Новини
Крими »
Сретен Йосич излезе от затвора

Сретен Йосич излезе от затвора

11 Декември, 2025 07:47 3 205 39

  • сретен йосич-
  • затвор-
  • присъда-
  • излиза-
  • краля на кокаина-
  • кокаин-
  • наркотрафик

В официално съобщение на съда се посочва, че решението е взето на 10 декември 2025 година

Сретен Йосич излезе от затвора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският наркобос Сретен Йосич, известен като Йоца Амстердам, днес е освободен условно след решение на Апелативния съд в Белград, съобщaва Danas.

В официално съобщение на съда се посочва, че решението е взето на 10 декември 2025 г.

"Апелативният съд в Белград постанови решение, с което, приемайки жалбата на защитата на осъдения, изменя първоинстанционното решение и осъденият Йосич се освобождава условно от изтърпяване на 15-годишната присъда и се разпорежда той да бъде незабавно пуснат на свобода. Условното освобождаване може да трае най-дълго до 28 февруари 2026 г.", се казва в съобщението.

Съдът е заключил, че са изпълнени всички законови условия за освобождаването на Йосич и че "с основание може да се очаква осъденият на свобода да се държи добре, а особено че до изтичането на срока на присъдата няма да извърши ново престъпление", посочи news.bg.

Адвокатът на Йосич през септември подаде молба за условно освобождаване до Висшия съд в Белград, но тя беше отхвърлена. Защитата след това подаде жалба до Апелативния съд, който в крайна сметка одобри освобождаването.

Припомняме, че Йосич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение, че е участвал в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. Макар че впоследствие беше окончателно оправдан по това дело, на 28 декември 2012 г. беше преместен от Централния затвор в Задова за изтърпяване на 15-годишна присъда за подбудителство към убийството на Горан Марянович, наричан Гокси Бомбаджията, през 1995 г.

През 2002 г. като главен секретар на МВР Бойко Борисов арестува Йосич в България, след което започна да се движи със засилена охрана. През 2009 г. в Националната разузнавателна служба бе извършена проверка по повод твърденията на сръбския наркобос Йосич пред белградски съд, че се е ползвал от закрилата на българските разузнавателни служби. Затова се чувствал сигурен в България. Йосич намеси и името на Борисов в кръга на покровителите му.

През 2001 г. Йосич се укрива в България под фалшива самоличност, бягайки от международно издирване.

През април 2002 г. е проведена съвместна акция на НСБОП (днешната ГДБОП), Интерпол и специални полицейски части. Йосич е арестуван в София. При ареста не оказва съпротива.

През юни 2002 г. е екстрадиран в Сърбия.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОКО ЧАКА ГОСТИ

    113 0 Отговор
    За Коледа.

    Коментиран от #19

    07:49 11.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    98 0 Отговор
    ТИК ВУН пак ли ще тръгне с кевларения шлифер до глезените и шапката 🤔

    07:50 11.12.2025

  • 3 Пич

    119 0 Отговор
    "Съдби на кръстопът" !!! Сретен излиза , Баце трябва да влиза.....

    07:51 11.12.2025

  • 4 побърканяк

    100 0 Отговор
    Баце влизай в затвора там може и да те опазят.

    07:51 11.12.2025

  • 5 Незаконен арест

    88 0 Отговор
    Сега е момента за Боко да влезе, ще му е по спокойно и безопасно в панделката.

    07:52 11.12.2025

  • 6 Парпърляк

    65 0 Отговор
    Да заповяда да си разчисти сметките

    07:52 11.12.2025

  • 7 Ухааа

    66 0 Отговор
    Йоцката излиза! А Боко, ко шЪ праи!!!

    07:54 11.12.2025

  • 8 Трол

    76 0 Отговор
    Носи се някаква странна миризма от Банкя.

    07:54 11.12.2025

  • 9 защо

    10 29 Отговор
    Защо ни занимавате с престъпници. Няма ли по-важни неща

    Коментиран от #31

    07:57 11.12.2025

  • 10 Да се готви Боко

    50 0 Отговор
    Време е да довърши започнатото...

    07:57 11.12.2025

  • 11 гост

    54 0 Отговор
    ....и Борисов получи Нилска треска...

    07:57 11.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 дядото

    41 0 Отговор
    а сега какво предстои на боко.страх,плащане на стари сметки и още един за охрана от нсо.още разходи за народа, поради алчност и грешки на нашите "лидери".

    07:59 11.12.2025

  • 14 Стеф

    48 0 Отговор
    Да идва бързо, на протеста в София, защото с гайдите ... до никъде.

