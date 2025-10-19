Новини
Момче на 14 години е намушкано в столичен мол, има опасност за живота му СНИМКИ

Момче на 14 години е намушкано в столичен мол, има опасност за живота му СНИМКИ

19 Октомври, 2025 21:51, обновена 19 Октомври, 2025 21:36 3 046 34

То е откарано в болница

Момче на 14 години е намушкано в столичен мол, има опасност за живота му СНИМКИ - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Момче на около 15 години е пострадало в столичен мол, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

То е закарано в лечебно заведение, според NOVA - в "Пирогов".

Сигнал за произшествието е получен в СДВР в 19.30 ч.

На място има полицейски екипи и се установяват причините за инцидента.

Момче на 14 години е намушкано в столичен мол, има опасност за живота му СНИМКИ
Снимка: БНТ

По информация на БНТ момчето е на 14 години и има опасност за живота му.

Момчето е пострадало при сбиване между две компании в търговски център на бул. "Александър Стамболийски", предаде БНР.

Момче на 14 години е намушкано в столичен мол, има опасност за живота му СНИМКИ
Снимка: NOVA

Намушканото момче в столичния мол "София" е в много тежко състояние, съобщиха от "Пирогов" за ФОКУС. То е настанено в противошокова зала.

Свадата се е разиграла на 3-тия етаж на търговския център.

Около 19:20 часа тази вечер на мола възникна хаос, предаде репортер на ФОКУС, който бе на място. Чуваха се крясъци и деца започнаха да тичат по ескалаторите.

Първоначално посетителите и служителите на мола си помислиха, че става въпрос за шега, но минути по-късно момче започна да предупреждава, че е станал голям бой.

"Не се качвайте горе!", крещеше момчето и побърза да излезе от търговския център.

Малко по-късно на място пристигна екип на полицията, а след това и линейка.

Момче на 14 години е намушкано в столичен мол, има опасност за живота му СНИМКИ
Снимка: БНТ


София / България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 чакам за едно дебело момче

    27 5 Отговор
    ама със сабя ще е най добре

    20:56 19.10.2025

  • 3 Ами

    39 13 Отговор
    евроатлантизъм в действие...

    20:59 19.10.2025

  • 6 В МОЛ - овете

    35 0 Отговор
    трябва вече и контрол за оръжие !

    Коментиран от #8

    21:03 19.10.2025

  • 7 Миладин

    31 0 Отговор
    И сега какво? Трябва да учим деца си как да се защитят от хладно оръжие!? Намушкан в МОЛ е като намушкан на всякъде където има струпване хора. Законодателните промени крещят с пълна сила, а нашите сульовци си мерят електората!

    21:05 19.10.2025

  • 8 Контрол

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "В МОЛ - овете":

    Как ще контролираш ножовете?!

    21:09 19.10.2025

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 9 Отговор
    Добра новина,мигрантите се борят за правата си!💋🦍🤣🥳👍

    Коментиран от #11, #23

    21:09 19.10.2025

  • 10 Цвете

    8 0 Отговор
    🥹😢🥹ОЩЕ какво??? Детето е наръгано, нали така е написано и с опасност за живота. Кое не е разбрано????

    21:10 19.10.2025

  • 11 Аоо

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Да ходят да се борят за правата си у дома си.

    21:11 19.10.2025

  • 12 М да

    18 1 Отговор
    А за извършителя/извършителите нищо не пише, ако не кой/кои са, то поне да ли са установени или заловени. Което навежда на определени мисли

    21:15 19.10.2025

  • 13 дилара ли е?

    5 1 Отговор
    дрогаджийска работа

    21:16 19.10.2025

  • 14 az СВО Победа 80

    18 3 Отговор
    Западновропейски "ценности", култивирани у нас 36 години...

    21:20 19.10.2025

  • 15 Полуидиотчета облечени в черно

    20 1 Отговор
    Изплюти от татуирани фенове на Слави Чалгата.

