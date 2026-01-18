Новини
Крими »
Нова мащабна схема с лизингови коли от чужбина

Нова мащабна схема с лизингови коли от чужбина

18 Януари, 2026 11:00 2 707 24

  • схема-
  • измама-
  • лизингови коли

Вече са регистрирани над 50 случая на внесени лизингови коли от чужбина в страната, отбелязват и от националната полиция

Нова мащабна схема с лизингови коли от чужбина - 1
Кадър Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова измама с коли на лизинг в чужбина, които се внасят и се продават у нас. Или се пласират в автоморгите. Семейство лекари от Ботевград остават без автомобила си четири години по-късно, когато той е обявен за издирване от собственика на колата, съобщава Нова тв.

Семейство Димитрови са лекари от Ботевград. Преди 4 години решават да си купят автомобил. Преглеждат обявите в един от най-популярните сайтове и намират своята кола. Тя е в автокъща във Враца. Одобряват я и на живо. И сключват сделката.

"Колата ни беше докарана в Ботевград. Беше с временна регистрация. Купихме я от фирма. Отидохме в София-област в КАТ, където беше проверена и е регистрирана на името на фирмата на жена ми", разказва Васил Димитров.

По думите му полицията проверила номерата на рамата и двигателя. Униформените казали, че няма проблем и направили регистрация на автомобила.

Семейството плаща 26 500 лева за колата. Договорът е с фирма "Инвест карс груп". Колата е регистрирана в КАТ-Враца, където получава временни номера. А след това минава и през каналите на КАТ на ОДМВР- София, където получава и окончателната регистрация. Семейството я ползва без никакъв проблем или индикации за такъв до февруари миналата година.

"На 20 февруари се случи. Четири години сме си плащали застраховки, данъци, даже имахме инцидент - ПТП. Никога не е имало проблем. И на 20 февруари пристигат служители на РПУ Ботевград и ни съобщават, че тази кола има проблем, че е крадена и трябва да се изземе да се провери. Автомобилът се издирвал от Интерпол. Взеха го само с едно писмо за доброволно предаване. И повече никаква информация нямаме от никой", споделя Димитров.

"Казаха, че колата се издирва от Интерпол и трябва да подпиша протокол, че доброволно я предавам", обясни съпругата му Иванка.

Семейството разказва, че униформените не представили никакви документи - дори заповед нямало. "Това ме озадачи. След това я иззеха и я паркираха в гаража на РПУ-то и чакахме развоя на събитията. Казаха, че до 6 месеца ще ни съобщят и ние разбираме на 21 май, че колата не е в България - била предадена на фирма в Добрич. Те били упълномощени да им се даде колата", разказват потърпевшите.

След като семейството доброволно предава колата, повече не получава никаква информация за нея. Екипът на NOVA потърси полицията, за да разбере детайли около регистрирането на крадената кола.

"Извършена е идентификация на автомобила, включваща рамата, и дали се издирва в Шенгенската система. Към датата на регистрация същият автомобил не се е издирвал и той е регистриран. На 14 февруари 2025 година в информационната система автомобилът е обявен за издирване", обясни Владислав Павликянов, началник „Пътна полиция” при ОДМВР-София.

Издирването е инициирано от Испания, допълни униформеният. По думите му 4 години са доста дълго време някой да се сети, че колата му е открадната. "Когато регистрираме коли, изпращаме файловете до държавата и властите ни уведомяват. Тогава не е имало такъв проблем", подчерта Павликянов.

Автокъщата от която е закупена колата е "Авто перферкт 1" във Враца. Екипът ни отде на място, където потърси собственика. Но получи отговор от мъж в автокъщата: "Няма го. И аз го търся".

В бързината да си тръгне, след като видя екипа ни, мъж - който се представи като приятел на собственика на автокъщата, остави две коли с работещи двигатели, а автокъщата няма охрана.
Екипът ни чака на място, но собственикът така и не дойде. Върнахме се половин час по-късно. Автокъщата вече е затворена.

