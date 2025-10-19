Момче на 14 години е намушкано в столичен мол, има опасност за живота му СНИМКИ

Момче на около 15 години е пострадало в столичен мол, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.
То е закарано в лечебно заведение, според NOVA - в "Пирогов".
Сигнал за произшествието е получен в СДВР в 19.30 ч.
На място има полицейски екипи и се установяват причините за инцидента.
По информация на БНТ момчето е на 14 години и има опасност за живота му.
Момчето е пострадало при сбиване между две компании в търговски център на бул. "Александър Стамболийски", предаде БНР.
Намушканото момче в столичния мол "София" е в много тежко състояние, съобщиха от "Пирогов" за ФОКУС. То е настанено в противошокова зала.
Свадата се е разиграла на 3-тия етаж на търговския център.
Около 19:20 часа тази вечер на мола възникна хаос, предаде репортер на ФОКУС, който бе на място. Чуваха се крясъци и деца започнаха да тичат по ескалаторите.
Първоначално посетителите и служителите на мола си помислиха, че става въпрос за шега, но минути по-късно момче започна да предупреждава, че е станал голям бой.
"Не се качвайте горе!", крещеше момчето и побърза да излезе от търговския център.
Малко по-късно на място пристигна екип на полицията, а след това и линейка.
