пелтеков...?Сюжет за файлетон.

    18:40 11.10.2025

  • 6 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    3 0 Отговор
    Пак са хванали 2-ма кокошкари, а Борисов и Пеевски се разхождат, пазени от МВР, НСО и Делта Гард, за да ги пази от любовта на народа.

    18:50 11.10.2025