Часове по-късно собственикът ѝ ни връща обаждане, след като първоначално не вдигна на позвъняване от наша страна.

А трябва ли да се срещаме?
- А какво ви притеснява?
Нямам притеснения.
-Очевидно имате притеснения. Кажете кога ви е удобно?
Не желая да се срещаме.
- Работите ли с фирма "Инвест карс груп"?
Ако колата е била тяхна, извършвам посредническа дейност. Тогава търсите тях. Не търсите мен. Аз съм взел 100 лева комисионна.

Фирмата "Инвест карс груп" е регистрирана в София в апартамент в затворен жилищен комплекс. Оказва се, че на адреса живеят наематели. Разговаряме с охранител, който твърди, че в апартамента живее семейство от Турция.

Собственикът има и друга фирма-на улица "Шейново".

Потърпевшите подават жалба в прокуратурата. И прокуратурата в Ботевград, и Окръжна прокуратура –София обаче отказват да образуват досъдебно производство по случая. Престъпление нямало.

"В конкретния случай автомобилът няма как да бъде задържан, както иска тъжителката, тъй като няма спор за собственост. Безспорно в хода на проверката е било установено кой е собственик на автомобила и съответно му е бил върнат. В настоящия случая тъжителката не е пълноправен собственик на автомобила, а е станала жертва на измама, тъй като е придобила един откраднат автомобил", посочиха в позиция до NOVA от Окръжна прокуратура - София.

Телевизията е отправила покана за интервю с прокурорите, постановили тези откази. Но тя не е уважена.

Колата е била собственост на испанско търговско дружество, което го е било отдало на лизинг на физическо лице.

"Викаха ме в "Икономическа полиция" и се оказа, че това дружество има още 6-7 коли. Явно става въпрос за схема", твърди Васил Димитров.

"Най-вероятно на лизинг е купена колата. Има такава схема. Прекъсват се вноските и плащането и с други документи пристига в България", обяснява Павликянов.

Оказва се, че именно това е и една от най-новите измамни схеми. Внасянето на лизингови коли от чужбина и продажбата им у нас. Вече са регистрирани над 50 случая на внесени лизингови коли от чужбина в страната, отбелязват и от националната полиция.

"Схемата е такава, че примерно лица с нисък социален статус ги вкарват в определена държава. Регистрират се на адрес, имат социални осигуровки, че работят - и след няколко месеца това лице си купува два или три лизингови автомобила. След това тези коли се докарват у нас и след това явно имат различни схеми, за да ги реализират на пазара", подчерта Свилен Трифонов, началник сектор „Престъпления с МПС”- ГДНП.

Една част от колите са за продажби, а други отиват в автоморгите за части.

"Преди месец в две автоморги намерихме 200 коли от други държави, които бяха разглобени", допълни Трифонов.

Обсъжда се и създаването на единен международен регистър на лизинговите коли, за да се затвори и тази възможност за измами. За да не попаднете в подобна схема, правете щателни проверки при покупката на автомобил, съветват от полицията. И имайте едно на ум, ако цената е силно занижена.

"Когато този автомобил е закупен за сума два пъти по ниска от пазарната - това би трябвало да обърне внимание собствениците. Не може кола на 50 хиляди евро да я вземат за 26 хиляди евро", категоричен е Павликянов.

Семейство Димитрови остават без колата, спестяванията си и без каквото и да било обезщетение. Но не само заради това са разочаровани. "Тъй като ние сме граждани на Република България, все пак прокуратурата трябва да защитата гражданите си", твърдят те.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    40 2 Отговор
    пожарникар е много вещ в нещата !

    11:05 18.01.2026

  • 2 Типично, за държавата на

    34 2 Отговор
    прасетата, четвърт век угоявани с обществени средства, изнудване чрез прокуратурата и кражба на бизнеси.

