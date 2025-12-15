Нови арести на полицаи, назначиха временен шеф на Пето РПУ

Временно назначават Илия Кузманов за нов началник на пето РПУ в София. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов.
След акция в София и Ловеч са задържани 7 души за наркотици и корупция, сред тях и служители на полицията.
От прокуратурата съобщиха на брифинг, че разследването е започнало преди 5 месеца.
На 12 декември са започнали претърсвания на територията на Ловеч и София. Иззети са големи количества наркотици – марихуана, кокаин, синтетична дрога, както и десетки хиляди евро и златни ценности.
Като обвиняеми са привлечени 7 души като участници в организирана престъпна група. Двама от тях са ръководители – палеж, подкупи, разпространение на наркотици.
Задържаните са за 72 часа.
Директорът на СДВР Любомир Николов е изпратил искане до МВР за отстраняване на всички служители.
От ГДБОП уточниха, че задържаните лица са членове на една от организираните престъпни групи, които действат на територията на София и Ловеч. Те са действали на територия, обслужвана от две областни управления.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмхмхмх
14:10 15.12.2025
2 те ,така
Коментиран от #7, #12
14:10 15.12.2025
3 Народа
14:12 15.12.2025
4 ДрайвингПлежър
14:15 15.12.2025
5 Ура,,Ура
14:16 15.12.2025
6 кристално ясно
Коментиран от #8
14:16 15.12.2025
7 1234
До коментар #2 от "те ,така":В България не остана нищо читаво....
Даже няма надежда за Фалконе и Борселино да си заложат главите...
14:17 15.12.2025
8 честен ционист
До коментар #6 от "кристално ясно":После да не ревете, като новото ТЦК ви товари по камионетките?
14:18 15.12.2025
9 Чистат си къщичката
14:19 15.12.2025
10 ПРОТЕСТИ ПРОТЕСТИ
14:22 15.12.2025
11 10 000 пенсионери в МРВ
Коментиран от #18
14:22 15.12.2025
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "те ,така":Тука за шев на МВР назначават от социоложка до икономист🤔❗
14:24 15.12.2025
13 МВР - Ново начало
14:24 15.12.2025
14 Някой
14:24 15.12.2025
15 Как
14:25 15.12.2025
16 алф
14:26 15.12.2025
17 запознат
14:26 15.12.2025
18 За ква перестройка
До коментар #11 от "10 000 пенсионери в МРВ":Бълнуваш? До сега опитът показва едно: да уволним техните и да сложим нашите. Да не говорим, че матриалът е развален. Нали тази стара вмирисана система е подготвила младите!
14:29 15.12.2025