    Коментиран от #18

    21:20 19.10.2025

  • 16 факт

    16 0 Отговор
    До днес това се случваше в Германия, Белгия, Великобритания, Швеция, днес се случи у нас. В София и Варна все по-често се срещат силно мургави индивиди, които се държат изключително подозрително. Докараха ни насила самолети с криминално проявени на запад мигранти, за които убийствата с нож са част от религията им. Пазете се, носете хладно оръжие в себе си за самозащита, няма на кого да разчитаме, защото и държава нямаме. Дано оцелее детето, но ако не се вземат бързи и адекватни мерки тези случаи ще станат ежедневие.

    21:21 19.10.2025

  • 17 Някакъв ционист смотан

    5 8 Отговор
    Е намушкал момчето. От израелското посолство май е бил

    21:21 19.10.2025

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 9 Отговор

    До коментар #15 от "Полуидиотчета облечени в черно":

    Били са млади фенове на Фараон Ивелин Първи!🦍🦍🦍🤣🥳🖕

    21:22 19.10.2025

  • 19 Ъхъъъъъ.....

    9 1 Отговор
    По Инициативата наръгай Шиши и Толупий

    21:23 19.10.2025

  • 20 Ъхъъъъъ.....

    5 1 Отговор
    По Инициативата наръгай Шиши и Толупий

    21:23 19.10.2025

  • 21 АГАТ а Кристи

    15 1 Отговор
    Вместо да си къдриш косата, "уважаема" Сю - ДА СИ НАЙ-ПОСЛЕ ОСТАВКАТА !!!
    Е... НЕКАДЪРЕН СИ !!!

    21:24 19.10.2025

  • 22 ООрана държава

    19 4 Отговор
    Тия гербари и къдравелко не могат да се справят с 5 лигловци по на 15 години дето правят зулуми из моловете, време е за оставки

    21:24 19.10.2025

  • 23 Мимче,

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Колко оКУЧИ ???
    Копувам приличащото на теб !!!
    Само с него ще укротя жена ми !

    21:27 19.10.2025

  • 24 Никой

    3 0 Отговор
    То е такова това място.

    21:31 19.10.2025

  • 25 Баба Ботокс

    2 1 Отговор
    Само Тръмп, Орбан еврото и ботокс, трябва да се отразяват положителни новини, като влезем в еврозоната подобни друбни инциденти няма да се случват. Израелските собственици ще вдигнат мъничко наемите, и ще назначат повече охрана, защото България е в Клуба на богатите вече.

    21:38 19.10.2025

  • 26 Някои деца

    0 1 Отговор
    като онези русенските.

    Коментиран от #32

    21:39 19.10.2025

  • 27 слаба журналистика

    3 0 Отговор
    Абсолют но свинщина е да криете информация за подобна потресаваща случка.
    Дайте им физиономиите и имената, да видим кои са опасните лица из софийския център!

    21:41 19.10.2025

  • 28 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор
    Екипа на "филията с мас", или "зайчара" в лицето на Къдравата "Сю" /който за малко да ни бе станал и мин.председател/....
    Господи, ЗАЩО все некадърници ???

    21:42 19.10.2025

  • 29 Деца,

    3 0 Отговор
    нарушават им личното пространство, а те раздават “правосъдие”.
    С нож.

    21:43 19.10.2025

  • 30 Хмм

    4 0 Отговор
    с нож, предварително са се подготвили или са от тези които ходят на тумби и нападат с ножове

    21:47 19.10.2025

  • 31 Тото

    1 0 Отговор
    Нулево поколение!

    21:47 19.10.2025

  • 32 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Някои деца":

    те нямаха ножове

    21:48 19.10.2025

  • 33 Жалко за момчето

    1 0 Отговор
    Объркали са го с предателя Христо Грозев

    21:50 19.10.2025

  • 34 С нож естествено

    0 0 Отговор
    С пистолет не е вече сигурно. Слагат малко барут в патроните и трябва 50 пъти да пуцаш. Особенно ако са американски

    21:52 19.10.2025