    08:00 11.12.2025

  • 15 Бацеее

    40 0 Отговор
    Каква я мислихте, каква стана...

    08:00 11.12.2025

  • 16 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    42 0 Отговор
    Банкянския още в България ли е?

    08:03 11.12.2025

  • 17 Здрасти

    34 0 Отговор
    Значи чакаме Боката :))

    08:04 11.12.2025

  • 18 батСали

    34 0 Отговор
    Баце да се притеснява, ние ще гледаме сеира!

    08:04 11.12.2025

  • 19 А може…

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОКО ЧАКА ГОСТИ":

    И да не дочака Коледа..👀

    08:04 11.12.2025

  • 20 Винкело

    37 0 Отговор
    И какво очакват сега от Йоца, за "да се държи добре"? Да продава тикви на пазара в Крагуевац?

    08:04 11.12.2025

  • 21 Директора👨‍✈️

    16 3 Отговор
    А каква е играта между ББ и Йосич? Защо всички казват, че ББ се страхува от него?

    Коментиран от #32

    08:12 11.12.2025

  • 22 Сретен

    25 0 Отговор
    Олеле, Бойко! Нема как - трябва да дадеш малко от кюлчетата, дето си му ги пазил.

    08:15 11.12.2025

  • 23 123456

    16 0 Отговор
    А ! Ей го Батко !
    Ай ся - де го други Батко !

    08:16 11.12.2025

  • 24 Баце

    23 0 Отговор
    Ако Боко Тиквата тръгне със засалена охрана, значи тегава работата.

    08:16 11.12.2025

  • 25 Сита тиквата ще

    24 0 Отговор
    ходи по улицата с прибежки и на работа с танк.

    08:17 11.12.2025

  • 26 Боко

    22 0 Отговор
    чака скъпи гости.

    08:18 11.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Наркис

    20 0 Отговор
    Сретане, ела си оправи бскийте в България.

    08:24 11.12.2025

  • 29 мдаааа

    19 0 Отговор
    Баце пайсе... тоя бави, но не забравя!!!

    08:27 11.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сретан за нас не е престъпник

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "защо":

    Сретан е нашият спасител в него ни е надеждата... с митинги главата на Баце нема да падне!!!

    08:33 11.12.2025

  • 32 Ку-ку

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Директора👨‍✈️":

    Aко Бойко се страхуваше от Йосич, то същия щеше отдавна да прави "компания" на Мишо Бирата, ама нали повечето от вас не умеят да виждат по-далеч от носа си и те така..... 🤣

    08:38 11.12.2025

  • 33 Тома

    3 0 Отговор
    Човека взе парите а човека се казваше БМБ

    08:44 11.12.2025

  • 34 Бокич бе,

    3 0 Отговор
    не проветрявай толкоз честа кучата си бе, смръди на прокисното кисело зеле, не се трае бе

    08:46 11.12.2025

  • 35 Р Г В

    3 0 Отговор
    Настъпват още тревожни дни и нощи за Б.Б. , ех ти полицай N 1 спомняш ли си как обявихте за издирване С.Й. , как тържествено бе задържан и вкаран в ареста след няколко месеца и обвинен за убийството на български полицай в тото пункт в София. С присъщата ви " ювелирност " поставихте върху маратонката на обвиняемия парченце от окървавената риза на полицая . Манипулацията ви бе доказана в съда и С.Й. бе освободен .Сега е излежал присъда по други обвинения в родината си и освободен . Бог да ви пази.

    08:49 11.12.2025

  • 36 Име

    2 0 Отговор
    Бойко, бойчеее !

    08:50 11.12.2025

  • 37 виктория

    3 0 Отговор
    малии,боянския да му мисли!!!

    08:55 11.12.2025

  • 38 то не лежи за трафик на наркотици а за

    0 0 Отговор
    подбудителство на убийство . но за него имаше легенди как бил от ъндърграунда , как водел ъндърграунда, атентати правел , явно му се е приписало колкото може повече . там в сръбска кат стане нещо и се преувеличава и се клюкари . и после се повтаря десетки години едно и също . и после като се погледне присъда или друго се получава една стотна от клюкането . има такива кампании срещу много народ в годините . мижави присъди , а ги обявяват за главатари , босове на групировки и кланове . картели . наркотици и пране на пари , рекет и измами . разбира се и трафик, убииства . каквото се сетят .

    09:01 11.12.2025

  • 39 Който знае

    1 0 Отговор
    Да му е честито на Бойко, освобождението на Сретен.

    09:02 11.12.2025