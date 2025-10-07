Новини
15 години затвор за банкерката, измамила футболиста Мартин Петров с близо 2 млн. лв.

7 Октомври, 2025 11:36

Присъдата на Софийския градски съд подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд

15 години затвор за банкерката, измамила футболиста Мартин Петров с близо 2 млн. лв. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес Софийският градски съд (СГС) постанови присъда, с която банкерка е призната за виновна в извършването на измами на обща стойност близо 1,8 млн. лв. Съдът ѝ наложи наказание лишаване от свобода за срок от 15 години при първоначален общ режим, както и конфискация на цялото ѝ имущество. Подсъдимата е лишена и от правото да упражнява дейност като материално отговорно лице за срок от 15 години, изброява dariknews.bg.

Според прокуратурата жената е работила в столична банка, където обслужвала клиенти с високи доходи. Сред тях бил и футболистът Мартин Петров.

Той предоставил право за достъп до сметките си само на ограничен кръг лица, включително и на подсъдимата като свой личен банкер. Право да оперират със средствата му имали единствено неговата съпруга и родители.

Възползвайки се от изградените отношения през първата половина на 2010 г. банкерката предложила на Петров да инвестира парите си с нейна помощ. За целта футболистът издал пълномощно, но впоследствие тя започнала да извършва преводи и операции над определените от него лимити.

В периода от 26 януари 2012 г. до 16 юни 2017 г. тя съставяла и използвала неистински и електронни документи – нареждания за преводи, потвърждения и фалшиви заверки от името на клиента. Така заблуждавала колегите си, че има право да извършва операции със сметките на футболиста.

Чрез тези си действия тя се облагодетелствала със 786 637,96 лв. и позволила на две други лица, физическо и юридическо, да усвоят съответно 4900 лв. и 413 788,82 лв. Общо измамите са 52 на брой.

В периода от 3 април 2012 г. до 16 март 2016 г. подсъдимата 62 пъти заблудила колегите си, че действа по нареждане на Петров или на упълномощено от него лице. По този начин тя изтеглила от сметките му 583 346,41 лв.

Присъдата на Софийския градски съд подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Припомняме, че скандалът с източените милиони от сметките на Мартин Петров избухна на 17 ноември 2017 г., когато самият той призна, че е бил ограбен от личната си банкерка Ирина. В периода 2007-2017 г. тя е източила близо 2 млн. лева. 10 месеца преди да бъде разкрита липсата на парите на бившия футболист, служителката била уволнена от банката. Никой обаче не информирал Петров за промяната на обстоятелствата.


  • 1 Даниел

    22 1 Отговор
    Представям си на корумпираните депутати откраднали млрд какви трябва да са им присъдите.

    Коментиран от #5

    11:38 07.10.2025

  • 3 само затвор за измамниците

    11 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата се занимава и с телефонни измами.

    11:50 07.10.2025

  • 4 Да беше вазирала с тея пари

    4 0 Отговор
    В куба например или руския далечен север или иран ирак и няма връщане

    11:54 07.10.2025

  • 5 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даниел":

    Вероятно от инжекция нагоре.

    12:22 07.10.2025

  • 6 Късничко

    2 0 Отговор
    Явно са били много близки в извънработно време не вярвам да е глупак.Ще излезе след 5 год. и ще си харчи парите. Справка дюнерджията инкасо от Пловдив къде е сега. Или касиерът на Алфа банк.

    12:32 07.10.2025

  • 7 Бат Венце Сикаджията

    3 0 Отговор
    Ония с междузъбието не беше ли шеф на тази банка тогава? За него наказание що няма?

    12:33 07.10.2025

  • 8 демек накрая по малка присъда че е жена

    1 0 Отговор
    Присъдата на Софийския градски съд подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

    12:45 07.10.2025

  • 9 НРБ

    1 0 Отговор
    Осъдена задочно ! Къде е Ирина ? Още преди да се разкрие кражбата тя изчезна и потъна в дън земя....вървия я търси сега къде си харчи парите...

    12:53 07.10.2025