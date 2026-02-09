Камион прегази пешеходец в София

Камион е прегазил пешеходец на бул. „Шипченски проход“ в София, съобщи бТВ. Инцидентът е станал до ул. „Иван Димитров-Куклата“ на спирка на трамвай №20. По информация на свидетел на инцидента мъж на около около 75-80 г. е слязъл от трамвай, когато е бил ударен.
Възрастният мъж е починал на място, а шофьорът на камиона е избягал. Движението на трамваите по бул. „Шипченски проход“ временно е спряно.
При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек, а 17 са ранени, съобщиха тази сутрин от МВР. 16 са инцидентите на пътя за изминалите 24 часа с пострадали и загинали. В София са регистрирани четири тежки и 22 леки произшествия, четирима са пострадали. От началото на месеца катастрофите в страната са 96, с четирима загинали и 110 пострадали.
1 Рахман
11:19 09.02.2026
2 Как е избягал
11:25 09.02.2026
3 Тодор
11:28 09.02.2026
4 Опааа
11:29 09.02.2026
5 демократ
11:29 09.02.2026
8 Гост
11:37 09.02.2026
9 Никой
Взел пари от Пенсията на баба си и - сипал 2 капки бензини и - се почва - при това - някакви "трошки" карат.
11:48 09.02.2026
10 Ами да, те така
11:48 09.02.2026
11 Гошо
11:50 09.02.2026
12 ВАТМАН ЗАВИНАГИ
ЕДИНСТВЕНИТЕ НОРМАЛНИ ТР.ТРАСЕТА
СА ПО БУЛ.БОРИС ТРИ И БУЛ.БЪЛГАРИЯ,май..
11:51 09.02.2026
13 Софиянец
Спират ти фондовете, ако не организираш парад на содомитите в центъра София, ни ич им не е, че мафията управлява България, няма закони, няма детски болници, няма нищо!
Единственото, което водяхме от ес е още корупция!
11:54 09.02.2026
14 Стойко
До коментар #12 от "ВАТМАН ЗАВИНАГИ":Стига сте дрънкали глупости! Във виена, прага, будапеща също има трамваи и техните спирки и трасета също минават през центъра!
Тука просто няма закони, няма ушеви, няма ред има ес на 16та скорост!
11:57 09.02.2026
16 604
12:02 09.02.2026
17 Тити на Кака
До коментар #3 от "Тодор":Трябва ти само една-единствена лична среща с такъв шофьор на камион, за да промениш радикално сегашните си възгледи по въпроса.
12:04 09.02.2026
18 Даскала
До коментар #9 от "Никой":Нито можеш да пишеш, нито да четеш, но най-лошото е че не разбираш прочетеното. Ходил си само с краката на училище, а трябва и с главата да се ходи.
12:06 09.02.2026
19 Мнение
12:11 09.02.2026
20 И къде ще избяга...?!
Просто шофьора е изпаднал в шок и панически е избягал-неосъзнато...!
12:23 09.02.2026
21 Ъхъ!!!
До коментар #14 от "Стойко":И там няма също така толкова много камиони като в София! Непрекъснато говорят за автомобили, а то бетоновозите и самосвалите в София са повече от тях!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ненормална работа.
13:11 09.02.2026
22 Смърфиета
До коментар #17 от "Тити на Кака":И ти, когато пред вас мине бетонобъркачка, без отцепка.
13:53 09.02.2026
23 Реалист 1
До коментар #19 от "Мнение":Да , управлението на ПП беше на кристали а по време на комунизма нямаше пияни шофьори нали ? Аз добре си спомням как се наливаха по предприятията.
14:01 09.02.2026