    11:09 18.01.2026

  • 3 Абе важното

    12 1 Отговор
    е да сме живи и здрави и да има петица за пица...

    11:15 18.01.2026

  • 4 Интерпол за една кола

    14 1 Отговор
    та тя трябва да е чисто нова

    11:17 18.01.2026

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    25 2 Отговор
    Как можеш да продадеш или регистрираш автомобил без големия талон?!

    11:18 18.01.2026

  • 6 Даниел

    21 2 Отговор
    В случая си мисля,че семейството е добросъвестен купувач и не би трябвало да търпят каквито и да било загуби!
    Със сигурност собственика на автокъщата трябва да бъде задържан като участник в схемата!
    Бих посъветвал хората да не купуват автомобили без да сключат договор за покупко-продажба с продавача!

    11:21 18.01.2026

  • 7 Оня с рикията

    12 0 Отговор
    То затова от лизингова се е превърнала в духингова тази кола.

    11:22 18.01.2026

  • 8 Ал Бънди

    23 0 Отговор
    Който е регистрирал колата, издал талони и рег номера във връзка с работата си на оторизиран държавен служител той да плати сега обезщетение за некадърно свършената си работа. Има Зак за отговорност на държавата за вреди причинени на гражданите.

    11:24 18.01.2026

  • 9 Как може да се отнеме кола от хора,

    20 0 Отговор
    които имат нотариално заверен документ за собственост и надлежна регистрация?!

    Ама били станали жертва на измама? И каква вина имат собствениците? Да съдят измамниците!

    Собствениците да наемат добър адвокат и да съдят МВР и прокуратурата. За много пари.

    11:27 18.01.2026

  • 10 Дааа

    14 1 Отговор
    Нова схема ,пък колата си я карат 4 ри години и палицията се сетила ,че е открадната

    11:31 18.01.2026

  • 11 ШЕФА

    17 1 Отговор
    Щом престъпници като Винету и Прасето може да откраднат милиарди и никой не ги търси,кой да търси на тези хора колата ? Полицията ли Прокуратурата ли хахахаххахахахааааа,та те са в схемата ! Идете пред Прокуратурата да видите какви коли са паркирани,всичките чисто нови крадени,пуснати след това на търг за жълти стотинки и Прокурорите си ги купуват.Това е схемата !!!

    11:31 18.01.2026

  • 12 Тоалетната хартия

    13 0 Отговор
    Испанскя лизингодател също е в схемата!!! При неплащане на вноските си има процедури, които не са спазени, нарочно!!!

    11:40 18.01.2026

  • 13 факт

    8 0 Отговор
    Защо прокурорите отказват да говорят. Те са държавни служители и са длъжни да излизат и говорят по всеки конкретен случай, който представлява обществен интерес. Време е съдии и прокурори да обясняват действията си, а не да се крият зад "съдът реши" и "прокуратурата постанови". Магистратите си имат имена и следва да носят отговорност за действията си, както и да ги обясняват когато това се иска от тях.

    11:42 18.01.2026

  • 14 Григор

    3 0 Отговор
    Този на снимката явно е "разкрил" схемата. Да му се увеличи заплатата, още!

    11:43 18.01.2026

  • 15 Всичко е Тра, Ла, Ла

    3 1 Отговор
    Спомням си, как на един мой приятел му откраднаха колата на Слънчака 2013 година! Дъщеря му била в Германия и от там си купила нова кола БМВ. След това си идва в България, регистира колата, тя отива заедно с баща си и майка си с нейната нова кола на Слънчака. Отиват в хотел и паркират колата в гаража на хотела и отиват да спят. На сутринта се разсъбуждат и колата я няма. Търсене, по администрация, полиция и нищо, нищо! След половин година на бащата му дошла вест, че колата им заминала за продажба в Русия! Та всичко е кражби. Спомням си по времето на Соца, излизам от България, за Румъния във Видин и ме проверяват. Бях си купил нещо за храна (не си спомням какво) и тия на границата ми я взеха, понеже не можело да се изнася... А после се оказало, като прочетох статии за това, че граничарите биле "Гладни"! Това което е сега, са възпитанието и традиициите на комунистите от по времето на Соца!

