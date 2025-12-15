Нови арести на полицаи, назначиха временен шеф на Пето РПУ

Временно назначават Илия Кузманов за нов началник на пето РПУ в София. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов.

След акция в София и Ловеч са задържани 7 души за наркотици и корупция, сред тях и служители на полицията.

От прокуратурата съобщиха на брифинг, че разследването е започнало преди 5 месеца.

На 12 декември са започнали претърсвания на територията на Ловеч и София. Иззети са големи количества наркотици – марихуана, кокаин, синтетична дрога, както и десетки хиляди евро и златни ценности.

Като обвиняеми са привлечени 7 души като участници в организирана престъпна група. Двама от тях са ръководители – палеж, подкупи, разпространение на наркотици.

Задържаните са за 72 часа.

Директорът на СДВР Любомир Николов е изпратил искане до МВР за отстраняване на всички служители.

От ГДБОП уточниха, че задържаните лица са членове на една от организираните престъпни групи, които действат на територията на София и Ловеч. Те са действали на територия, обслужвана от две областни управления.