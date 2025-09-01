Новини
Измамни схеми с кредити - как жертвите влизат във финансовия капан?

1 Септември, 2025

В тези измамни схеми комуникацията минава изцяло през дигитални канали

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

От няколко години е в оборот схемата с измама с кредити. Като измамата се извършва чрез публикуване на обява в социалната мрежа. По-голямата част от измамените лица се свързват с измамниците в социалната мрежа след като видят атрактивната обява за отпускане на кредит на хора с лошо ЦКП или запори. Правят контакт и след това страницата препраща към измамливия уебсайт. Уебсайтът периодично се променя, това заяви в "Денят започва" главен инспектор Златка Падинкова - началник на сектор "Измами" в ГДНП.

"След като потенциалните кандидати за отпускане на кредит проявят интерес те подават заявка. Страницата изглежда изключително реална. Попълва се необходимата информация - размер на кредита, срок за изплащане, месечната вноска. След това се въвеждат лични данни. Иска се и изпращане на личната карта, както и селфи на преносителя на личната карта. Разбира се, много бързо кандидатът е одобрен и се започва комуникация през електронна поща", поясни тя.

Преди да се финализира даването на кредита трябва да се заплати такса. Ако одобрението е в рамките на един ден заплащането е от 250 лева. Паричната сума трябва да бъде преведена на физическо лице. Но след това отново се появява пречка - трябва да бъдат легализирани документи. Съответно измамниците отново искат да бъде платена такса. В последствие кандидатът за кредит трябва да попълни декларация, която му се изпраща и той отново трябва да въведе информация, че той действително иска да усвои кредита. Тя трябва да бъде легализирана, което предполага отново заплащане на такса.

"Очевидно, колкото и нелогично да звучи, хората въобще не разсъждават рационално, когато имат спешна нужда от пари, особено, когато офертата е изключително изгодна. И затова ние казваме на хората, че когато нещо изглежда много изгодно и удобно - тогава е възможно да е измама".

Тя уточни, че в момента, в който ти поискат да заплатиш такса трябва веднага "да ти светне лампата, че се касае за измама". По думите ѝ няма финансова институция, която да предоставя сметка за превод на пари по банков път на физическо лице.

В тези измамни схеми комуникацията минава изцяло през дигитални канали. В тях участват финансови мулета от малцинствата, които си предоставят личните данни срещу заплащане.

Самата страница е харесана от близо 2000 последователи. Има голям брой споделяния и на обявата.

"Хората, които се връзват на обявата са хора, които имат финансова нужда, притиснати са и се нуждаят спешно от пари. Често това са и зависими хора".


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    400 процента годишна лихва си е капан.

    09:36 01.09.2025

  • 2 Я гле

    10 0 Отговор
    в който ти поискат да заплатиш такса трябва веднага "да ти светне лампата, че се касае за измама". Че аз само такси плащам?

    09:42 01.09.2025

  • 3 Ах Ох

    5 1 Отговор
    Парите на балъците трябва да бъдат прибирани по всеки възможен начин.

    Коментиран от #4, #8

    09:43 01.09.2025

  • 4 Боко

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ах Ох":

    Жалко е, НО си ПРАВ!!

    09:52 01.09.2025

  • 5 браво на полисманите

    2 0 Отговор
    ако се разкрива трудно , следователно се търсят доказателства . така се следи . година , две години, 3-4 години . колкото е нужно . на кой е схемата . на кой дава процент . колко е натрупал . с много пари се измъкват по лесно . е ружа я няма . имаше схемаджия боби . с радиото . игри . евангелисти събираха дарения . град на мечтите . чорни . та те се измъкват . но е тежко наказанието . много гърци експлоатираха бегейци 90 те г. неплащаха заплати , бягаха с парите , фалираха нарочно . та тези неща не са нещо ново . крият се възможни места за инвестиция . сега измислиха инв. злато . 2025 г. сме .

    10:03 01.09.2025

  • 6 На измамниците

    3 0 Отговор
    свещи да им купят с откраднатите пари.
    Църковни.

    10:05 01.09.2025

  • 7 има още измамници

    2 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    10:17 01.09.2025

  • 8 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ах Ох":

    Когато ви краде боико не пискате и го приемате за нормално,даже му ръкопляскате.

    10:42 01.09.2025