Задържаха две жени за фалшиви онлайн кредити

14 Октомври, 2025 22:51 324 0

Жертвите на схемата са над 30 души от различни населени места

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията задържа две жени, заподозрени в серия от измами с фалшиви онлайн обяви за кредити. Те предлагали заеми на хора с лоша кредитна история, но вместо да им помогнат, ги подвеждали да превеждат пари, които никога не се връщали, съобщи Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Акцията е проведена на територията на София, Кюстендил, Бургас и ловешкото село Румянцево. В нея участвали екипи от сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ и областните дирекции в Стара Загора, Ловеч, Кюстендил и Бургас, под ръководството на Районната прокуратура в Стара Загора.

Двете задържани – 33-годишна жена от Кюстендил и 68-годишна от Благоевград – публикували обяви в социални мрежи, с които предлагали кредити дори на хора с лошо досие в банките. След като потенциални клиенти проявели интерес, комуникацията се прехвърляла в чат приложения, а след това и по телефона.

Жените уверявали кандидатите, че за да получат заема, първо трябва да преведат „такса за одобрение“ – процент от сумата, чрез паричен превод. След като получели парите, измамничките прекъсвали всякакъв контакт.

При претърсвания на три адреса в Кюстендил, Бургас и село Румянцево, полицията е иззела мобилни телефони, SIM карти, бележки, тефтери и други доказателства, свързани с престъпната дейност. Жените са задържани за срок до 24 часа.

По първоначални данни жертвите на схемата са над 30 души от различни населени места. Разследването продължава, за да се установи дали двете жени са свързани и с други подобни измами.


България
