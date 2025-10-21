Мъж от Кюстендил влезе в затвора за половин грам марихуана

Мъж на 31 г. от Кюстендил беше осъден за незаконно притежание на наркотично вещество - 0,5 грама марихуана.
Присъдата е потвърдена от най-високата инстанция - Върховен касационен съд и е приведена в изпълнение, осъденият вече е в затвора, казаха за БНР от Районна прокуратура в Кюстендил, работила по случая.
Случаят е от лятото на 2024 г., когато мъжът е бил задържан с 0,5 грама марихуана в лек автомобил.
Действието е било извършено, докато се намирал в изпитателен срок на наказание, наложено му през 2022 г. за подобно престъпление.
В хода на съдебното следствие е установено, че макар количеството на наркотика да е малко - на стойност 10 лева, личността на обвиняемия представлява по‑висока степен на обществена опасност, като е взето предвид и съдебното му минало.
С акт на Върховния наказателен съд на мъжа е наложено наказание 3 месеца лишаване от свобода, при общ режим.
Освен това е приведено в изпълнение и предходното наказание от 6 месеца лишаване от свобода, наложено му по друго дело. Присъдата е окончателна и вече е влязла в сила.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #13
10:18 21.10.2025
2 Симеон Иванов
За милиони - НЯМА ЗАКОНИ.
10:19 21.10.2025
3 Сила
10:19 21.10.2025
4 честен ционист
10:20 21.10.2025
5 ШЕФА
10:23 21.10.2025
6 ИВАН
10:23 21.10.2025
7 Юрист
10:27 21.10.2025
8 Хасковски каунь
10:27 21.10.2025
9 Един
Смешници жалки!
10:28 21.10.2025
10 Двоен аршин
10:32 21.10.2025
11 Тоя
10:34 21.10.2025
12 Територията
Добре дошли в БГ.
10:37 21.10.2025
13 БГ Темида
До коментар #1 от "1488":Боко - не може, Пеевски - не може, Маджо - не може... Този с половиния грам марихуана - може.
10:40 21.10.2025
14 лайк
10:46 21.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 някой
11:05 21.10.2025
17 Сафаров
11:34 21.10.2025