Aрести в България и още 4 държави при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро

23 Септември, 2025 14:25 594 2

Схемата е действала от 2018 г. и е засегнала жертви в 23 държави

Aрести в България и още 4 държави при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Координирана от Европейската служба за съдебно сътрудничество (Евроюст) операция разкри мащабна схема за измами с криптовалути, ощетила над 100 жертви с поне 100 млн. евро (118 млн. долара). Обиски са проведени в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България, а петима души, включително соченият за ръководител на схемата, са арестувани. Замразени са банкови сметки. У нас в акцията са участвали Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура - Пловдив.

Жертвите били примамвани чрез професионално изработени онлайн платформи с обещания за огромни печалби от криптоинвестиции. Вместо това средствата били прехвърляни и изпирани в Литва.

„Когато инвеститорите се опитвали да изтеглят парите си, от тях се изисквали допълнителни такси, след което сайтът изчезвал. В крайна сметка хората губели по-голямата част или дори всичките си средства“, посочват от Eurojust.

Схемата е действала най-малко от 2018 г. и е обхванала 23 държави. Сред жертвите има граждани на Германия, Франция, Италия и Испания.

Заподозреният организатор е обвинен в мащабна измама и пране на пари. Обиските са извършени миналата седмица, но подробностите станаха публични едва днес, 23 септември, заради текущи съдебни производства в различни държави.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    3 0 Отговор
    Едни измамници измамили други измамници. Сатоши прави биткойна да покаже един абсурд
    и ... стана най-богатият на земята.

    14:32 23.09.2025

  • 2 За размисъл

    0 0 Отговор
    Да се открадне надеждата на хората е най-голямото престъпление.
    В ироничен вид - южняците са умни, а северняците.... доверчиви.

    14:39 23.09.2025