    Коментиран от #23

    11:45 18.01.2026

  • 16 извода е

    4 0 Отговор
    На тъпите ченгета нищо не трябва на се дава.

    11:46 18.01.2026

  • 17 Ето

    4 0 Отговор
    Пак народа го отнася,а тия сарафчовци на високи заплати и полицията на заплати пенсии и телк-ове само си получават парите

    11:49 18.01.2026

  • 18 Луд

    4 0 Отговор
    Защото сте си предали автомобила доброволно и не сте помислили че Българската прокуратура е защитник на гражданите ,Затова са 32,000 прокурора на услугите на народа.Сами сте си виновни .Пишете на гл.прокурор тои ще се загрижи за вас.

    11:53 18.01.2026

  • 19 Факт

    6 0 Отговор
    служителите на КАТ и РПУ са част от измамата, заплашили са хората да подпишат протокола ,)
    Сега няма отговорни, предадена е доброволно! Който вярва на полицаи така става...

    11:53 18.01.2026

  • 20 Миризлив пор

    4 0 Отговор
    Е, как можеш да продадеш кола, която не е твоя? Или поне лизингодателя да е вписан като съсобственик? Как можеш да продадеш колата когато не си 100,% собственик?

    11:54 18.01.2026

  • 21 Мара тротинетката

    1 0 Отговор
    се извинява ако направи правописни грешки като пиша, когато не карам тротинетка, а сега я карам и мога правилно да пиша: Аз си карам електрическа тротинетка навсякъде - и по тротоарите, и по улиците, и по пътеките, и по градинките... и нямам никакви проблеми... Колите са скъпи и ги крадат за печалби! Тротинетките са ефтини и не ги толкова крадат! С леки коли може да се кара само по улиците и то само ако спазваш знаците, законите. Полицията те глобява, стикери, микери, ходиш по бензиностанции, заредителни станции.... Като ги караш тия коли, някой те бара и бързо ти изпразва резервоара или акумулатора. Мен тия коли хич не ме интересуват!. Аз си зареждам тротинетката в дома и хич не ми пука за реда! Забравих да Ви кажа, че аз съм Мара тротинетката и ако някой иска да ме бара със запалена ел. цигара, трябва да се научи да ме гони с тротинетка по тротоара, като отивам да купувам на базара и аз ел. цигара! Като пристигна на пазара и ако му разреша да ме побара, то първо трябва да ми купи една ел. Цигара, но само с истински Български Лев!

    11:58 18.01.2026

  • 22 Ха, ха

    0 0 Отговор
    По добре да си купя на нова Тойота…отколкото втора ръка (па макар и едногодишно) Баварче… впрочем винаги съм правил така…кола втора употреба…никога!

    12:00 18.01.2026

  • 23 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Всичко е Тра, Ла, Ла":

    къде си пътувал извън България през социализма, нали според такива като теб бяхме заградени отвсякъде с бодлива тел ?!

    12:10 18.01.2026

  • 24 Мара метлата

    0 0 Отговор
    Нищо не се е променила в новите времена, като казва мойта приятелка Мара тротинетката! Нищо не се е променило от хиляди години! Но затова и Аз, Мара Метлата сядам на метлата. Включвам пръцпръцпръднята и започвам да обикалям земята. Метлата с крила ме носи до небесата. Гледам долу, а там човеците се чудят и те как да хвръкнат горе, като мен! Та човеци, хващайте метлата, почистете земята, ще настане слънчев ден и ще хвъркнете с метлата като мен! Днес е комунизъм в пълен екстаз и всички играеме чалга с вас! Чалгата днес света владей, и който не знае, как да си врътка трътката на тротинетка, зле живей!

    12:12 18.01.2026