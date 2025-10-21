Новини
Мъж от Кюстендил влезе в затвора за половин грам марихуана

Мъж от Кюстендил влезе в затвора за половин грам марихуана

21 Октомври, 2025 10:16

Случаят е от лятото на 2024 г., когато мъжът е бил задържан с 0,5 грама марихуана в лек автомобил

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 31 г. от Кюстендил беше осъден за незаконно притежание на наркотично вещество - 0,5 грама марихуана.

Присъдата е потвърдена от най-високата инстанция - Върховен касационен съд и е приведена в изпълнение, осъденият вече е в затвора, казаха за БНР от Районна прокуратура в Кюстендил, работила по случая.

Случаят е от лятото на 2024 г., когато мъжът е бил задържан с 0,5 грама марихуана в лек автомобил.

Действието е било извършено, докато се намирал в изпитателен срок на наказание, наложено му през 2022 г. за подобно престъпление.

В хода на съдебното следствие е установено, че макар количеството на наркотика да е малко - на стойност 10 лева, личността на обвиняемия представлява по‑висока степен на обществена опасност, като е взето предвид и съдебното му минало.

С акт на Върховния наказателен съд на мъжа е наложено наказание 3 месеца лишаване от свобода, при общ режим.

Освен това е приведено в изпълнение и предходното наказание от 6 месеца лишаване от свобода, наложено му по друго дело. Присъдата е окончателна и вече е влязла в сила.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    25 0 Отговор
    а онея двамцата си харчат милиардите

    Коментиран от #13

    10:18 21.10.2025

  • 2 Симеон Иванов

    30 0 Отговор
    За кокошка - няма прошка,
    За милиони - НЯМА ЗАКОНИ.

    10:19 21.10.2025

  • 3 Сила

    28 0 Отговор
    Жестоко , строг но справедлив е българският съд и прокуратура ....бандитите и корумпетата са в шок !!!

    10:19 21.10.2025

  • 4 честен ционист

    10 0 Отговор
    А някога стоварваха конфискувания, прясно окосен коноп директно пред полицийските управления и от купа сено 6 тона на сутринта оставаше 2.

    10:20 21.10.2025

  • 5 ШЕФА

    22 0 Отговор
    Безпощадната полиция на Сю и прокуратурата на престъпника осмото джудже са безкомпромисни с нарко бароните като този.Да не съм чул че са корумпирани,некадърни и не работят.

    10:23 21.10.2025

  • 6 ИВАН

    21 0 Отговор
    Този явно е българин, само българите ни товарят така.

    10:23 21.10.2025

  • 7 Юрист

    1 10 Отговор
    Ами нормално като е имал условна,която не е изтекла 😉

    10:27 21.10.2025

  • 8 Хасковски каунь

    17 0 Отговор
    Голям късмет е ,че не са го осъдили на доживотен. Да отива и да запали свещ за здраве на българското правосъдие и още една за здраве на Сарафов

    10:27 21.10.2025

  • 9 Един

    21 1 Отговор
    Ууууу родната Милиция с какъв опасен престъпник се е справила! Вече ще спя спокоен!
    Смешници жалки!

    10:28 21.10.2025

  • 10 Двоен аршин

    8 0 Отговор
    А Димчо пияндето защо не лежи? Господа съдии, вие подкупни ли сте?

    10:32 21.10.2025

  • 11 Тоя

    12 0 Отговор
    Ще го спукат от базик в затвора ,чак гаргите ще му се смеят

    10:34 21.10.2025

  • 12 Територията

    14 0 Отговор
    За половин грам затвор, за половин тон куфар в зелено и наш човек.
    Добре дошли в БГ.

    10:37 21.10.2025

  • 13 БГ Темида

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Боко - не може, Пеевски - не може, Маджо - не може... Този с половиния грам марихуана - може.

    10:40 21.10.2025

  • 14 лайк

    4 3 Отговор
    Явор Бахаров хареса това!

    10:46 21.10.2025

  • 16 някой

    5 0 Отговор
    правосъдните простотии в тая сбъркана дъравица

    11:05 21.10.2025

  • 17 Сафаров

    2 0 Отговор
    А какво стана с килата кокаин, скрити в стената на полицейското управление в Благоевград? Преди една седмица щеше да има подробности "утре".

    11:34 21.10.2025