Камион прегази пешеходец в София

Камион е прегазил пешеходец на бул. „Шипченски проход“ в София, съобщи бТВ. Инцидентът е станал до ул. „Иван Димитров-Куклата“ на спирка на трамвай №20. По информация на свидетел на инцидента мъж на около около 75-80 г. е слязъл от трамвай, когато е бил ударен.

Възрастният мъж е починал на място, а шофьорът на камиона е избягал. Движението на трамваите по бул. „Шипченски проход“ временно е спряно.

При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек, а 17 са ранени, съобщиха тази сутрин от МВР. 16 са инцидентите на пътя за изминалите 24 часа с пострадали и загинали. В София са регистрирани четири тежки и 22 леки произшествия, четирима са пострадали. От началото на месеца катастрофите в страната са 96, с четирима загинали и 110 пострадали.