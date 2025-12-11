Сретен Йосич излезе от затвора

Сръбският наркобос Сретен Йосич, известен като Йоца Амстердам, днес е освободен условно след решение на Апелативния съд в Белград, съобщaва Danas.
В официално съобщение на съда се посочва, че решението е взето на 10 декември 2025 г.
"Апелативният съд в Белград постанови решение, с което, приемайки жалбата на защитата на осъдения, изменя първоинстанционното решение и осъденият Йосич се освобождава условно от изтърпяване на 15-годишната присъда и се разпорежда той да бъде незабавно пуснат на свобода. Условното освобождаване може да трае най-дълго до 28 февруари 2026 г.", се казва в съобщението.
Съдът е заключил, че са изпълнени всички законови условия за освобождаването на Йосич и че "с основание може да се очаква осъденият на свобода да се държи добре, а особено че до изтичането на срока на присъдата няма да извърши ново престъпление", посочи news.bg.
Адвокатът на Йосич през септември подаде молба за условно освобождаване до Висшия съд в Белград, но тя беше отхвърлена. Защитата след това подаде жалба до Апелативния съд, който в крайна сметка одобри освобождаването.
Припомняме, че Йосич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение, че е участвал в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. Макар че впоследствие беше окончателно оправдан по това дело, на 28 декември 2012 г. беше преместен от Централния затвор в Задова за изтърпяване на 15-годишна присъда за подбудителство към убийството на Горан Марянович, наричан Гокси Бомбаджията, през 1995 г.
През 2002 г. като главен секретар на МВР Бойко Борисов арестува Йосич в България, след което започна да се движи със засилена охрана. През 2009 г. в Националната разузнавателна служба бе извършена проверка по повод твърденията на сръбския наркобос Йосич пред белградски съд, че се е ползвал от закрилата на българските разузнавателни служби. Затова се чувствал сигурен в България. Йосич намеси и името на Борисов в кръга на покровителите му.
През 2001 г. Йосич се укрива в България под фалшива самоличност, бягайки от международно издирване.
През април 2002 г. е проведена съвместна акция на НСБОП (днешната ГДБОП), Интерпол и специални полицейски части. Йосич е арестуван в София. При ареста не оказва съпротива.
През юни 2002 г. е екстрадиран в Сърбия.
