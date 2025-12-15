Новини
Нови арести на полицаи, назначиха временен шеф на Пето РПУ

15 Декември, 2025 14:07 1 144 18

Директорът на СДВР Любомир Николов е изпратил искане до МВР за отстраняване на всички служители

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временно назначават Илия Кузманов за нов началник на пето РПУ в София. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов.

След акция в София и Ловеч са задържани 7 души за наркотици и корупция, сред тях и служители на полицията.

От прокуратурата съобщиха на брифинг, че разследването е започнало преди 5 месеца.

На 12 декември са започнали претърсвания на територията на Ловеч и София. Иззети са големи количества наркотици – марихуана, кокаин, синтетична дрога, както и десетки хиляди евро и златни ценности.

Като обвиняеми са привлечени 7 души като участници в организирана престъпна група. Двама от тях са ръководители – палеж, подкупи, разпространение на наркотици.

Задържаните са за 72 часа.

Директорът на СДВР Любомир Николов е изпратил искане до МВР за отстраняване на всички служители.

От ГДБОП уточниха, че задържаните лица са членове на една от организираните престъпни групи, които действат на територията на София и Ловеч. Те са действали на територия, обслужвана от две областни управления.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хмхмхмх

    18 0 Отговор
    Смятайте колко още има.

    14:10 15.12.2025

  • 2 те ,така

    21 1 Отговор
    Преди 15 г. ,уволниха всички служители заедно с чистачките на МВР в Грузия , и за три месеца всичко си дойде на мястото !!

    Коментиран от #7, #12

    14:10 15.12.2025

  • 3 Народа

    21 2 Отговор
    Кога ще е следващия национален протест, за да се извършат арестите на Пеевски и Борисов?

    14:12 15.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    Че те са във всяко Районно бе - станали са пълни дирибеи!

    14:15 15.12.2025

  • 5 Ура,,Ура

    7 2 Отговор
    Огромна част от днешните полицаи са чиста проба милиционери от социализма. Вижте им само външния вид. Но това не пречи да пищят за заплати и да не спазват елементарни правила. Да не говорим за престъпления и укриване и подпомагане на доказани престъпници и рецидивисти. С десетки висящи дела.

    14:16 15.12.2025

  • 6 кристално ясно

    6 1 Отговор
    Време е да се разчисти МВР -НН ,Прокуратура -НН ,Съд -НН .После ще правим избори и ще приемаме бюджет .

    Коментиран от #8

    14:16 15.12.2025

  • 7 1234

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "те ,така":

    В България не остана нищо читаво....
    Даже няма надежда за Фалконе и Борселино да си заложат главите...

    14:17 15.12.2025

  • 8 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "кристално ясно":

    После да не ревете, като новото ТЦК ви товари по камионетките?

    14:18 15.12.2025

  • 9 Чистат си къщичката

    6 0 Отговор
    от блеевските екскременти, ама много са

    14:19 15.12.2025

  • 10 ПРОТЕСТИ ПРОТЕСТИ

    3 0 Отговор
    И пак ПРОТЕСТИ. ДО КАТО НЕ ГИ ИЗМЕТЕМ ВСИЧКИ ОТ КОТИЛОТО НА ТУУЛУУУПА И ШИШКОТО МНОГО СА СЪС ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯХ. МИЛОСТ ЗА НИКОГО. И МОМЕНТА Е ТОЧНО СЕГА. УПЛАШЕНИ СА КРИЯТ СЕ СНИШАВАТ СЕ И АКО ЗАБРАВИМ ЗАЩО СМЕ ПРОТЕСТИРАЛИ ТЕ ЩЕ СЕ ВЪРНАТ ПАК.

    14:22 15.12.2025

  • 11 10 000 пенсионери в МРВ

    6 1 Отговор
    заемат мястото на хиляди млади интелигентни и с желание за работа кандидати за служители, време е за перестройка като в Грузия

    Коментиран от #18

    14:22 15.12.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "те ,така":

    Тука за шев на МВР назначават от социоложка до икономист🤔❗

    14:24 15.12.2025

  • 13 МВР - Ново начало

    4 0 Отговор
    На всякъде е помия

    14:24 15.12.2025

  • 14 Някой

    2 0 Отговор
    На вярвам на милицията, още повиче не вярвам на прокуратурата.

    14:24 15.12.2025

  • 15 Как

    1 0 Отговор
    Шефа на 5 РПУ е избран за полицай на годината.

    14:25 15.12.2025

  • 16 алф

    2 0 Отговор
    най големия наркотрафикант арестува полицейски шефове смях в залата. тоя от 30 години работи за къро и пеефски

    14:26 15.12.2025

  • 17 запознат

    0 0 Отговор
    В момента много сруктури в страната свързани с НН се разпадат .Началото беше дадено в Хасково .Все още се мълчи по медиите , но хората по места знаят и пращат съобщения

    14:26 15.12.2025

  • 18 За ква перестройка

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "10 000 пенсионери в МРВ":

    Бълнуваш? До сега опитът показва едно: да уволним техните и да сложим нашите. Да не говорим, че матриалът е развален. Нали тази стара вмирисана система е подготвила младите!

    14:29 15.12.2025