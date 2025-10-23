Новини
Крими »
Полицията във Франция залови български шофьор на камион със 179 кг. кокаин

Полицията във Франция залови български шофьор на камион със 179 кг. кокаин

23 Октомври, 2025 13:34 926 9

  • кокаин-
  • българин-
  • тир-
  • камион-
  • наркотрафик

50-годишният ни сънародник  е осъден по бързата процедура на 5 години затвор

Полицията във Франция залови български шофьор на камион със 179 кг. кокаин - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор на тежкотоварен камион с българска регистрация е задържан на територията на Франция със 179 кг кокаин. Френските власти са конфискували камиона, а шофьорът трябва да плати глоба от над 7 милиона евро.

Това съобщи БГНЕС. 50-годишният ни сънародник е заловен на 10 октомври и три дни по-късно е осъден по бързата процедура на 5 години затвор.

Тези данни бяха изнесени на брифинг в ГДБОП от полицейски комисар Лоран Ърст, аташе по вътрешната сигурност към посолството на Франция у нас.

Този случай илюстрира добрите отношения между Франция и България”, подчерта той.

Главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП, съобщи, че заловеният наркотик не е бил предназначен за Франция. Ставало дума за организирана престъпна група, действала на територията на Европа. По разбиването ѝ се работело от края на 2022 г. Задържани са трима души, и освен кокаин, са заловени още стотици килограми амфетамини и марихуана.

Групата извършва международен наркотрафик. Разследването продължава. Към момента са задържани само българи. Стойността на заловените наркотици е милиони.

Френските власти оценяват кокаина, открит в българския камион, на 11 млн. евро. Той е бил предназначен за Германия”, обясни Боян Раев.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 дядото

    9 1 Отговор
    някъде твърдяха,че факти били боклуци,а аз не вярвах

    Коментиран от #9

    14:08 23.10.2025

  • 7 НЕ ШОФЬОРА

    1 0 Отговор
    АМИ ШЕФА НА ФИРМАТА ЗА ПРЕВОЗИ Е.ШОФЬОРА И ХАБЕР НЕ Е ИМАЛ КАКВО КАРА.

    14:51 23.10.2025

  • 8 Льо Ставр

    0 0 Отговор
    Бон шанс

    14:51 23.10.2025

  • 9 И ТО ОТ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "дядото":

    НАЙ ГОЛЕМИТЕ ТУРБО БОКЛУЦИ.

    14:52 23.10.2025