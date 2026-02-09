Новини
Крими »
Камион прегази пешеходец в София

Камион прегази пешеходец в София

9 Февруари, 2026 11:13 2 875 25

  • камион-
  • пешеходец-
  • бул. шипченски проход

Шофьорът е избягал

Камион прегази пешеходец в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Камион е прегазил пешеходец на бул. „Шипченски проход“ в София, съобщи бТВ. Инцидентът е станал до ул. „Иван Димитров-Куклата“ на спирка на трамвай №20. По информация на свидетел на инцидента мъж на около около 75-80 г. е слязъл от трамвай, когато е бил ударен.

Възрастният мъж е починал на място, а шофьорът на камиона е избягал. Движението на трамваите по бул. „Шипченски проход“ временно е спряно.

При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек, а 17 са ранени, съобщиха тази сутрин от МВР. 16 са инцидентите на пътя за изминалите 24 часа с пострадали и загинали. В София са регистрирани четири тежки и 22 леки произшествия, четирима са пострадали. От началото на месеца катастрофите в страната са 96, с четирима загинали и 110 пострадали.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рахман

    36 1 Отговор
    БГ е държава на идиоти.

    11:19 09.02.2026

  • 2 Как е избягал

    32 0 Отговор
    с камиона или пеш?! И в двата варианта не може да остане анонимен за дълго.

    11:25 09.02.2026

  • 3 Тодор

    23 6 Отговор
    Малко спирки на трамваите са преработени така, че пътниците да не слизат директно в средата на пътното платно. Да не говорим, че и хората са като стадо, изобщо не се пазят. Специално на Шипченски проход, понеже всички спирки са в средата на пътя, още като наближи трамвай и народа се изсипва на пътното платно между колите. Винаги съм на тръни, като минавм покрай спирка на този булевард. Най-вероятно шофьора се е заплеснал, не е видял дядото и е станала трагедията.

    Коментиран от #6, #17

    11:28 09.02.2026

  • 4 Опааа

    29 0 Отговор
    Камионът не е прегазил никого! Шофьорът на камиона е прегазил човечеца! Мисиркиииии!

    11:29 09.02.2026

  • 5 демократ

    17 5 Отговор
    Че само в Бг ърамваите се движат между колите а не на отделен банкет

    11:29 09.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    20 2 Отговор
    Шофера не е бил пиян или дрогиран.... Като го намеря, ако въобще го намерят ще му дадат 1-3 месеца условна за убийство. Или ще изкарат пенсионера, че се е самоубил, както тия от Петрохан.

    11:37 09.02.2026

  • 9 Никой

    12 5 Отговор
    Наистина не внимават автомобилите - все едно е от друта Планета.

    Взел пари от Пенсията на баба си и - сипал 2 капки бензини и - се почва - при това - някакви "трошки" карат.

    Коментиран от #18

    11:48 09.02.2026

  • 10 Ами да, те така

    8 0 Отговор
    правят камионите...

    11:48 09.02.2026

  • 11 Гошо

    8 4 Отговор
    В клубъ ви газят кат хлебарки

    11:50 09.02.2026

  • 12 ВАТМАН ЗАВИНАГИ

    6 1 Отговор
    ПО СПОМЕН
    ЕДИНСТВЕНИТЕ НОРМАЛНИ ТР.ТРАСЕТА
    СА ПО БУЛ.БОРИС ТРИ И БУЛ.БЪЛГАРИЯ,май..

    Коментиран от #14

    11:51 09.02.2026

  • 13 Софиянец

    12 2 Отговор
    Така е в ес!

    Спират ти фондовете, ако не организираш парад на содомитите в центъра София, ни ич им не е, че мафията управлява България, няма закони, няма детски болници, няма нищо!

    Единственото, което водяхме от ес е още корупция!

    11:54 09.02.2026

  • 14 Стойко

    20 0 Отговор

    До коментар #12 от "ВАТМАН ЗАВИНАГИ":

    Стига сте дрънкали глупости! Във виена, прага, будапеща също има трамваи и техните спирки и трасета също минават през центъра!
    Тука просто няма закони, няма ушеви, няма ред има ес на 16та скорост!

    Коментиран от #21

    11:57 09.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 604

    6 4 Отговор
    Чалгарийницъ, цигъния, мръсотия, извратени педоуфилййи и всяквъ жендърскъя стгаун, клошарницъ, шуронация от ганчофци, яжте банани. не са политиците..вие сте ...не нърод не общество а мръшъа вмирисънъа!

    12:02 09.02.2026

  • 17 Тити на Кака

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тодор":

    Трябва ти само една-единствена лична среща с такъв шофьор на камион, за да промениш радикално сегашните си възгледи по въпроса.

    Коментиран от #22

    12:04 09.02.2026

  • 18 Даскала

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Никой":

    Нито можеш да пишеш, нито да четеш, но най-лошото е че не разбираш прочетеното. Ходил си само с краката на училище, а трябва и с главата да се ходи.

    12:06 09.02.2026

  • 19 Мнение

    10 2 Отговор
    Ако сега отидете и вземете на проба на шофьорите на камиони, които работят към строежа на метрото, половината ще са неправоспособни, но няма контрол . Цялата държава представлява това, което се очакваше да представлява след 15 години управление на лицето Методиев Борисов и неговите метастази.

    Коментиран от #23

    12:11 09.02.2026

  • 20 И къде ще избяга...?!

    3 3 Отговор
    Знае се камионът чия собственост е...пълно с камери...!
    Просто шофьора е изпаднал в шок и панически е избягал-неосъзнато...!

    12:23 09.02.2026

  • 21 Ъхъ!!!

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Стойко":

    И там няма също така толкова много камиони като в София! Непрекъснато говорят за автомобили, а то бетоновозите и самосвалите в София са повече от тях!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ненормална работа.

    13:11 09.02.2026

  • 22 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тити на Кака":

    И ти, когато пред вас мине бетонобъркачка, без отцепка.

    13:53 09.02.2026

  • 23 Реалист 1

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мнение":

    Да , управлението на ПП беше на кристали а по време на комунизма нямаше пияни шофьори нали ? Аз добре си спомням как се наливаха по предприятията.

    14:01 09.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.